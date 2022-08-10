04:05 10.08.2022 (обновлено: 11:30 10.08.2022)
Власти Запорожской области обвинили Киев в сознательном обстреле ЗАЭС
Член ВГА Запорожской области Рогов: Киев сознательно обстреливает ЗАЭС
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceФрагмент ракеты после обстрела на территории Запорожской АЭС
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Фрагмент ракеты после обстрела на территории Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Киевские власти сознательно обстреливают ЗАЭС, чтобы заставить Россию вывести своих военных, заявил РИА Новости член главного совета новой администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, Украина не задумывается о последствиях для Европы, совершая атаки на ядерный объект.
"Все это неприемлемо. Выход из ситуации мы видим в следующем: это беспрепятственный допуск наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, над чем мы давно и активно работаем, и дальнейшее освобождение постукраинского пространства. В первую очередь Никополя, Марганца и Томаковки — именно из этих населенных пунктов ВСУ наносят удары по ЗАЭС", — отметил Рогов.
Он добавил, что на протяжении нескольких недель украинская разведка осуществляла сбор разведданных в отношении Запорожской АЭС, после чего на станцию началась атаки разведывательно-ударных беспилотников и дальнобойной реактивной системы залпового огня ВСУ.
"Все их действия несут непосредственную угрозу ядерной безопасности в Европе. Сегодня киевский режим делает информационные вбросы, что Россия якобы сама себя обстреливает и минирует АЭС, чтобы в случае возникновения серьезных проблем на станции, вызванных украинскими ракетными ударами, в западных СМИ запустить масштабную кампанию по очернению России, сравнимую с провокацией с Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе, когда украинские военные сбили лайнер, чтобы остановить продвижение армии ДНР", — подчеркнул Рогов.
ВСУ постоянно обстреливают ЗАЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной Вооруженных сил России, а управление ее по-прежнему продолжается украинским оператором. В ночь на 7 августа Киев нанес удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
Как предупреждали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Москва, в свою очередь, готова оказать содействие в организации этого визита.