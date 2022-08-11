https://ria.ru/20220811/aes-1808882257.html
Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС
Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.08.2022
Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг Запорожской АЭС в целях... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:32
2022-08-11T14:32
2022-08-11T14:49
специальная военная операция на украине
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ООН, 11 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг Запорожской АЭС в целях обеспечения безопасности района.Согласно распространенному в четверг заявлению, генсек ООН призывает военных РФ и Украины "немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от АЭС", а также вывести с АЭС военный персонал и технику."Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района", - подчеркивается в заявлении Гутерреша.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
https://ria.ru/20220810/grossi-1808726448.html
https://ria.ru/20220810/zaes-1808643443.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Энергодар, ООН, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Антониу Гутерреш
14:32 11.08.2022 (обновлено: 14:49 11.08.2022)
Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС
Генсек ООН Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС