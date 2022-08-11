https://ria.ru/20220811/aes-1808798735.html

Эрдоган обсудит с Путиным по телефону строительство АЭС "Аккую"

Эрдоган обсудит с Путиным по телефону строительство АЭС "Аккую" - РИА Новости, 11.08.2022

Эрдоган обсудит с Путиным по телефону строительство АЭС "Аккую"

Турция следит за ситуацией на строительстве АЭС "Аккую", не может позволить отойти от графика работ, за ситуацией следят лидеры Турции и России и намерены... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:26

2022-08-11T10:26

2022-08-11T11:35

турция

в мире

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

аэс "аккую"

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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турция следит за ситуацией на строительстве АЭС "Аккую", не может позволить отойти от графика работ, за ситуацией следят лидеры Турции и России и намерены обсудить ее в ближайших переговорах, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Ранее Эрдоган заявлял, что намерен посетить АЭС "Аккую", по его словам, цель Турции по вводу в эксплуатацию первого реактора АЭС сохраняется. Турецкий лидер также заявлял, что намерен "рассказать господину (президенту РФ) Путину" о ситуации."Мы не можем допустить сбоев в реализации этого мегапроекта Турции. Как вы знаете, по возвращению из Сочи президент Эрдоган заявил, что сам посетит Мерсин, проверит ход работ и обсудит ситуацию с российским лидером. Президент Турции посетил стройплощадку, провел брифинг, дал указания. Сейчас есть некоторые проблемы, свойственные таким мегапроектам. Мы работаем, чтобы ситуация разрешилась и мы не отставали от графика. Ситуацию в ближайших переговорах обсудят и лидеры", - сказал Донмез журналистам в агентстве Anadolu.Дочерняя компания российской госкорпорации "Росатом" "Аккую Нуклеар" аннулировала контракт с основным подрядчиком строительства АЭС "Аккую" турецкой компанией IC Ictas, в ответ на это турецкая компания заявила о намерении обратиться в британский и турецкий суды, сообщало ранее агентство Блумберг. По данным агентства, проектная компания "Аккую Нуклеар" на прошлой неделе аннулировала контракт с IC Ictas и подписала соглашение с другой компанией - TSM Enerji, которая принадлежит трем российским фирмам.В корпорации "Росатом", комментируя решение сменить подрядчика, сообщили агентству, что предстоящие работы потребуют "специализированных навыков в атомном строительстве, чтобы обеспечить качество работы, которые соответствуют строительным срокам и срокам по вводу в эксплуатацию". Компания IC Ictas назвала это решение "незаконным" и заявила, что оно может привести к переносу сроков проекта. IC Ictas также заявила, что подаст на "Росатом" в третейский суд в Лондоне, а также подаст иск в Турции.На прошлой неделе стало известно, что российская госкорпорация "Росатом" выделяет 15 миллиардов долларов на строительство АЭС "Аккую" в Турции, что позволит выполнить проект на 75%."Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

https://ria.ru/20220809/turtsiya-1808216422.html

https://ria.ru/20220801/sud-1806536511.html

https://ria.ru/20220805/politika-1807619294.html

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Кирилл Волков

турция, в мире, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую"