13:16 11.08.2022 (обновлено: 13:20 11.08.2022)
В МИД назвали слова главы МИД Франции о влиянии России в Африке лицемерными
Замглавы департамента МИД Нечаев: заявления главы МИД Франции о России в Африке лицемерны
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Заявления главы МИД Франции Катрин Колонна о наращивании присутствия России в Африке звучат вызывающе лицемерно и сделаны в духе неоколониализма, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Абсурдные сами по себе, особенно на фоне теплого приема, оказанного министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе его недавней поездки по четырем государствам континента, такие интенции прозвучали вызывающе лицемерно из уст главного дипломата Франции, чья политика в отношении своих бывших африканских владений была и остается воплощением понятия "неоколониализм". Это ведь Париж, а не Москва, многократно осуществлял военные операции в Африке, преследуя свои корыстные интересы", - подчеркнул российский дипломат на брифинге в Москве.
В МИД РФ отметили, что африканцы в массе своей давно уже поняли, какие цели преследует Франция на их континенте, и сделали свои выводы.
"Отсюда все чаще прорывающееся в последнее время на самом высоком уровне раздражение французских официальных лиц по поводу утраты позиций в африканских государствах, которые они по колониальной привычке продолжают числить в сфере своих традиционных интересов", - добавил он.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран. Он заявил, что Россия занимается не сотрудничеством, а "пособничеством с ослабевшими политическими властями". Также французский президент отметил, что гибридное присутствие России в Африке вызывает обеспокоенность в первую очередь для африканского континента.