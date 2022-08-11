https://ria.ru/20220811/astroturizm-1808669100.html

Посмотрите наверх: куда поехать, чтобы заглянуть за пределы Галактики

Посмотрите наверх: куда поехать, чтобы заглянуть за пределы Галактики - РИА Новости, 11.08.2022

Посмотрите наверх: куда поехать, чтобы заглянуть за пределы Галактики

"Сейчас на небе невооруженным глазом можно увидеть четыре планеты — Юпитер, Сатурн, Марс и Венеру, а в телескоп — Уран и Нептун. Практически все, кроме... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:00

2022-08-11T08:00

2022-08-11T08:00

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Светлана Баева. "Сейчас на небе невооруженным глазом можно увидеть четыре планеты — Юпитер, Сатурн, Марс и Венеру, а в телескоп — Уран и Нептун. Практически все, кроме Меркурия", — говорит астроном Сергей Шпрайцер. Август — один из лучших месяцев, чтобы посмотреть наверх: в ночь на 13-е появится зрелищный метеорный поток со стороны созвездия Персея. О том, когда и где наблюдать за планетами и галактиками, полярным сиянием и солнечным затмением, — в материале РИА Новости.Туманность Вуаль в созвездии Лебедя"Несколько лет назад, наблюдая метеорный поток Ориониды, я видел очень яркий болид зеленого цвета. Полярное сияние индексом КР 5-6 — запоминающееся явление. Произошло это в новогоднем туре на Кольский полуостров в 2021 году", — вспоминает основатель компании Astro Travels Александр Красильников.Он признается, что любит показывать участникам туров туманность Вуаль в созвездии Лебедя: "Это всегда вызывает большой восторг".Впечатляюще на незасвеченном ночном небе выглядят яркие кометы. Например, такие, как NEOWISE, которую можно было видеть в 2020-м. Но это нечастые гости."Я наблюдала солнечные затмения. Безумно красиво, необычно, даже вскрикнула от восторга. Удалось застать четыре таких явления — это чистые эмоции, — рассказывает руководитель клуба научных путешествий "Астроверты" Ирина Матвеева. — Видишь, как закрывается солнце, потом — бриллиантовое кольцо, и понимаешь: сейчас будет кульминация".Полярное сияние — это, наоборот, буйство красок. Наблюдать небо в телескоп не менее интересно: планеты, галактики, туманности. "Там рождаются звезды", — продолжает Ирина.Отель "Миллион звезд"Сейчас происходит одно из ярких явлений в астрономическом календаре — метеорный поток Персеиды. В самые зрелищные дни ожидается более 100 падающих звезд в час. В том числе и завтра, 12 августа. В этот день на курорте Красная Поляна, в палаточном лагере Camp2050, который гости называют отелем "Миллион звезд", стартует фестиваль "Звездопад Персеиды"."Лагерь оборудован в уникальном месте — в долине Цирк-2, которая имеет форму огромного амфитеатра, с трех сторон окруженного отвесными скалами хребта Аибга, — говорит и. о. генерального директора курорта Яна Перепечаева. — За счет особенностей рельефа сюда не попадают огни горных поселков, поэтому открывается невероятный вид на звездное небо".В программе фестиваля, который продлится до 14 августа, — экскурсии по звездам от астрономов, занятия йогой и гвоздестояние, а также чайные церемонии и много этномузыки. Планеты увидеть можноЕсли в эти даты вы не успеваете выбраться в Сочи, не расстраивайтесь. Персеиды можно наблюдать около месяца практически где угодно. Главное — подальше от города и при ясном безоблачном небе. И чтобы было темно. С последним, правда, в этом году не очень складывается: полнолуние. Но, как шутят астрономы, "Персеиды не заставишь лететь тогда, когда нам удобно"."Этот метеорный поток так популярен, потому что его максимум приходится на август, когда темнеет уже достаточно рано, а на улице — тепло, — объясняет руководитель проекта To Stars Ярослав Турилов. — А вообще, сильные потоки бывают несколько раз в год, очень красивое явление".Как уточняет Сергей Шпрайцер, планеты наблюдать можно даже в городе. Например, Юпитер. Многие думают: "Что за яркая звезда?" Венера тоже видна, но только к утру перед рассветом. Любители астрономии, по словам эксперта, легко обнаружат Сатурн и Марс.В телескопы виден глубокий космос, который принадлежит нашей Галактике — Млечному пути, а также внегалактические объекты.Так что и в горах Сочи, Крыма, и на Архызе, и близ Кисловодска, и в других уголках России тысячи любителей звезд смотрят вверх.Мы живем на дне океана"Астрономическая мекка нашей родины — Архыз. Здесь расположены все самые мощные в России телескопы, — рассказывает Ирина Матвеева. — Например, крупнейший в Евразии оптический БТА. Тут же находится РАТАН-600 (радиоастрономический телескоп Академии наук. — Прим. ред.)". Она уточняет, что у клуба есть и свои телескопы.Место для Специальной астрофизической обсерватории РАН выбрали не случайно — в Архызе нет засветок."Мы находимся на 2000 метрах выше уровня моря, здесь более прозрачная атмосфера и тусклые объекты лучше видно, — говорит Сергей Шпрайцер. — В городе можно наблюдать только самые яркие и только во время ясных ночей". Основная площадка проекта To Stars — Кавказская горная обсерватория ГАИШ МГУ, расположенная недалеко от Кисловодска на высоте 2100 метров.Медведи, затмение и сияниеГеография астротуров очень широка. Поездки организовывают в Крым, на Алтай, в национальные парки (например, "Орловское полесье"), на Камчатку. Правда, с последним направлением сложнее."Я сейчас на Камчатке. Этот тур не астрономический как таковой, скорее экскурсионный, но одну ночь мы наблюдали планеты и Луну в Петропавловске-Камчатском", — объясняет Александр Красильников. По его словам, путешественники посетили много красивых мест, откуда можно сделать отличные астрофографии на фоне гор и вулканов, но по ночам там бродят медведи.Зимой направления другие. Например, Териберка. Как рассказывает Ярослав Турилов, в этом году там можно будет наблюдать сразу два явления: полярное сияние и солнечное затмение (25 октября), но не полное. Планируются туры и в Архангельскую область, и на Байкал с экскурсиями в астрофизическую обсерваторию.По словам экспертов, есть множество интересных программ и приложений. С их помощью можно узнать о фазах Луны. А еще посмотреть, какой будет через неделю, через месяц, даже через 50 тысяч лет картина звездного неба, которая видна сейчас в какой-то определенной точке.Движение Млечного ПутиСтоимость программ, как правило, не очень высока: в пределах 45-55 тысяч рублей за шесть-семь дней. Без дороги, но с проживанием, питанием, экскурсиями и звездной программой.При этом астротуры — не просто поездка, в которой нужно постоянно вглядываться в небо. "У нас проходят лекции, путешественники уезжают с неплохим багажом знаний, — говорит Ирина Матвеева. — Есть экскурсии по ночному небу с лазерной указкой. Мы показываем, где какая звезда, какое созвездие, рассказываем о связанных с ними древних мифах".Ярослав Турилов уточняет: задача организаторов — многому научить участников экспедиций. Например, самостоятельно находить порядка 25-30 созвездий, понять возможности телескопа, который нередко покупают и оставляют пылиться на даче. А еще — обучить астрофотографии, хотя бы пейзажной, чтобы можно было в любых условиях, используя смартфон или фотоаппарат, сделать красивый кадр.Тут, кстати, техника все же нужна хорошая. "Для хорошей фотографии Млечного Пути понадобятся камера, штатив, светосильный объектив, красный фонарик и практика, которую мы обеспечиваем, — поясняет Александр Красильников. — В современных смартфонах надо включить настройки "профи", аналогичные тем, что есть в зеркальных фотоаппаратах".По его словам, если их применить и поставить на штатив смартфон, может получиться что-то интересное. Красильников вспоминает, как в одной из последних поездок с помощью телефона сняли отличный таймлапс (серия кадров с одной точки) движения Млечного Пути по звездному небу.

https://ria.ru/20200915/astroturizm-1577078498.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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