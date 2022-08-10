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Белый дом призвал Россию отдать Запорожскую АЭС под контроль Украины
Белый дом призвал Россию отдать Запорожскую АЭС под контроль Украины - РИА Новости, 10.08.2022
Белый дом призвал Россию отдать Запорожскую АЭС под контроль Украины
США призывают Москву вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T00:25
2022-08-10T00:25
2022-08-10T07:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
запорожская аэс
максим буякевич
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. США призывают Москву вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По данным министерства обороны России, крупнейшая атомная электростанция Европы в минувшее воскресенье была обстреляна украинской артиллерией, которая повредила высоковольтную линию и заставила персонал снизить мощность двух энергоблоков. Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что атаки вооруженных формирований Украины на Запорожскую АЭС являются ядерным терроризмом.Она добавила, что в США высоко ценят "приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях".Запорожская АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомной электростанцией Европы. С марта она находится под охраной российских военных, хотя продолжает управляться украинским оператором.Жан-Пьер добавила, что США отслеживают ситуацию вокруг станции. "К счастью, мы не видим признаков повышенных или ненормальных уровней радиации", — сказала она.
https://ria.ru/20220809/aes-1808439758.html
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в мире, россия, сша, украина, запорожская аэс, максим буякевич, карин жан-пьер
00:25 10.08.2022 (обновлено: 07:12 10.08.2022)
Белый дом призвал Россию отдать Запорожскую АЭС под контроль Украины
Представитель Белого дома Жан-Пьер призвала вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины