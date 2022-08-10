https://ria.ru/20220810/zaes-1808476484.html

Власти Запорожской области обвинили Киев в сознательном обстреле ЗАЭС

Власти Запорожской области обвинили Киев в сознательном обстреле ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022

Власти Запорожской области обвинили Киев в сознательном обстреле ЗАЭС

Киевские власти сознательно обстреливают ЗАЭС, чтобы заставить Россию вывести своих военных, заявил РИА Новости член главного совета новой администрации... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T04:05

2022-08-10T04:05

2022-08-10T11:30

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская аэс

магатэ

рафаэль гросси

европа

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Киевские власти сознательно обстреливают ЗАЭС, чтобы заставить Россию вывести своих военных, заявил РИА Новости член главного совета новой администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, Украина не задумывается о последствиях для Европы, совершая атаки на ядерный объект.Он добавил, что на протяжении нескольких недель украинская разведка осуществляла сбор разведданных в отношении Запорожской АЭС, после чего на станцию началась атаки разведывательно-ударных беспилотников и дальнобойной реактивной системы залпового огня ВСУ."Все их действия несут непосредственную угрозу ядерной безопасности в Европе. Сегодня киевский режим делает информационные вбросы, что Россия якобы сама себя обстреливает и минирует АЭС, чтобы в случае возникновения серьезных проблем на станции, вызванных украинскими ракетными ударами, в западных СМИ запустить масштабную кампанию по очернению России, сравнимую с провокацией с Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе, когда украинские военные сбили лайнер, чтобы остановить продвижение армии ДНР", — подчеркнул Рогов.ВСУ постоянно обстреливают ЗАЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной Вооруженных сил России, а управление ее по-прежнему продолжается украинским оператором. В ночь на 7 августа Киев нанес удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.Как предупреждали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Москва, в свою очередь, готова оказать содействие в организации этого визита.

https://ria.ru/20220810/zaes-1808471741.html

https://ria.ru/20220810/zaes-1808472609.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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