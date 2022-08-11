https://ria.ru/20220811/barkhatnyysezon-1808588136.html
Эксперты узнали, в какие страны полетят отдыхать россияне в бархатный сезон
Эксперты узнали, в какие страны полетят отдыхать россияне в бархатный сезон - РИА Новости, 11.08.2022
Эксперты узнали, в какие страны полетят отдыхать россияне в бархатный сезон
Аналитики выяснили, в какие страны россияне планируют полететь в бархатный сезон и сколько платят за билеты, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T05:07
2022-08-11T05:07
2022-08-11T10:34
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Аналитики выяснили, в какие страны россияне планируют полететь в бархатный сезон и сколько платят за билеты, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Этой осенью доля зарубежных бронирований у самостоятельных путешественников составляет 13,5 процента, следует из результатов исследования. Для сравнения, год назад таких туристов было не более пяти процентов.В рейтинге самых популярных направлений лидирует Турция: на эту страну приходится 16 процентов оформленных билетов. Средняя стоимость перелета в одну сторону на период с 1 сентября по 15 октября составляет чуть больше 24 тысяч рублей.Востребованы поездки и в страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию и Грузию.Уточняется, что средний чек за перелет по этим направлениям — 12 тысяч рублей в одну сторону.
https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, турция, узбекистан, армения, авиабилеты, туту.ру, киргизия, грузия, казахстан, таджикистан, азербайджан, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Узбекистан, Армения, Авиабилеты, Туту.ру, Киргизия, Грузия, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Туризм, туристы
05:07 11.08.2022 (обновлено: 10:34 11.08.2022)
Эксперты узнали, в какие страны полетят отдыхать россияне в бархатный сезон
Туту.ру: в бархатный сезон россияне поедут отдыхать в Турцию, Узбекистан, Армению
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Аналитики выяснили, в какие страны россияне планируют полететь в бархатный сезон и сколько платят за билеты, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.
Этой осенью доля зарубежных бронирований у самостоятельных путешественников составляет 13,5 процента, следует из результатов исследования. Для сравнения, год назад таких туристов было не более пяти процентов.
В рейтинге самых популярных направлений лидирует Турция: на эту страну приходится 16 процентов оформленных билетов. Средняя стоимость перелета в одну сторону на период с 1 сентября по 15 октября составляет чуть больше 24 тысяч рублей.
Востребованы поездки и в страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию и Грузию.
Уточняется, что средний чек за перелет по этим направлениям — 12 тысяч рублей в одну сторону.