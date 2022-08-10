https://ria.ru/20220810/vizovyetsentry-1808657951.html
В АТОР заявили об отсутствии новой информации от визовых центров Евросоюза
В АТОР заявили об отсутствии новой информации от визовых центров Евросоюза - РИА Новости, 10.08.2022
В АТОР заявили об отсутствии новой информации от визовых центров Евросоюза
Никакой новой информации от визовых центров стран Евросоюза российским туроператорам не поступало после того, как появилась информация о возможном прекращении... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:43
2022-08-10T17:43
2022-08-10T17:43
туризм
европа
россия
евросоюз
виза
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
новости - туризм
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Никакой новой информации от визовых центров стран Евросоюза российским туроператорам не поступало после того, как появилась информация о возможном прекращении выдачи виз гражданам РФ, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."У стан ЕС нет на этот счет единой позиции", — сказала Ломидзе, добавив, что в пакет санкций эта мера пока не включена.В ЕС сейчас идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз, заявил на брифинге в Берлине ранее в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
https://ria.ru/20220810/evrosoyuz-1808488361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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европа, россия, евросоюз, виза, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, новости - туризм, туризм
В АТОР заявили об отсутствии новой информации от визовых центров Евросоюза
Ломидзе: никакой новой информации от визовых центров стран ЕС туроператорам не поступало