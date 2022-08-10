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СМИ: в Албанию прибыло судно с украинским зерном - РИА Новости, 10.08.2022
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СМИ: в Албанию прибыло судно с украинским зерном
СМИ: в Албанию прибыло судно с украинским зерном - РИА Новости, 10.08.2022
СМИ: в Албанию прибыло судно с украинским зерном
Судно с шестью тысячами тонн зерна с Украины прибыло в порт Дуррес на Адриатическом побережье Албании, передает портал Albanian Daily News. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:48
2022-08-10T13:45
в мире
украина
албания
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БЕЛГРАД, 10 авг — РИА Новости. Судно с шестью тысячами тонн зерна с Украины прибыло в порт Дуррес на Адриатическом побережье Албании, передает портал Albanian Daily News."Судно Jaohar Ranim примерно с шестью тысячами тонн украинского зерна на борту прибыло в среду около 8:37 (9:37 мск.) в порт Дуррес", — говорится в сообщении.В Стамбуле 22 июля подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз злаковых, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220809/zerno-1808386332.html
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в мире, украина, албания
12:48 10.08.2022 (обновлено: 13:45 10.08.2022)
 
СМИ: в Албанию прибыло судно с украинским зерном

СМИ: в албанский порт Дуррес прибыло судно с шестью тоннами украинского зерна

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз с украинским зерном
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз с украинским зерном. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 авг — РИА Новости. Судно с шестью тысячами тонн зерна с Украины прибыло в порт Дуррес на Адриатическом побережье Албании, передает портал Albanian Daily News.
"Судно Jaohar Ranim примерно с шестью тысячами тонн украинского зерна на борту прибыло в среду около 8:37 (9:37 мск.) в порт Дуррес", — говорится в сообщении.
В Стамбуле 22 июля подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз злаковых, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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