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В АТОР заявили об отсутствии новой информации от визовых центров Евросоюза - РИА Новости, 10.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220810/vizovyetsentry-1808657951.html
В АТОР заявили об отсутствии новой информации от визовых центров Евросоюза
В АТОР заявили об отсутствии новой информации от визовых центров Евросоюза - РИА Новости, 10.08.2022
В АТОР заявили об отсутствии новой информации от визовых центров Евросоюза
Никакой новой информации от визовых центров стран Евросоюза российским туроператорам не поступало после того, как появилась информация о возможном прекращении... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:43
2022-08-10T17:43
туризм
европа
россия
евросоюз
виза
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
новости - туризм
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Никакой новой информации от визовых центров стран Евросоюза российским туроператорам не поступало после того, как появилась информация о возможном прекращении выдачи виз гражданам РФ, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."У стан ЕС нет на этот счет единой позиции", — сказала Ломидзе, добавив, что в пакет санкций эта мера пока не включена.В ЕС сейчас идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз, заявил на брифинге в Берлине ранее в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
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европа, россия, евросоюз, виза, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, новости - туризм, туризм
17:43 10.08.2022
 
В АТОР заявили об отсутствии новой информации от визовых центров Евросоюза

Ломидзе: никакой новой информации от визовых центров стран ЕС туроператорам не поступало

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбъединенный визовый центр компании VFS Global
Объединенный визовый центр компании VFS Global - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Никакой новой информации от визовых центров стран Евросоюза российским туроператорам не поступало после того, как появилась информация о возможном прекращении выдачи виз гражданам РФ, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"У стан ЕС нет на этот счет единой позиции", — сказала Ломидзе, добавив, что в пакет санкций эта мера пока не включена.
В ЕС сейчас идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз, заявил на брифинге в Берлине ранее в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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ТуризмЕвропаРоссияЕвросоюзВизаАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзеНовости - ТуризмТуризм
 
 
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