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Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак Киева на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 10.08.2022
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https://ria.ru/20220810/zaes-1808472609.html
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак Киева на Запорожскую АЭС
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак Киева на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 10.08.2022
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак Киева на Запорожскую АЭС
Москва запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил журналистам источник в российском... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T01:07
2022-08-10T07:11
специальная военная операция на украине
в мире
совет безопасности оон
россия
запорожская аэс
украина
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ООН, 10 авг — РИА Новости. Москва запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил журналистам источник в российском постпредстве в Организации Объединенных Наций.Как уточнил РИА Новости другой источник в Совбезе ООН, в качестве докладчика Москва хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.ВСУ постоянно обстреливают ЗАЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной Вооруженных сил, а управление ее по-прежнему продолжается украинским оператором. В ночь на 7 августа Киев нанес удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.Как предупреждали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Москва, в свою очередь, готова оказать содействие в организации этого визита.
https://ria.ru/20220810/zaes-1808471741.html
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в мире, совет безопасности оон, россия, запорожская аэс, украина
01:07 10.08.2022 (обновлено: 07:11 10.08.2022)
 
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак Киева на Запорожскую АЭС

Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН из-за атак Киева на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 10 авг — РИА Новости. Москва запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил журналистам источник в российском постпредстве в Организации Объединенных Наций.
"Россия запросила заседание СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями", — отмеил собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости другой источник в Совбезе ООН, в качестве докладчика Москва хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
ВСУ постоянно обстреливают ЗАЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной Вооруженных сил, а управление ее по-прежнему продолжается украинским оператором. В ночь на 7 августа Киев нанес удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
00:45Специальная военная операция на Украине
МИД сообщил о попытках Киева запугать работников Запорожской АЭС
Как предупреждали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Москва, в свою очередь, готова оказать содействие в организации этого визита.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСовет Безопасности ООНРоссияЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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