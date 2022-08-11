https://ria.ru/20220811/armi-1808782519.html
Спецназовцы из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли в Белоруссию
Спецназовцы из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли в Белоруссию - РИА Новости, 11.08.2022
Спецназовцы из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли в Белоруссию
Российская военно-транспортная авиация доставила в Белоруссию участников конкурса "Полярная звезда — 2022" Армейских международных игр из России, Венесуэлы,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:32
2022-08-11T09:32
2022-08-11T09:32
безопасность
россия
венесуэла
судан
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская военно-транспортная авиация доставила в Белоруссию участников конкурса "Полярная звезда — 2022" Армейских международных игр из России, Венесуэлы, Судана и Ирана, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Самолётом военно-транспортной авиации ВКС России подразделения специального назначения из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли на аэродром Барановичи в Республике Беларусь для участия в Международных соревнованиях "Полярная звезда-2022", - говорится в сообщении.Отмечается, что белорусская сторона, несмотря на тёмное время суток, оказала тёплый прием с хлебом и солью.Участники конкурса продемонстрируют свое мастерство в различных этапах и упражнениях соревнований, в том числе в штурме здания с заложниками и десантировании на точность приземления в составе группы.Международный конкурс "Полярная звезда" среди подразделений специального назначения проходит на территории Белоруссии на базе полигона Брестский с 14 по 26 августа в рамках VIII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды вооруженных сил шести государств - России, Белоруссии, Венесуэлы, Судана, Ирана и Узбекистана. Торжественная церемония открытия конкурса пройдет 14 августа.
https://ria.ru/20220810/armiya-1808569582.html
https://ria.ru/20220808/konkurs-1808124199.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, венесуэла, судан, войска воздушно-космической обороны
Безопасность, Россия, Венесуэла, Судан, Войска воздушно-космической обороны
Спецназовцы из России, Венесуэлы, Судана и Ирана прибыли в Белоруссию
ВКС доставили спецназовцев из России, Венесуэлы, Судана и Ирана в Белоруссию на АрМИ-2022