https://ria.ru/20220810/zerno-1808550487.html
СМИ: в Албанию прибыло судно с украинским зерном
СМИ: в Албанию прибыло судно с украинским зерном - РИА Новости, 10.08.2022
СМИ: в Албанию прибыло судно с украинским зерном
Судно с шестью тысячами тонн зерна с Украины прибыло в порт Дуррес на Адриатическом побережье Албании, передает портал Albanian Daily News. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:48
2022-08-10T12:48
2022-08-10T13:45
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БЕЛГРАД, 10 авг — РИА Новости. Судно с шестью тысячами тонн зерна с Украины прибыло в порт Дуррес на Адриатическом побережье Албании, передает портал Albanian Daily News."Судно Jaohar Ranim примерно с шестью тысячами тонн украинского зерна на борту прибыло в среду около 8:37 (9:37 мск.) в порт Дуррес", — говорится в сообщении.В Стамбуле 22 июля подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз злаковых, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220809/zerno-1808386332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, албания
12:48 10.08.2022 (обновлено: 13:45 10.08.2022)
СМИ: в Албанию прибыло судно с украинским зерном
СМИ: в албанский порт Дуррес прибыло судно с шестью тоннами украинского зерна