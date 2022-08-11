https://ria.ru/20220811/aes-1808996702.html

США поддержали идею о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

США поддержали идею о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022

США поддержали идею о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

США поддерживают инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:21

2022-08-11T19:21

2022-08-11T19:46

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США поддерживают инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента."Боевые действия вблизи атомной станции опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины или вблизи них и вернуть Украине полный контроль над ними, а также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной станции", - сказал представитель американского дипведомства.Россия полностью отвергает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, следует из комментария российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО. Действия российских вооруженных сил никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 12 июля, что Украинские боевики нанесли удары рядом с ЗАЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев.Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808967014.html

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в мире, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, михаил мизинцев, рафаэль гросси, россия, украина, запорожская аэс, магатэ