https://ria.ru/20220810/vizovyetsentry-1808657951.html

В АТОР заявили об отсутствии новой информации от визовых центров Евросоюза

В АТОР заявили об отсутствии новой информации от визовых центров Евросоюза - РИА Новости, 10.08.2022

В АТОР заявили об отсутствии новой информации от визовых центров Евросоюза

Никакой новой информации от визовых центров стран Евросоюза российским туроператорам не поступало после того, как появилась информация о возможном прекращении... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:43

2022-08-10T17:43

2022-08-10T17:43

туризм

европа

россия

евросоюз

виза

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/74/1557067430_0:33:3072:1760_1920x0_80_0_0_de6e3687cf8fd109fd61d35f1f52ed82.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Никакой новой информации от визовых центров стран Евросоюза российским туроператорам не поступало после того, как появилась информация о возможном прекращении выдачи виз гражданам РФ, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."У стан ЕС нет на этот счет единой позиции", — сказала Ломидзе, добавив, что в пакет санкций эта мера пока не включена.В ЕС сейчас идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз, заявил на брифинге в Берлине ранее в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

https://ria.ru/20220810/evrosoyuz-1808488361.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

европа, россия, евросоюз, виза, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, новости - туризм, туризм