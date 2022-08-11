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В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных
В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных - РИА Новости, 11.08.2022
В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных
Станция техобслуживания (СТО) в Красногвардейском районе Крыма, где ранее отказались обслуживать автомобиль российских военных, демонтирована, сообщил глава... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:39
2022-08-11T12:39
2022-08-11T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Станция техобслуживания (СТО) в Красногвардейском районе Крыма, где ранее отказались обслуживать автомобиль российских военных, демонтирована, сообщил глава муниципального образования Красногвардейского района Роман Шантаев.В середине июня в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что "военным не помогают". Владелец техстанции Вилен Сейтосманов в поселке Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики. В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что после проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан был снести ее в течение 14 рабочих дней."СТО ВСЁ! #СвоихНеБросаем", - написал Шантаев в своем Telegram-канале, выложив видео с места, где ранее находился автосервис. На видео показаны складированные металлоконструкции и бетонная площадка, где ранее находилась станция.
https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, красногвардейский район, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Республика Крым, Красногвардейский район, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму снесли автосервис, в котором отказались обслуживать военных
Крымские власти сообщили о демонтаже автосервиса, в котором отказались обслуживать военных