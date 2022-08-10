https://ria.ru/20220810/zaes-1808472609.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак Киева на Запорожскую АЭС

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак Киева на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 10.08.2022

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак Киева на Запорожскую АЭС

Москва запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил журналистам источник в российском... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T01:07

2022-08-10T01:07

2022-08-10T07:11

специальная военная операция на украине

в мире

совет безопасности оон

россия

запорожская аэс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789528818_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_15ecdb13c88d5fbe6f9f0bab6bbd6fb9.jpg

ООН, 10 авг — РИА Новости. Москва запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил журналистам источник в российском постпредстве в Организации Объединенных Наций.Как уточнил РИА Новости другой источник в Совбезе ООН, в качестве докладчика Москва хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.ВСУ постоянно обстреливают ЗАЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной Вооруженных сил, а управление ее по-прежнему продолжается украинским оператором. В ночь на 7 августа Киев нанес удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.Как предупреждали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Москва, в свою очередь, готова оказать содействие в организации этого визита.

https://ria.ru/20220810/zaes-1808471741.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, совет безопасности оон, россия, запорожская аэс, украина