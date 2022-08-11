https://ria.ru/20220811/avtoservis-1808843303.html

В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных

В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных - РИА Новости, 11.08.2022

В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных

Станция техобслуживания (СТО) в Красногвардейском районе Крыма, где ранее отказались обслуживать автомобиль российских военных, демонтирована, сообщил глава... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:39

2022-08-11T12:39

2022-08-11T12:39

специальная военная операция на украине

общество

республика крым

красногвардейский район

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Станция техобслуживания (СТО) в Красногвардейском районе Крыма, где ранее отказались обслуживать автомобиль российских военных, демонтирована, сообщил глава муниципального образования Красногвардейского района Роман Шантаев.В середине июня в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что "военным не помогают". Владелец техстанции Вилен Сейтосманов в поселке Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики. В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что после проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан был снести ее в течение 14 рабочих дней."СТО ВСЁ! #СвоихНеБросаем", - написал Шантаев в своем Telegram-канале, выложив видео с места, где ранее находился автосервис. На видео показаны складированные металлоконструкции и бетонная площадка, где ранее находилась станция.

https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, республика крым, красногвардейский район, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр