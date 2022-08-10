https://ria.ru/20220810/zerno-1808550487.html

СМИ: в Албанию прибыло судно с украинским зерном

СМИ: в Албанию прибыло судно с украинским зерном - РИА Новости, 10.08.2022

СМИ: в Албанию прибыло судно с украинским зерном

Судно с шестью тысячами тонн зерна с Украины прибыло в порт Дуррес на Адриатическом побережье Албании, передает портал Albanian Daily News. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:48

2022-08-10T12:48

2022-08-10T13:45

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БЕЛГРАД, 10 авг — РИА Новости. Судно с шестью тысячами тонн зерна с Украины прибыло в порт Дуррес на Адриатическом побережье Албании, передает портал Albanian Daily News."Судно Jaohar Ranim примерно с шестью тысячами тонн украинского зерна на борту прибыло в среду около 8:37 (9:37 мск.) в порт Дуррес", — говорится в сообщении.В Стамбуле 22 июля подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз злаковых, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220809/zerno-1808386332.html

украина

албания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, албания