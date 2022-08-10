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Белый дом призвал Россию отдать Запорожскую АЭС под контроль Украины - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/zaes-1808470843.html
Белый дом призвал Россию отдать Запорожскую АЭС под контроль Украины
Белый дом призвал Россию отдать Запорожскую АЭС под контроль Украины - РИА Новости, 10.08.2022
Белый дом призвал Россию отдать Запорожскую АЭС под контроль Украины
США призывают Москву вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T00:25
2022-08-10T07:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
запорожская аэс
максим буякевич
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. США призывают Москву вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По данным министерства обороны России, крупнейшая атомная электростанция Европы в минувшее воскресенье была обстреляна украинской артиллерией, которая повредила высоковольтную линию и заставила персонал снизить мощность двух энергоблоков. Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что атаки вооруженных формирований Украины на Запорожскую АЭС являются ядерным терроризмом.Она добавила, что в США высоко ценят "приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях".Запорожская АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомной электростанцией Европы. С марта она находится под охраной российских военных, хотя продолжает управляться украинским оператором.Жан-Пьер добавила, что США отслеживают ситуацию вокруг станции. "К счастью, мы не видим признаков повышенных или ненормальных уровней радиации", — сказала она.
https://ria.ru/20220809/aes-1808439758.html
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в мире, россия, сша, украина, запорожская аэс, максим буякевич, карин жан-пьер
00:25 10.08.2022 (обновлено: 07:12 10.08.2022)
 
Белый дом призвал Россию отдать Запорожскую АЭС под контроль Украины

Представитель Белого дома Жан-Пьер призвала вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. США призывают Москву вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По данным министерства обороны России, крупнейшая атомная электростанция Европы в минувшее воскресенье была обстреляна украинской артиллерией, которая повредила высоковольтную линию и заставила персонал снизить мощность двух энергоблоков. Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что атаки вооруженных формирований Украины на Запорожскую АЭС являются ядерным терроризмом.
"Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними и вернуть полный контроль Украине", — заявила Жан-Пьер на брифинге.
Она добавила, что в США высоко ценят "приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях".
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Россия назвала атаки на Запорожскую АЭС ядерным терроризмом
Запорожская АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомной электростанцией Европы. С марта она находится под охраной российских военных, хотя продолжает управляться украинским оператором.
Жан-Пьер добавила, что США отслеживают ситуацию вокруг станции. "К счастью, мы не видим признаков повышенных или ненормальных уровней радиации", — сказала она.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаЗапорожская АЭСМаксим БуякевичКарин Жан-Пьер
 
 
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