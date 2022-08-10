https://ria.ru/20220810/zaes-1808471741.html

МИД сообщил о попытках Киева запугать работников Запорожской АЭС

МИД сообщил о попытках Киева запугать работников Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.08.2022

МИД сообщил о попытках Киева запугать работников Запорожской АЭС

Киев, нанося удары по Запорожской АЭС, хочет запугать ее персонал, чтобы создать проблемы на станции, заявил замдиректора департамента по вопросам... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T00:45

2022-08-10T00:45

2022-08-10T00:50

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская аэс

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

игорь вишневецкий

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ООН, 10 авг — РИА Новости. Киев, нанося удары по Запорожской АЭС, хочет запугать ее персонал, чтобы создать проблемы на станции, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).Он указал, что Киев ни разу не смог толком объяснить, для чего российским военным пришлось "самим себя обстреливать на Запорожской АЭС, которую они контролируют в течение длительного времени"."Что же касается украинской стороны, то у них есть серьезные мотивы. Почему это делается сейчас? Потому что проходит Обзорная конференция ДНЯО, и внимание к ней – пристальное… Мир следит за нашей работой - нужно привлечь к себе внимание, которое начинает явно ослабевать", — отметил Вишневецкий.По его словам, украинскому режиму сейчас нужны деньги и оружие, "и очевидно, что в Киеве думают, что, привлекая такими действиями внимание международного сообщества, они получат свои дивиденды".Украинские военные постоянно обстреливают Запорожскую АЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором. В ночь на 7 августа украинская армия нанесла удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.Как отмечали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Россия, со своей стороны, готова оказать содействие в организации этого визита.

https://ria.ru/20220810/zaes-1808470843.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

украина

россия

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в мире, энергодар, запорожская аэс, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, игорь вишневецкий