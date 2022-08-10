00:45 10.08.2022 (обновлено: 00:50 10.08.2022)
МИД сообщил о попытках Киева запугать работников Запорожской АЭС
Замдиректора департамента МИД Вишневецкий заявил о попытках Киева запугать работников ЗАЭС
ООН, 10 авг — РИА Новости. Киев, нанося удары по Запорожской АЭС, хочет запугать ее персонал, чтобы создать проблемы на станции, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Мы вынуждены отреагировать на непрекращающиеся заявления украинской делегации, совершенно абсурдные утверждения о том, что Запорожскую АЭС обстреливают российские Вооруженные силы", — подчеркнул Вишневецкий.
Он указал, что Киев ни разу не смог толком объяснить, для чего российским военным пришлось "самим себя обстреливать на Запорожской АЭС, которую они контролируют в течение длительного времени".
"Что же касается украинской стороны, то у них есть серьезные мотивы. Почему это делается сейчас? Потому что проходит Обзорная конференция ДНЯО, и внимание к ней – пристальное… Мир следит за нашей работой - нужно привлечь к себе внимание, которое начинает явно ослабевать", — отметил Вишневецкий.
По его словам, украинскому режиму сейчас нужны деньги и оружие, "и очевидно, что в Киеве думают, что, привлекая такими действиями внимание международного сообщества, они получат свои дивиденды".
"Кроме того, украинская сторона занимается откровенным терроризмом. Они обстреливают не только Запорожскую АЭС, но и город Энергодар, где проживает персонал, обслуживающий электростанцию. Очевидно, что они хотят запугать людей там, чтобы они не выходили на работу и чтобы были созданы проблемы в работе Запорожской АЭС", — заключил Вишневецкий.
Украинские военные постоянно обстреливают Запорожскую АЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором. В ночь на 7 августа украинская армия нанесла удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
Как отмечали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Россия, со своей стороны, готова оказать содействие в организации этого визита.