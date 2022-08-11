17:35 11.08.2022 (обновлено: 18:16 11.08.2022)
ВСУ целятся по хранилищам с тысячами тонн ядерных отходов на ЗАЭС
Глава ВГА Балицкий: ВСУ целятся по хранилищам с тоннами ядерных отходов на Запорожской АЭС
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Киев пытается нанести удар по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, на этот случай власти разработали план эвакуации жителей близлежащих территорий к станции, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"(Сегодня) били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы на нашей территории создать некую грязную бомбу. То есть создать ситуацию, когда будет произведен выброс в атмосферу, а там хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов, и сделать неприспособленной к жизни целую территорию", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Балицкий уточнил, что хранилища бетонные, но пробить их возможно.
"Мы находим снаряды практически в 20 метрах от хранилища с ядерными отходами… Пока бьют в основном "Смерчами" и "Ураганами"… Но если попадут достаточно точно в бетонное хранилище, это вызовет (ситуацию), страшно подумать, достаточно похожую на ту, что была в Чернобыле", — добавил глава администрации.
По словам Балицкого, это может произойти, если ВСУ ударят по АЭС американскими наземными ракетными комплексами HIMARS.
В свою очередь, представитель администрации области Владимир Рогов рассказал, что в результате обстрела ЗАЭС на территорию около хранилища радиоактивных изотопов пришлись три попадания.
"Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется. Радиационный фон в норме", — написал он в своем Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.
Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.
Утром 11 августа средства ПВО отразили украинскую атаку на ЗАЭС и город Энергодар. Обстрелы начались накануне вечером и продолжались также ночью.
На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.