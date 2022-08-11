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В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/avtoservis-1808843303.html
В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных
В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных - РИА Новости, 11.08.2022
В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных
Станция техобслуживания (СТО) в Красногвардейском районе Крыма, где ранее отказались обслуживать автомобиль российских военных, демонтирована, сообщил глава... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:39
2022-08-11T12:39
специальная военная операция на украине
общество
республика крым
красногвардейский район
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Станция техобслуживания (СТО) в Красногвардейском районе Крыма, где ранее отказались обслуживать автомобиль российских военных, демонтирована, сообщил глава муниципального образования Красногвардейского района Роман Шантаев.В середине июня в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что "военным не помогают". Владелец техстанции Вилен Сейтосманов в поселке Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики. В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что после проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан был снести ее в течение 14 рабочих дней."СТО ВСЁ! #СвоихНеБросаем", - написал Шантаев в своем Telegram-канале, выложив видео с места, где ранее находился автосервис. На видео показаны складированные металлоконструкции и бетонная площадка, где ранее находилась станция.
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республика крым
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общество, республика крым, красногвардейский район, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Республика Крым, Красногвардейский район, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:39 11.08.2022
 
В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных

Крымские власти сообщили о демонтаже автосервиса, в котором отказались обслуживать военных

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Станция техобслуживания (СТО) в Красногвардейском районе Крыма, где ранее отказались обслуживать автомобиль российских военных, демонтирована, сообщил глава муниципального образования Красногвардейского района Роман Шантаев.
В середине июня в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что "военным не помогают". Владелец техстанции Вилен Сейтосманов в поселке Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики. В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что после проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан был снести ее в течение 14 рабочих дней.
"СТО ВСЁ! #СвоихНеБросаем", - написал Шантаев в своем Telegram-канале, выложив видео с места, где ранее находился автосервис. На видео показаны складированные металлоконструкции и бетонная площадка, где ранее находилась станция.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРеспублика КрымКрасногвардейский районРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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