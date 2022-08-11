https://ria.ru/20220811/aes-1808948309.html

ВСУ целятся по хранилищам с тысячами тонн ядерных отходов на ЗАЭС

ВСУ целятся по хранилищам с тысячами тонн ядерных отходов на ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022

ВСУ целятся по хранилищам с тысячами тонн ядерных отходов на ЗАЭС

Киев пытается нанести удар по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, на этот случай власти разработали план эвакуации жителей близлежащих территорий к... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:35

2022-08-11T17:35

2022-08-11T18:16

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

в мире

владимир рогов

запорожская область

европа

херсонская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808948470_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e8beb83f43856c7dddf8e552930605e5.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Киев пытается нанести удар по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, на этот случай власти разработали план эвакуации жителей близлежащих территорий к станции, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.Балицкий уточнил, что хранилища бетонные, но пробить их возможно."Мы находим снаряды практически в 20 метрах от хранилища с ядерными отходами… Пока бьют в основном "Смерчами" и "Ураганами"… Но если попадут достаточно точно в бетонное хранилище, это вызовет (ситуацию), страшно подумать, достаточно похожую на ту, что была в Чернобыле", — добавил глава администрации.По словам Балицкого, это может произойти, если ВСУ ударят по АЭС американскими наземными ракетными комплексами HIMARS.В свою очередь, представитель администрации области Владимир Рогов рассказал, что в результате обстрела ЗАЭС на территорию около хранилища радиоактивных изотопов пришлись три попадания."Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется. Радиационный фон в норме", — написал он в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.Утром 11 августа средства ПВО отразили украинскую атаку на ЗАЭС и город Энергодар. Обстрелы начались накануне вечером и продолжались также ночью.На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

https://ria.ru/20220810/aes-1808545407.html

https://ria.ru/20220811/aes-1808882257.html

https://ria.ru/20220811/delo-1808837488.html

запорожская область

европа

херсонская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия очередного обстрела Запорожской АЭС Украинские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС, пострадавших нет, сообщил член главного совета администрации региона Рогов и опубликовал видео. Канал Владимира Рогова - члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области. 2022-08-11T17:35 true PT0M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская аэс, в мире, владимир рогов, запорожская область, европа, херсонская область , вооруженные силы украины, совет безопасности оон, рафаэль гросси, чернобыльская аэс, киев