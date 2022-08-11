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Посмотрите наверх: куда поехать, чтобы заглянуть за пределы Галактики - РИА Новости, 11.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220811/astroturizm-1808669100.html
Посмотрите наверх: куда поехать, чтобы заглянуть за пределы Галактики
Посмотрите наверх: куда поехать, чтобы заглянуть за пределы Галактики - РИА Новости, 11.08.2022
Посмотрите наверх: куда поехать, чтобы заглянуть за пределы Галактики
"Сейчас на небе невооруженным глазом можно увидеть четыре планеты — Юпитер, Сатурн, Марс и Венеру, а в телескоп — Уран и Нептун. Практически все, кроме... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:00
2022-08-11T08:00
туризм
туризм
маршруты - туризм
впечатления - туризм
архыз
красная поляна
кисловодск
российская академия наук
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Светлана Баева. "Сейчас на небе невооруженным глазом можно увидеть четыре планеты — Юпитер, Сатурн, Марс и Венеру, а в телескоп — Уран и Нептун. Практически все, кроме Меркурия", — говорит астроном Сергей Шпрайцер. Август — один из лучших месяцев, чтобы посмотреть наверх: в ночь на 13-е появится зрелищный метеорный поток со стороны созвездия Персея. О том, когда и где наблюдать за планетами и галактиками, полярным сиянием и солнечным затмением, — в материале РИА Новости.Туманность Вуаль в созвездии Лебедя"Несколько лет назад, наблюдая метеорный поток Ориониды, я видел очень яркий болид зеленого цвета. Полярное сияние индексом КР 5-6 — запоминающееся явление. Произошло это в новогоднем туре на Кольский полуостров в 2021 году", — вспоминает основатель компании Astro Travels Александр Красильников.Он признается, что любит показывать участникам туров туманность Вуаль в созвездии Лебедя: "Это всегда вызывает большой восторг".Впечатляюще на незасвеченном ночном небе выглядят яркие кометы. Например, такие, как NEOWISE, которую можно было видеть в 2020-м. Но это нечастые гости."Я наблюдала солнечные затмения. Безумно красиво, необычно, даже вскрикнула от восторга. Удалось застать четыре таких явления — это чистые эмоции, — рассказывает руководитель клуба научных путешествий "Астроверты" Ирина Матвеева. — Видишь, как закрывается солнце, потом — бриллиантовое кольцо, и понимаешь: сейчас будет кульминация".Полярное сияние — это, наоборот, буйство красок. Наблюдать небо в телескоп не менее интересно: планеты, галактики, туманности. "Там рождаются звезды", — продолжает Ирина.Отель "Миллион звезд"Сейчас происходит одно из ярких явлений в астрономическом календаре — метеорный поток Персеиды. В самые зрелищные дни ожидается более 100 падающих звезд в час. В том числе и завтра, 12 августа. В этот день на курорте Красная Поляна, в палаточном лагере Camp2050, который гости называют отелем "Миллион звезд", стартует фестиваль "Звездопад Персеиды"."Лагерь оборудован в уникальном месте — в долине Цирк-2, которая имеет форму огромного амфитеатра, с трех сторон окруженного отвесными скалами хребта Аибга, — говорит и. о. генерального директора курорта Яна Перепечаева. — За счет особенностей рельефа сюда не попадают огни горных поселков, поэтому открывается невероятный вид на звездное небо".В программе фестиваля, который продлится до 14 августа, — экскурсии по звездам от астрономов, занятия йогой и гвоздестояние, а также чайные церемонии и много этномузыки. Планеты увидеть можноЕсли в эти даты вы не успеваете выбраться в Сочи, не расстраивайтесь. Персеиды можно наблюдать около месяца практически где угодно. Главное — подальше от города и при ясном безоблачном небе. И чтобы было темно. С последним, правда, в этом году не очень складывается: полнолуние. Но, как шутят астрономы, "Персеиды не заставишь лететь тогда, когда нам удобно"."Этот метеорный поток так популярен, потому что его максимум приходится на август, когда темнеет уже достаточно рано, а на улице — тепло, — объясняет руководитель проекта To Stars Ярослав Турилов. — А вообще, сильные потоки бывают несколько раз в год, очень красивое явление".Как уточняет Сергей Шпрайцер, планеты наблюдать можно даже в городе. Например, Юпитер. Многие думают: "Что за яркая звезда?" Венера тоже видна, но только к утру перед рассветом. Любители астрономии, по словам эксперта, легко обнаружат Сатурн и Марс.В телескопы виден глубокий космос, который принадлежит нашей Галактике — Млечному пути, а также внегалактические объекты.Так что и в горах Сочи, Крыма, и на Архызе, и близ Кисловодска, и в других уголках России тысячи любителей звезд смотрят вверх.Мы живем на дне океана"Астрономическая мекка нашей родины — Архыз. Здесь расположены все самые мощные в России телескопы, — рассказывает Ирина Матвеева. — Например, крупнейший в Евразии оптический БТА. Тут же находится РАТАН-600 (радиоастрономический телескоп Академии наук. — Прим. ред.)". Она уточняет, что у клуба есть и свои телескопы.Место для Специальной астрофизической обсерватории РАН выбрали не случайно — в Архызе нет засветок."Мы находимся на 2000 метрах выше уровня моря, здесь более прозрачная атмосфера и тусклые объекты лучше видно, — говорит Сергей Шпрайцер. — В городе можно наблюдать только самые яркие и только во время ясных ночей". Основная площадка проекта To Stars — Кавказская горная обсерватория ГАИШ МГУ, расположенная недалеко от Кисловодска на высоте 2100 метров.Медведи, затмение и сияниеГеография астротуров очень широка. Поездки организовывают в Крым, на Алтай, в национальные парки (например, "Орловское полесье"), на Камчатку. Правда, с последним направлением сложнее."Я сейчас на Камчатке. Этот тур не астрономический как таковой, скорее экскурсионный, но одну ночь мы наблюдали планеты и Луну в Петропавловске-Камчатском", — объясняет Александр Красильников. По его словам, путешественники посетили много красивых мест, откуда можно сделать отличные астрофографии на фоне гор и вулканов, но по ночам там бродят медведи.Зимой направления другие. Например, Териберка. Как рассказывает Ярослав Турилов, в этом году там можно будет наблюдать сразу два явления: полярное сияние и солнечное затмение (25 октября), но не полное. Планируются туры и в Архангельскую область, и на Байкал с экскурсиями в астрофизическую обсерваторию.По словам экспертов, есть множество интересных программ и приложений. С их помощью можно узнать о фазах Луны. А еще посмотреть, какой будет через неделю, через месяц, даже через 50 тысяч лет картина звездного неба, которая видна сейчас в какой-то определенной точке.Движение Млечного ПутиСтоимость программ, как правило, не очень высока: в пределах 45-55 тысяч рублей за шесть-семь дней. Без дороги, но с проживанием, питанием, экскурсиями и звездной программой.При этом астротуры — не просто поездка, в которой нужно постоянно вглядываться в небо. "У нас проходят лекции, путешественники уезжают с неплохим багажом знаний, — говорит Ирина Матвеева. — Есть экскурсии по ночному небу с лазерной указкой. Мы показываем, где какая звезда, какое созвездие, рассказываем о связанных с ними древних мифах".Ярослав Турилов уточняет: задача организаторов — многому научить участников экспедиций. Например, самостоятельно находить порядка 25-30 созвездий, понять возможности телескопа, который нередко покупают и оставляют пылиться на даче. А еще — обучить астрофотографии, хотя бы пейзажной, чтобы можно было в любых условиях, используя смартфон или фотоаппарат, сделать красивый кадр.Тут, кстати, техника все же нужна хорошая. "Для хорошей фотографии Млечного Пути понадобятся камера, штатив, светосильный объектив, красный фонарик и практика, которую мы обеспечиваем, — поясняет Александр Красильников. — В современных смартфонах надо включить настройки "профи", аналогичные тем, что есть в зеркальных фотоаппаратах".По его словам, если их применить и поставить на штатив смартфон, может получиться что-то интересное. Красильников вспоминает, как в одной из последних поездок с помощью телефона сняли отличный таймлапс (серия кадров с одной точки) движения Млечного Пути по звездному небу.
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08:00 11.08.2022
 

Посмотрите наверх: куда поехать, чтобы заглянуть за пределы Галактики

© Фото : пресс-служба курорта Красная ПолянаЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : пресс-служба курорта Красная Поляна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Светлана Баева. "Сейчас на небе невооруженным глазом можно увидеть четыре планеты — Юпитер, Сатурн, Марс и Венеру, а в телескоп — Уран и Нептун. Практически все, кроме Меркурия", — говорит астроном Сергей Шпрайцер. Август — один из лучших месяцев, чтобы посмотреть наверх: в ночь на 13-е появится зрелищный метеорный поток со стороны созвездия Персея. О том, когда и где наблюдать за планетами и галактиками, полярным сиянием и солнечным затмением, — в материале РИА Новости.

Туманность Вуаль в созвездии Лебедя

"Несколько лет назад, наблюдая метеорный поток Ориониды, я видел очень яркий болид зеленого цвета. Полярное сияние индексом КР 5-6 — запоминающееся явление. Произошло это в новогоднем туре на Кольский полуостров в 2021 году", — вспоминает основатель компании Astro Travels Александр Красильников.
Он признается, что любит показывать участникам туров туманность Вуаль в созвездии Лебедя: "Это всегда вызывает большой восторг".
Впечатляюще на незасвеченном ночном небе выглядят яркие кометы. Например, такие, как NEOWISE, которую можно было видеть в 2020-м. Но это нечастые гости.
© ESA/Hubble & NASA, Z. LevayИзображение туманности Вуаль, сделанное телескопом "Хаббл"
Изображение туманности Вуаль, сделанное телескопом Хаббл
1 из 3
Изображение туманности Вуаль, сделанное телескопом "Хаббл"
© ESA/Hubble & NASA, Z. Levay
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Комета NeoWise в небе над Краснодарским краем

Комета NeoWise в небе над Краснодарским краем
2 из 3

Комета NeoWise в небе над Краснодарским краем

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Небо во время прохождения кометы NeoWise над Краснодарским краем

Небо во время прохождения кометы NeoWise над Краснодарским краем
3 из 3

Небо во время прохождения кометы NeoWise над Краснодарским краем

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 3
Изображение туманности Вуаль, сделанное телескопом "Хаббл"
© ESA/Hubble & NASA, Z. Levay
2 из 3

Комета NeoWise в небе над Краснодарским краем

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 3

Небо во время прохождения кометы NeoWise над Краснодарским краем

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
"Я наблюдала солнечные затмения. Безумно красиво, необычно, даже вскрикнула от восторга. Удалось застать четыре таких явления — это чистые эмоции, — рассказывает руководитель клуба научных путешествий "Астроверты" Ирина Матвеева. — Видишь, как закрывается солнце, потом — бриллиантовое кольцо, и понимаешь: сейчас будет кульминация".
Полярное сияние — это, наоборот, буйство красок. Наблюдать небо в телескоп не менее интересно: планеты, галактики, туманности. "Там рождаются звезды", — продолжает Ирина.
© Pixabay / IpicgrСолнечное затмение
Солнечное затмение
1 из 3
Солнечное затмение
© Pixabay / Ipicgr
© NASA/ESA Hubble Space TelescopeБиполярная планетарная туманность NGC 6302 (Бабочка)
Биполярная планетарная туманность NGC 6302 (Бабочка)
2 из 3
Биполярная планетарная туманность NGC 6302 (Бабочка)
© NASA/ESA Hubble Space Telescope
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee / The stellar forgeГалактика NGC 1792 в созвездии Голубь
Галактика NGC 1792 в созвездии Голубь
3 из 3
Галактика NGC 1792 в созвездии Голубь
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee / The stellar forge
1 из 3
Солнечное затмение
© Pixabay / Ipicgr
2 из 3
Биполярная планетарная туманность NGC 6302 (Бабочка)
© NASA/ESA Hubble Space Telescope
3 из 3
Галактика NGC 1792 в созвездии Голубь
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee / The stellar forge

Отель "Миллион звезд"

Сейчас происходит одно из ярких явлений в астрономическом календаре — метеорный поток Персеиды. В самые зрелищные дни ожидается более 100 падающих звезд в час. В том числе и завтра, 12 августа. В этот день на курорте Красная Поляна, в палаточном лагере Camp2050, который гости называют отелем "Миллион звезд", стартует фестиваль "Звездопад Персеиды".
"Лагерь оборудован в уникальном месте — в долине Цирк-2, которая имеет форму огромного амфитеатра, с трех сторон окруженного отвесными скалами хребта Аибга, — говорит и. о. генерального директора курорта Яна Перепечаева. — За счет особенностей рельефа сюда не попадают огни горных поселков, поэтому открывается невероятный вид на звездное небо".
© Фото : пресс-служба курорта Красная ПолянаЗвездное небо
Звездное небо
1 из 2
Звездное небо
© Фото : пресс-служба курорта Красная Поляна
© Фото : пресс-служба курорта Красная ПолянаТуристы в палатке
Туристы в палатке
2 из 2
Туристы в палатке
© Фото : пресс-служба курорта Красная Поляна
1 из 2
Звездное небо
© Фото : пресс-служба курорта Красная Поляна
2 из 2
Туристы в палатке
© Фото : пресс-служба курорта Красная Поляна
В программе фестиваля, который продлится до 14 августа, — экскурсии по звездам от астрономов, занятия йогой и гвоздестояние, а также чайные церемонии и много этномузыки.

Планеты увидеть можно

Если в эти даты вы не успеваете выбраться в Сочи, не расстраивайтесь. Персеиды можно наблюдать около месяца практически где угодно. Главное — подальше от города и при ясном безоблачном небе. И чтобы было темно. С последним, правда, в этом году не очень складывается: полнолуние. Но, как шутят астрономы, "Персеиды не заставишь лететь тогда, когда нам удобно".
"Этот метеорный поток так популярен, потому что его максимум приходится на август, когда темнеет уже достаточно рано, а на улице — тепло, — объясняет руководитель проекта To Stars Ярослав Турилов. — А вообще, сильные потоки бывают несколько раз в год, очень красивое явление".
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Звездное небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
1 из 4

Звездное небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© Фото : Стас КороткийПерсеиды-2018 в Архызе
Персеиды-2018 в Архызе
2 из 4
Персеиды-2018 в Архызе
© Фото : Стас Короткий
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Звездное небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
3 из 4

Звездное небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Звездное небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
4 из 4

Звездное небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 4

Звездное небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 4
Персеиды-2018 в Архызе
© Фото : Стас Короткий
3 из 4

Звездное небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
4 из 4

Звездное небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Как уточняет Сергей Шпрайцер, планеты наблюдать можно даже в городе. Например, Юпитер. Многие думают: "Что за яркая звезда?" Венера тоже видна, но только к утру перед рассветом. Любители астрономии, по словам эксперта, легко обнаружат Сатурн и Марс.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Мужчина наблюдает за звездным небом на берегу Черного моря возле поселка Морское в Крыму

Мужчина наблюдает за звездным небом на берегу Черного моря возле поселка Морское в Крыму
1 из 2

Мужчина наблюдает за звездным небом на берегу Черного моря возле поселка Морское в Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© Flickr / Phil PlaitВенера и Луна
Венера и Луна
2 из 2
Венера и Луна
© Flickr / Phil Plait
1 из 2

Мужчина наблюдает за звездным небом на берегу Черного моря возле поселка Морское в Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
2 из 2
Венера и Луна
© Flickr / Phil Plait
В телескопы виден глубокий космос, который принадлежит нашей Галактике — Млечному пути, а также внегалактические объекты.
Так что и в горах Сочи, Крыма, и на Архызе, и близ Кисловодска, и в других уголках России тысячи любителей звезд смотрят вверх.

Мы живем на дне океана

"Астрономическая мекка нашей родины — Архыз. Здесь расположены все самые мощные в России телескопы, — рассказывает Ирина Матвеева. — Например, крупнейший в Евразии оптический БТА. Тут же находится РАТАН-600 (радиоастрономический телескоп Академии наук. — Прим. ред.)". Она уточняет, что у клуба есть и свои телескопы.
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанк

Большой телескоп азимутальный (БТА) на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук

Большой телескоп азимутальный на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук
1 из 2

Большой телескоп азимутальный (БТА) на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук

© РИА Новости / Мария Плотникова
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Большой телескоп азимутальный (БТА) с диаметром главного монолитного зеркала шесть метров, расположенный на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (РАН) в поселке Нижний Архыз. Телескоп был запущен в 1975 году

Большой телескоп азимутальный с диаметром главного монолитного зеркала 6 метров, расположенный в поселке Нижний Архыз
2 из 2

Большой телескоп азимутальный (БТА) с диаметром главного монолитного зеркала шесть метров, расположенный на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (РАН) в поселке Нижний Архыз. Телескоп был запущен в 1975 году

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
1 из 2

Большой телескоп азимутальный (БТА) на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Большой телескоп азимутальный (БТА) с диаметром главного монолитного зеркала шесть метров, расположенный на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (РАН) в поселке Нижний Архыз. Телескоп был запущен в 1975 году

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
Место для Специальной астрофизической обсерватории РАН выбрали не случайно — в Архызе нет засветок.
"Мы находимся на 2000 метрах выше уровня моря, здесь более прозрачная атмосфера и тусклые объекты лучше видно, — говорит Сергей Шпрайцер. — В городе можно наблюдать только самые яркие и только во время ясных ночей".

Ярослав Турилов подтверждает — надо оказаться подальше от мегаполиса и на высоте: "По сути, мы живем на дне океана, только он не обычный, а атмосферный. Чем выше мы поднимемся, тем меньше воздуха над нами останется и тем лучше видно звездное небо".

Основная площадка проекта To Stars — Кавказская горная обсерватория ГАИШ МГУ, расположенная недалеко от Кисловодска на высоте 2100 метров.
© Фото : Matwey.kornilovКавказская Горная обсерватория ГАИШ МГУ
Кавказская Горная обсерватория ГАИШ МГУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : Matwey.kornilov
Кавказская Горная обсерватория ГАИШ МГУ

Медведи, затмение и сияние

География астротуров очень широка. Поездки организовывают в Крым, на Алтай, в национальные парки (например, "Орловское полесье"), на Камчатку. Правда, с последним направлением сложнее.
"Я сейчас на Камчатке. Этот тур не астрономический как таковой, скорее экскурсионный, но одну ночь мы наблюдали планеты и Луну в Петропавловске-Камчатском", — объясняет Александр Красильников.
По его словам, путешественники посетили много красивых мест, откуда можно сделать отличные астрофографии на фоне гор и вулканов, но по ночам там бродят медведи.
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкМлечный Путь в долине реки Анга, которая впадает в озеро Байкал
Млечный путь в долине реки Анга, которая впадает в озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Млечный Путь в долине реки Анга, которая впадает в озеро Байкал
Зимой направления другие. Например, Териберка. Как рассказывает Ярослав Турилов, в этом году там можно будет наблюдать сразу два явления: полярное сияние и солнечное затмение (25 октября), но не полное.
Планируются туры и в Архангельскую область, и на Байкал с экскурсиями в астрофизическую обсерваторию.
По словам экспертов, есть множество интересных программ и приложений. С их помощью можно узнать о фазах Луны. А еще посмотреть, какой будет через неделю, через месяц, даже через 50 тысяч лет картина звездного неба, которая видна сейчас в какой-то определенной точке.
© NASA / ESA, J. DePasquale (STScI), and R. Hurt (Caltech/IPAC)Крабовидная туманность в созвездии Тельца
Крабовидная туманность в созвездии Тельца
1 из 4
Крабовидная туманность в созвездии Тельца
© NASA / ESA, J. DePasquale (STScI), and R. Hurt (Caltech/IPAC)
CC BY 2.0 / Judy Schmidt / NGC 7662 "Blue Snowball"Туманность NGC 7662 Голубой Снежок похожа на ту, в которой взорвалась сверхновая LSQ14fmg
Туманность NGC 7662 Голубой Снежок похожа на ту, в которой взорвалась сверхновая LSQ14fmg
2 из 4
Туманность NGC 7662 Голубой Снежок похожа на ту, в которой взорвалась сверхновая LSQ14fmg
CC BY 2.0 / Judy Schmidt / NGC 7662 "Blue Snowball"
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee / The stellar forgeГалактика NGC 1792 в созвездии Голубь
Галактика NGC 1792 в созвездии Голубь
3 из 4
Галактика NGC 1792 в созвездии Голубь
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee / The stellar forge
© X-ray: NASA/CXC/UNAM/J. Toalá et al.Планетарная туманность IC 4593, снятая космическим телескопом "Чандра"
Планетарная туманность IC 4593, снятая космическим телескопом Чандра
4 из 4
Планетарная туманность IC 4593, снятая космическим телескопом "Чандра"
© X-ray: NASA/CXC/UNAM/J. Toalá et al.
1 из 4
Крабовидная туманность в созвездии Тельца
© NASA / ESA, J. DePasquale (STScI), and R. Hurt (Caltech/IPAC)
2 из 4
Туманность NGC 7662 Голубой Снежок похожа на ту, в которой взорвалась сверхновая LSQ14fmg
CC BY 2.0 / Judy Schmidt / NGC 7662 "Blue Snowball"
3 из 4
Галактика NGC 1792 в созвездии Голубь
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee / The stellar forge
4 из 4
Планетарная туманность IC 4593, снятая космическим телескопом "Чандра"
© X-ray: NASA/CXC/UNAM/J. Toalá et al.

Движение Млечного Пути

Стоимость программ, как правило, не очень высока: в пределах 45-55 тысяч рублей за шесть-семь дней. Без дороги, но с проживанием, питанием, экскурсиями и звездной программой.
При этом астротуры — не просто поездка, в которой нужно постоянно вглядываться в небо.
"У нас проходят лекции, путешественники уезжают с неплохим багажом знаний, — говорит Ирина Матвеева. — Есть экскурсии по ночному небу с лазерной указкой. Мы показываем, где какая звезда, какое созвездие, рассказываем о связанных с ними древних мифах".
© Астротур клуб "Орион"Астротуризм
Астротуризм
© Астротур клуб "Орион"
Астротуризм
Ярослав Турилов уточняет: задача организаторов — многому научить участников экспедиций.
Например, самостоятельно находить порядка 25-30 созвездий, понять возможности телескопа, который нередко покупают и оставляют пылиться на даче.
А еще — обучить астрофотографии, хотя бы пейзажной, чтобы можно было в любых условиях, используя смартфон или фотоаппарат, сделать красивый кадр.
CC BY-SA 2.0 / Eddie Yip / Aurora & Milky WayАврора и Млечный Путь
Аврора и Млечный путь - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Eddie Yip / Aurora & Milky Way
Аврора и Млечный Путь
Тут, кстати, техника все же нужна хорошая. "Для хорошей фотографии Млечного Пути понадобятся камера, штатив, светосильный объектив, красный фонарик и практика, которую мы обеспечиваем, — поясняет Александр Красильников. — В современных смартфонах надо включить настройки "профи", аналогичные тем, что есть в зеркальных фотоаппаратах".
По его словам, если их применить и поставить на штатив смартфон, может получиться что-то интересное. Красильников вспоминает, как в одной из последних поездок с помощью телефона сняли отличный таймлапс (серия кадров с одной точки) движения Млечного Пути по звездному небу.
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября 2020, 08:00Туризм
Где увидеть небо в алмазах: новая мода на астротуризм
 
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