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Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/ataka-1808789912.html
Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС
Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.08.2022
Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС
Средства ПВО отразили атаку украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:47
2022-08-11T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Средства ПВО отразили атаку украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Прим. ред.)", — написал чиновник в своем Telegram-канале.По его словам, ПВО России все атаки отразила, огневые артиллерийские позиции ВСУ "подавляются контрбатарейным огнем".В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе. Украинские войска уже несколько раз предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
https://ria.ru/20220810/zaes-1808570570.html
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в мире, энергодар, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область
09:47 11.08.2022 (обновлено: 12:49 11.08.2022)
 
Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС

Средства ПВО отразили атаку ракет и беспилотников ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Средства ПВО отразили атаку украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Прим. ред.)", — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 13:49Специальная военная операция на Украине
В G7 призвали Россию вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины
По его словам, ПВО России все атаки отразила, огневые артиллерийские позиции ВСУ "подавляются контрбатарейным огнем".
В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.
Украинские войска уже несколько раз предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.
На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 16:04Специальная военная операция на Украине
Сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей, заявил Ульянов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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