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Защита певца Чельдиева обжаловала приговор "антиковидному" делу - РИА Новости, 11.08.2022
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Защита певца Чельдиева обжаловала приговор "антиковидному" делу
Защита певца Чельдиева обжаловала приговор "антиковидному" делу - РИА Новости, 11.08.2022
Защита певца Чельдиева обжаловала приговор "антиковидному" делу
Защита оперного певца Вадима Чельдиева, приговоренного к 10 годам колонии за призывы к "антиковидным" протестам в Северной Осетии, обжаловала решение суда с... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:29
2022-08-11T10:29
происшествия
владикавказ
санкт-петербург
ростовский областной суд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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ВОЛГОГРАД, 11 авг – РИА Новости. Защита оперного певца Вадима Чельдиева, приговоренного к 10 годам колонии за призывы к "антиковидным" протестам в Северной Осетии, обжаловала решение суда с требованием полного оправдания, сообщил РИА Новости адвокат Батраз Кульчиев."Подана апелляция со стороны защиты, дата пока не назначена. По мнению защиты, были допущены значительные нарушения при вынесении приговора. Мы будем настаивать на полном оправдании, потому что в уголовном деле, по нашему мнению, нет ни одного доказательства того, что ему вменяли органы следствия и суд", - сказал Кульчиев в четверг.В июле Ростовский областной суд приговорил Чельдиева к 10 годам колонии, двум другим фигурантам - Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову - суд назначил восемь и восемь с половиной лет колонии соответственно.По данным следствия, 20 апреля 2020 года во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. По информации властей региона, люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что коронавирус не опасен.Чельдиева, разместившего в интернете видеоролик с призывами выйти на этот сход, задержали. Уголовное дело было возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".Кроме того, во время транспортировки Чельдиева из Санкт-Петербурга в Северную Осетию тот, по данным следствия, несколько раз ударил полицейского в лицо. Еще одно уголовное дело было возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".Впоследствии Чельдиева включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20220805/immunitet-1807532230.html
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происшествия, владикавказ, санкт-петербург, ростовский областной суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Владикавказ, Санкт-Петербург, Ростовский областной суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
10:29 11.08.2022
 
Защита певца Чельдиева обжаловала приговор "антиковидному" делу

Защита певца Чельдиева обжаловала приговор с десятью годами колонии "антиковидному" делу

© Фото : Сердце Алании - Heart Of Alania Вадим Чельдиев
 Вадим Чельдиев - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : Сердце Алании - Heart Of Alania
Вадим Чельдиев. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 11 авг – РИА Новости. Защита оперного певца Вадима Чельдиева, приговоренного к 10 годам колонии за призывы к "антиковидным" протестам в Северной Осетии, обжаловала решение суда с требованием полного оправдания, сообщил РИА Новости адвокат Батраз Кульчиев.
"Подана апелляция со стороны защиты, дата пока не назначена. По мнению защиты, были допущены значительные нарушения при вынесении приговора. Мы будем настаивать на полном оправдании, потому что в уголовном деле, по нашему мнению, нет ни одного доказательства того, что ему вменяли органы следствия и суд", - сказал Кульчиев в четверг.
В июле Ростовский областной суд приговорил Чельдиева к 10 годам колонии, двум другим фигурантам - Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову - суд назначил восемь и восемь с половиной лет колонии соответственно.
По данным следствия, 20 апреля 2020 года во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. По информации властей региона, люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что коронавирус не опасен.
Чельдиева, разместившего в интернете видеоролик с призывами выйти на этот сход, задержали. Уголовное дело было возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
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Кроме того, во время транспортировки Чельдиева из Санкт-Петербурга в Северную Осетию тот, по данным следствия, несколько раз ударил полицейского в лицо. Еще одно уголовное дело было возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Впоследствии Чельдиева включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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