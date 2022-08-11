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В Хабаровском крае формируют особый именной батальон связи "Барон Корф" - РИА Новости, 11.08.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20220811/batalon-1808837206.html
В Хабаровском крае формируют особый именной батальон связи "Барон Корф"
В Хабаровском крае формируют особый именной батальон связи "Барон Корф" - РИА Новости, 11.08.2022
В Хабаровском крае формируют особый именной батальон связи "Барон Корф"
Особый именной батальон связи "Барон Корф" формируют в Хабаровском крае для контрактников, по решению губернатора Михаила Дегтярёва им предусмотрена... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:22
2022-08-11T12:23
хабаровский край
хабаровский край
россия
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 11 авг - РИА Новости. Особый именной батальон связи "Барон Корф" формируют в Хабаровском крае для контрактников, по решению губернатора Михаила Дегтярёва им предусмотрена единовременная выплата в 250 тысяч рублей, сообщает региональное правительство."В Хабаровском крае продолжается формирование особого именного батальона связи "Барон Корф". Именные батальоны формируются во многих субъектах РФ, служить в нем – особая честь. В крае отдельный батальон назван именем первого генерал-губернатора Приамурья барона Корфа и его создание поддержано главой региона", - говорится в сообщении регионального правительства.Отмечается, что для комплектования батальонов резерва вооруженных сил РФ жителям региона, пребывающим в запасе, предлагается заключить краткосрочные контракты. Проходить обучение и военную службу будут в Нижегородской области, а после успешного окончания обучения приступят к выполнению задач по предназначению.Требования к кандидатам стандартные: возраст от 18 до 50 лет, отсутствие судимости. Приоритетными считаются граждане, которые по опыту работы связаны с инфокоммуникационными технологиями, так как именной батальон – это в первую очередь батальон связи. Краткосрочный контракт заключается на срок от шести месяцев до трех лет.Гражданам, заключившим краткосрочные контракты на прохождение военной службы в составе батальона связи "Барон Корф", по решению губернатора края Михаила Дегтярёва предусмотрен серьезный пакет мер поддержки."Правительством края предоставляется дополнительная единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, краевые организации, в которых трудоустроены будущие контрактники, обязаны будут обеспечить сохранение места. Также будут обеспечены иные льготы, положенные военнослужащим, гарантировано поступление в образовательные учреждения детям контрактников", - уточнили в ведомстве.Уже в нескольких регионах ДФО сформированы добровольные батальоны для участия в специальной военной операции на Украине. Власти предоставили возможность жителям не только на словах, но и на деле поддержать наших военных. Многие, по заверению правительства региона, изъявляли желание попасть в Донбасс. Однако в силу ряда формальных причин это удавалось не всем. Сейчас же вслед за Башкирией и другие регионы, в том числе Хабаровский край, стали создавать добровольческие батальоны, за которыми закрепилось определение "именные", поскольку называют их в честь местных топонимов или военных начальников.В Кремле создание батальонов поддержали: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их "исключительно добровольческой инициативой, которая, конечно, заслуживает самой высокой оценки".
https://ria.ru/20220808/turpotok-1807931859.html
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хабаровский край, россия, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Михаил Дегтярев
12:22 11.08.2022 (обновлено: 12:23 11.08.2022)
 

В Хабаровском крае формируют особый именной батальон связи "Барон Корф"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШеврон ВС России
Шеврон ВС России - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ХАБАРОВСК, 11 авг - РИА Новости. Особый именной батальон связи "Барон Корф" формируют в Хабаровском крае для контрактников, по решению губернатора Михаила Дегтярёва им предусмотрена единовременная выплата в 250 тысяч рублей, сообщает региональное правительство.
Хабаровском крае продолжается формирование особого именного батальона связи "Барон Корф". Именные батальоны формируются во многих субъектах РФ, служить в нем – особая честь. В крае отдельный батальон назван именем первого генерал-губернатора Приамурья барона Корфа и его создание поддержано главой региона", - говорится в сообщении регионального правительства.
Отмечается, что для комплектования батальонов резерва вооруженных сил РФ жителям региона, пребывающим в запасе, предлагается заключить краткосрочные контракты. Проходить обучение и военную службу будут в Нижегородской области, а после успешного окончания обучения приступят к выполнению задач по предназначению.
Требования к кандидатам стандартные: возраст от 18 до 50 лет, отсутствие судимости. Приоритетными считаются граждане, которые по опыту работы связаны с инфокоммуникационными технологиями, так как именной батальон – это в первую очередь батальон связи. Краткосрочный контракт заключается на срок от шести месяцев до трех лет.
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Гражданам, заключившим краткосрочные контракты на прохождение военной службы в составе батальона связи "Барон Корф", по решению губернатора края Михаила Дегтярёва предусмотрен серьезный пакет мер поддержки.
"Правительством края предоставляется дополнительная единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, краевые организации, в которых трудоустроены будущие контрактники, обязаны будут обеспечить сохранение места. Также будут обеспечены иные льготы, положенные военнослужащим, гарантировано поступление в образовательные учреждения детям контрактников", - уточнили в ведомстве.
Уже в нескольких регионах ДФО сформированы добровольные батальоны для участия в специальной военной операции на Украине. Власти предоставили возможность жителям не только на словах, но и на деле поддержать наших военных. Многие, по заверению правительства региона, изъявляли желание попасть в Донбасс. Однако в силу ряда формальных причин это удавалось не всем. Сейчас же вслед за Башкирией и другие регионы, в том числе Хабаровский край, стали создавать добровольческие батальоны, за которыми закрепилось определение "именные", поскольку называют их в честь местных топонимов или военных начальников.
В Кремле создание батальонов поддержали: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их "исключительно добровольческой инициативой, которая, конечно, заслуживает самой высокой оценки".
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