https://ria.ru/20220810/viza-1808644738.html

Никто из россиян не получил украинскую визу с 1 июля

Никто из россиян не получил украинскую визу с 1 июля - РИА Новости, 10.08.2022

Никто из россиян не получил украинскую визу с 1 июля

Ни один россиянин не получил украинскую визу с 1 июля - даты введения Киевом визового режима с РФ, на рассмотрении сейчас 112 заявок, сообщил представитель МИД... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:05

2022-08-10T16:05

2022-08-10T16:09

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ни один россиянин не получил украинскую визу с 1 июля - даты введения Киевом визового режима с РФ, на рассмотрении сейчас 112 заявок, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко."Украинские посольства за границей получили 112 визовых ходатайств от граждан РФ. Это были граждане РФ, которые проживают в странах ЕС. Сейчас они рассматриваются, осуществляется их проверка. На сегодня ни одной визы граждане РФ не получили, продолжается проверка", - сказал Николенко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, подавать заявки на получение украинской визы с территории России граждане РФ не имеют возможности, поскольку Киев разорвал дипломатические отношения.Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. В МИД Украины заявляли, что граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Владимир Зеленский 24 февраля в свете спецоперации России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, мид украины, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии