https://ria.ru/20220810/zaes-1808470843.html

Белый дом призвал Россию отдать Запорожскую АЭС под контроль Украины

Белый дом призвал Россию отдать Запорожскую АЭС под контроль Украины - РИА Новости, 10.08.2022

Белый дом призвал Россию отдать Запорожскую АЭС под контроль Украины

США призывают Москву вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T00:25

2022-08-10T00:25

2022-08-10T07:12

специальная военная операция на украине

в мире

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запорожская аэс

максим буякевич

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. США призывают Москву вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По данным министерства обороны России, крупнейшая атомная электростанция Европы в минувшее воскресенье была обстреляна украинской артиллерией, которая повредила высоковольтную линию и заставила персонал снизить мощность двух энергоблоков. Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что атаки вооруженных формирований Украины на Запорожскую АЭС являются ядерным терроризмом.Она добавила, что в США высоко ценят "приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях".Запорожская АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомной электростанцией Европы. С марта она находится под охраной российских военных, хотя продолжает управляться украинским оператором.Жан-Пьер добавила, что США отслеживают ситуацию вокруг станции. "К счастью, мы не видим признаков повышенных или ненормальных уровней радиации", — сказала она.

https://ria.ru/20220809/aes-1808439758.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, сша, украина, запорожская аэс, максим буякевич, карин жан-пьер