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ЕС обсуждает седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 10.08.2022
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ЕС обсуждает седьмой пакет санкций против России
ЕС обсуждает седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 10.08.2022
ЕС обсуждает седьмой пакет санкций против России
Члены Евросоюза обсуждают параметры нового пакета антироссийских санкций, включая возможный запрет на выдачу шенгенских виз, подтвердил на брифинге официальный... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:35
2022-08-10T16:59
в мире
германия
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БЕРЛИН, 10 авг — РИА Новости. Члены Евросоюза обсуждают параметры нового пакета антироссийских санкций, включая возможный запрет на выдачу шенгенских виз, подтвердил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.Он отметил, что страны ЕС сейчас принципиально обсуждают, как "должен выглядеть седьмой пакет санкций", но единой позиции пока нет.Он подчеркнул, что не может рассуждать, "как мы отреагируем" в случае общей поддержки такого предложения в ЕС до тех пор, пока в Берлине не примут решение.Журналисты поинтересовались у представителя правительства, поддерживает ли лично канцлер Олаф Шольц предложение закрыть для россиян шенгенскую зону.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские политики предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В их число вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.Как отметила представитель МИД Мария Захарова, страны ЕС, исходя из своих обязательств, не имеют права полностью ограничивать выдачу шенгенских виз целому народу, а если они это сделают, то моментально распишутся в собственном национализме.
https://ria.ru/20220809/evrosoyuz-1808366539.html
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в мире, германия
14:35 10.08.2022 (обновлено: 16:59 10.08.2022)
 
ЕС обсуждает седьмой пакет санкций против России

Представитель правительства ФРГ Хебештрайт: ЕС обсуждает запрет выдачи шенгена россиянам

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 авг — РИА Новости. Члены Евросоюза обсуждают параметры нового пакета антироссийских санкций, включая возможный запрет на выдачу шенгенских виз, подтвердил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Он отметил, что страны ЕС сейчас принципиально обсуждают, как "должен выглядеть седьмой пакет санкций", но единой позиции пока нет.
"Я не буду оценивать это предложение. Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено — как в федеральном правительстве, так и в Европе, я не могу сообщить ни о каких промежуточных выводах", — сказал Хебештрайт.
Он подчеркнул, что не может рассуждать, "как мы отреагируем" в случае общей поддержки такого предложения в ЕС до тех пор, пока в Берлине не примут решение.
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Журналисты поинтересовались у представителя правительства, поддерживает ли лично канцлер Олаф Шольц предложение закрыть для россиян шенгенскую зону.
"Как правило, если федеральный канцлер формулирует позицию, это позиция правительства. Я попрошу вас подождать, когда я смогу ее вам сообщить", — заключил Хебештрайт.
После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские политики предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В их число вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.
Как отметила представитель МИД Мария Захарова, страны ЕС, исходя из своих обязательств, не имеют права полностью ограничивать выдачу шенгенских виз целому народу, а если они это сделают, то моментально распишутся в собственном национализме.
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