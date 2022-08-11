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Спецназовцы из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли в Белоруссию - РИА Новости, 11.08.2022
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Спецназовцы из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли в Белоруссию
Спецназовцы из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли в Белоруссию - РИА Новости, 11.08.2022
Спецназовцы из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли в Белоруссию
Российская военно-транспортная авиация доставила в Белоруссию участников конкурса "Полярная звезда — 2022" Армейских международных игр из России, Венесуэлы,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:32
2022-08-11T09:32
безопасность
россия
венесуэла
судан
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская военно-транспортная авиация доставила в Белоруссию участников конкурса "Полярная звезда — 2022" Армейских международных игр из России, Венесуэлы, Судана и Ирана, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Самолётом военно-транспортной авиации ВКС России подразделения специального назначения из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли на аэродром Барановичи в Республике Беларусь для участия в Международных соревнованиях "Полярная звезда-2022", - говорится в сообщении.Отмечается, что белорусская сторона, несмотря на тёмное время суток, оказала тёплый прием с хлебом и солью.Участники конкурса продемонстрируют свое мастерство в различных этапах и упражнениях соревнований, в том числе в штурме здания с заложниками и десантировании на точность приземления в составе группы.Международный конкурс "Полярная звезда" среди подразделений специального назначения проходит на территории Белоруссии на базе полигона Брестский с 14 по 26 августа в рамках VIII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды вооруженных сил шести государств - России, Белоруссии, Венесуэлы, Судана, Ирана и Узбекистана. Торжественная церемония открытия конкурса пройдет 14 августа.
https://ria.ru/20220810/armiya-1808569582.html
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безопасность, россия, венесуэла, судан, войска воздушно-космической обороны
Безопасность, Россия, Венесуэла, Судан, Войска воздушно-космической обороны
09:32 11.08.2022
 
Спецназовцы из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли в Белоруссию

ВКС доставили спецназовцев из России, Венесуэлы, Судана и Ирана в Белоруссию на АрМИ-2022

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСпецназ
Спецназ - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская военно-транспортная авиация доставила в Белоруссию участников конкурса "Полярная звезда — 2022" Армейских международных игр из России, Венесуэлы, Судана и Ирана, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Самолётом военно-транспортной авиации ВКС России подразделения специального назначения из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли на аэродром Барановичи в Республике Беларусь для участия в Международных соревнованиях "Полярная звезда-2022", - говорится в сообщении.
Международный форум Армия. Экспозиция - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 13:46
Делегации из 72 стран подтвердили участие в "Армии-2022"
Отмечается, что белорусская сторона, несмотря на тёмное время суток, оказала тёплый прием с хлебом и солью.
Участники конкурса продемонстрируют свое мастерство в различных этапах и упражнениях соревнований, в том числе в штурме здания с заложниками и десантировании на точность приземления в составе группы.
Международный конкурс "Полярная звезда" среди подразделений специального назначения проходит на территории Белоруссии на базе полигона Брестский с 14 по 26 августа в рамках VIII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды вооруженных сил шести государств - России, Белоруссии, Венесуэлы, Судана, Ирана и Узбекистана. Торжественная церемония открытия конкурса пройдет 14 августа.
Российские военнослужащие на полигоне Фориш в Узбекистане перед началом конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022) - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 17:52
Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022
 
БезопасностьРоссияВенесуэлаСуданВойска воздушно-космической обороны
 
 
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