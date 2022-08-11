10:26 11.08.2022 (обновлено: 11:35 11.08.2022)
Эрдоган обсудит с Путиным по телефону строительство АЭС "Аккую"
Эрдоган планирует обсудить с Путиным по телефону строительство АЭС "Аккую"
© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
© Sputnik / Туран Салджы
Начало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турция следит за ситуацией на строительстве АЭС "Аккую", не может позволить отойти от графика работ, за ситуацией следят лидеры Турции и России и намерены обсудить ее в ближайших переговорах, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Ранее Эрдоган заявлял, что намерен посетить АЭС "Аккую", по его словам, цель Турции по вводу в эксплуатацию первого реактора АЭС сохраняется. Турецкий лидер также заявлял, что намерен "рассказать господину (президенту РФ) Путину" о ситуации.
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"Мы не можем допустить сбоев в реализации этого мегапроекта Турции. Как вы знаете, по возвращению из Сочи президент Эрдоган заявил, что сам посетит Мерсин, проверит ход работ и обсудит ситуацию с российским лидером. Президент Турции посетил стройплощадку, провел брифинг, дал указания. Сейчас есть некоторые проблемы, свойственные таким мегапроектам. Мы работаем, чтобы ситуация разрешилась и мы не отставали от графика. Ситуацию в ближайших переговорах обсудят и лидеры", - сказал Донмез журналистам в агентстве Anadolu.
Дочерняя компания российской госкорпорации "Росатом" "Аккую Нуклеар" аннулировала контракт с основным подрядчиком строительства АЭС "Аккую" турецкой компанией IC Ictas, в ответ на это турецкая компания заявила о намерении обратиться в британский и турецкий суды, сообщало ранее агентство Блумберг. По данным агентства, проектная компания "Аккую Нуклеар" на прошлой неделе аннулировала контракт с IC Ictas и подписала соглашение с другой компанией - TSM Enerji, которая принадлежит трем российским фирмам.
В корпорации "Росатом", комментируя решение сменить подрядчика, сообщили агентству, что предстоящие работы потребуют "специализированных навыков в атомном строительстве, чтобы обеспечить качество работы, которые соответствуют строительным срокам и срокам по вводу в эксплуатацию". Компания IC Ictas назвала это решение "незаконным" и заявила, что оно может привести к переносу сроков проекта. IC Ictas также заявила, что подаст на "Росатом" в третейский суд в Лондоне, а также подаст иск в Турции.
На прошлой неделе стало известно, что российская госкорпорация "Росатом" выделяет 15 миллиардов долларов на строительство АЭС "Аккую" в Турции, что позволит выполнить проект на 75%.
"Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.