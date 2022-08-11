https://ria.ru/20220811/barkhatnyysezon-1808588136.html

Эксперты узнали, в какие страны полетят отдыхать россияне в бархатный сезон

Эксперты узнали, в какие страны полетят отдыхать россияне в бархатный сезон - РИА Новости, 11.08.2022

Эксперты узнали, в какие страны полетят отдыхать россияне в бархатный сезон

Аналитики выяснили, в какие страны россияне планируют полететь в бархатный сезон и сколько платят за билеты, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T05:07

2022-08-11T05:07

2022-08-11T10:34

туризм

новости - туризм

турция

узбекистан

армения

авиабилеты

туту.ру

киргизия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Аналитики выяснили, в какие страны россияне планируют полететь в бархатный сезон и сколько платят за билеты, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Этой осенью доля зарубежных бронирований у самостоятельных путешественников составляет 13,5 процента, следует из результатов исследования. Для сравнения, год назад таких туристов было не более пяти процентов.В рейтинге самых популярных направлений лидирует Турция: на эту страну приходится 16 процентов оформленных билетов. Средняя стоимость перелета в одну сторону на период с 1 сентября по 15 октября составляет чуть больше 24 тысяч рублей.Востребованы поездки и в страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию и Грузию.Уточняется, что средний чек за перелет по этим направлениям — 12 тысяч рублей в одну сторону.

https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html

турция

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грузия

казахстан

таджикистан

азербайджан

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, узбекистан, армения, авиабилеты, туту.ру, киргизия, грузия, казахстан, таджикистан, азербайджан, туризм, туристы