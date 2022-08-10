https://ria.ru/20220810/sanktsii-1808583516.html

ЕС обсуждает седьмой пакет санкций против России

ЕС обсуждает седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 10.08.2022

ЕС обсуждает седьмой пакет санкций против России

Члены Евросоюза обсуждают параметры нового пакета антироссийских санкций, включая возможный запрет на выдачу шенгенских виз, подтвердил на брифинге официальный... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:35

2022-08-10T14:35

2022-08-10T16:59

в мире

германия

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БЕРЛИН, 10 авг — РИА Новости. Члены Евросоюза обсуждают параметры нового пакета антироссийских санкций, включая возможный запрет на выдачу шенгенских виз, подтвердил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.Он отметил, что страны ЕС сейчас принципиально обсуждают, как "должен выглядеть седьмой пакет санкций", но единой позиции пока нет.Он подчеркнул, что не может рассуждать, "как мы отреагируем" в случае общей поддержки такого предложения в ЕС до тех пор, пока в Берлине не примут решение.Журналисты поинтересовались у представителя правительства, поддерживает ли лично канцлер Олаф Шольц предложение закрыть для россиян шенгенскую зону.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские политики предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В их число вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.Как отметила представитель МИД Мария Захарова, страны ЕС, исходя из своих обязательств, не имеют права полностью ограничивать выдачу шенгенских виз целому народу, а если они это сделают, то моментально распишутся в собственном национализме.

https://ria.ru/20220809/evrosoyuz-1808366539.html

https://ria.ru/20220810/sanktsii-1808569740.html

германия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия