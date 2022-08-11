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В МИД назвали слова главы МИД Франции о влиянии России в Африке лицемерными - РИА Новости, 11.08.2022
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В МИД назвали слова главы МИД Франции о влиянии России в Африке лицемерными
В МИД назвали слова главы МИД Франции о влиянии России в Африке лицемерными - РИА Новости, 11.08.2022
В МИД назвали слова главы МИД Франции о влиянии России в Африке лицемерными
Заявления главы МИД Франции Катрин Колонна о наращивании присутствия России в Африке звучат вызывающе лицемерно и сделаны в духе неоколониализма, заявил... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:16
2022-08-11T13:20
сергей лавров
россия
франция
африка
эммануэль макрон
в мире
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Заявления главы МИД Франции Катрин Колонна о наращивании присутствия России в Африке звучат вызывающе лицемерно и сделаны в духе неоколониализма, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Он пояснил, что французский министр позволила себе целую серию хлестких утверждений касательно усиления присутствия России на континенте, "попыток восстановить имперскую мощь самыми отвратительными способами", проявления агрессивности Москвы в ряде стран Африки."Абсурдные сами по себе, особенно на фоне теплого приема, оказанного министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе его недавней поездки по четырем государствам континента, такие интенции прозвучали вызывающе лицемерно из уст главного дипломата Франции, чья политика в отношении своих бывших африканских владений была и остается воплощением понятия "неоколониализм". Это ведь Париж, а не Москва, многократно осуществлял военные операции в Африке, преследуя свои корыстные интересы", - подчеркнул российский дипломат на брифинге в Москве.В МИД РФ отметили, что африканцы в массе своей давно уже поняли, какие цели преследует Франция на их континенте, и сделали свои выводы."Отсюда все чаще прорывающееся в последнее время на самом высоком уровне раздражение французских официальных лиц по поводу утраты позиций в африканских государствах, которые они по колониальной привычке продолжают числить в сфере своих традиционных интересов", - добавил он.Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран. Он заявил, что Россия занимается не сотрудничеством, а "пособничеством с ослабевшими политическими властями". Также французский президент отметил, что гибридное присутствие России в Африке вызывает обеспокоенность в первую очередь для африканского континента.
https://ria.ru/20220809/afrika-1808258938.html
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сергей лавров, россия, франция, африка, эммануэль макрон, в мире
Сергей Лавров, Россия, Франция, Африка, Эммануэль Макрон, В мире
13:16 11.08.2022 (обновлено: 13:20 11.08.2022)
 
В МИД назвали слова главы МИД Франции о влиянии России в Африке лицемерными

Замглавы департамента МИД Нечаев: заявления главы МИД Франции о России в Африке лицемерны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Заявления главы МИД Франции Катрин Колонна о наращивании присутствия России в Африке звучат вызывающе лицемерно и сделаны в духе неоколониализма, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
Он пояснил, что французский министр позволила себе целую серию хлестких утверждений касательно усиления присутствия России на континенте, "попыток восстановить имперскую мощь самыми отвратительными способами", проявления агрессивности Москвы в ряде стран Африки.
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"Абсурдные сами по себе, особенно на фоне теплого приема, оказанного министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе его недавней поездки по четырем государствам континента, такие интенции прозвучали вызывающе лицемерно из уст главного дипломата Франции, чья политика в отношении своих бывших африканских владений была и остается воплощением понятия "неоколониализм". Это ведь Париж, а не Москва, многократно осуществлял военные операции в Африке, преследуя свои корыстные интересы", - подчеркнул российский дипломат на брифинге в Москве.
В МИД РФ отметили, что африканцы в массе своей давно уже поняли, какие цели преследует Франция на их континенте, и сделали свои выводы.
"Отсюда все чаще прорывающееся в последнее время на самом высоком уровне раздражение французских официальных лиц по поводу утраты позиций в африканских государствах, которые они по колониальной привычке продолжают числить в сфере своих традиционных интересов", - добавил он.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран. Он заявил, что Россия занимается не сотрудничеством, а "пособничеством с ослабевшими политическими властями". Также французский президент отметил, что гибридное присутствие России в Африке вызывает обеспокоенность в первую очередь для африканского континента.
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