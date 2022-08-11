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ВСУ целятся по хранилищам с тысячами тонн ядерных отходов на ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/aes-1808948309.html
ВСУ целятся по хранилищам с тысячами тонн ядерных отходов на ЗАЭС
ВСУ целятся по хранилищам с тысячами тонн ядерных отходов на ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022
ВСУ целятся по хранилищам с тысячами тонн ядерных отходов на ЗАЭС
Киев пытается нанести удар по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, на этот случай власти разработали план эвакуации жителей близлежащих территорий к... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:35
2022-08-11T18:16
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
в мире
владимир рогов
запорожская область
европа
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Киев пытается нанести удар по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, на этот случай власти разработали план эвакуации жителей близлежащих территорий к станции, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.Балицкий уточнил, что хранилища бетонные, но пробить их возможно."Мы находим снаряды практически в 20 метрах от хранилища с ядерными отходами… Пока бьют в основном "Смерчами" и "Ураганами"… Но если попадут достаточно точно в бетонное хранилище, это вызовет (ситуацию), страшно подумать, достаточно похожую на ту, что была в Чернобыле", — добавил глава администрации.По словам Балицкого, это может произойти, если ВСУ ударят по АЭС американскими наземными ракетными комплексами HIMARS.В свою очередь, представитель администрации области Владимир Рогов рассказал, что в результате обстрела ЗАЭС на территорию около хранилища радиоактивных изотопов пришлись три попадания."Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется. Радиационный фон в норме", — написал он в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.Утром 11 августа средства ПВО отразили украинскую атаку на ЗАЭС и город Энергодар. Обстрелы начались накануне вечером и продолжались также ночью.На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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Последствия очередного обстрела Запорожской АЭС
Украинские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС, пострадавших нет, сообщил член главного совета администрации региона Рогов и опубликовал видео. Канал Владимира Рогова - члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области.
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запорожская аэс, в мире, владимир рогов, запорожская область, европа, херсонская область , вооруженные силы украины, совет безопасности оон, рафаэль гросси, чернобыльская аэс, киев
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Европа, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Совет Безопасности ООН, Рафаэль Гросси, Чернобыльская АЭС, Киев
17:35 11.08.2022 (обновлено: 18:16 11.08.2022)
 
ВСУ целятся по хранилищам с тысячами тонн ядерных отходов на ЗАЭС

Глава ВГА Балицкий: ВСУ целятся по хранилищам с тоннами ядерных отходов на Запорожской АЭС

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Киев пытается нанести удар по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, на этот случай власти разработали план эвакуации жителей близлежащих территорий к станции, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

"(Сегодня) били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы на нашей территории создать некую грязную бомбу. То есть создать ситуацию, когда будет произведен выброс в атмосферу, а там хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов, и сделать неприспособленной к жизни целую территорию", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Балицкий уточнил, что хранилища бетонные, но пробить их возможно.
"Мы находим снаряды практически в 20 метрах от хранилища с ядерными отходами… Пока бьют в основном "Смерчами" и "Ураганами"… Но если попадут достаточно точно в бетонное хранилище, это вызовет (ситуацию), страшно подумать, достаточно похожую на ту, что была в Чернобыле", — добавил глава администрации.
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По словам Балицкого, это может произойти, если ВСУ ударят по АЭС американскими наземными ракетными комплексами HIMARS.
В свою очередь, представитель администрации области Владимир Рогов рассказал, что в результате обстрела ЗАЭС на территорию около хранилища радиоактивных изотопов пришлись три попадания.
"Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется. Радиационный фон в норме", — написал он в своем Telegram-канале.
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В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.
Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.
Утром 11 августа средства ПВО отразили украинскую атаку на ЗАЭС и город Энергодар. Обстрелы начались накануне вечером и продолжались также ночью.
На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВ миреВладимир РоговЗапорожская областьЕвропаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныСовет Безопасности ООНРафаэль ГроссиЧернобыльская АЭСКиев
 
 
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