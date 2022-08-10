https://ria.ru/20220810/viza-1808644738.html
Никто из россиян не получил украинскую визу с 1 июля
Никто из россиян не получил украинскую визу с 1 июля - РИА Новости, 10.08.2022
Никто из россиян не получил украинскую визу с 1 июля
Ни один россиянин не получил украинскую визу с 1 июля - даты введения Киевом визового режима с РФ, на рассмотрении сейчас 112 заявок, сообщил представитель МИД... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:05
2022-08-10T16:05
2022-08-10T16:09
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мид украины
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ни один россиянин не получил украинскую визу с 1 июля - даты введения Киевом визового режима с РФ, на рассмотрении сейчас 112 заявок, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко."Украинские посольства за границей получили 112 визовых ходатайств от граждан РФ. Это были граждане РФ, которые проживают в странах ЕС. Сейчас они рассматриваются, осуществляется их проверка. На сегодня ни одной визы граждане РФ не получили, продолжается проверка", - сказал Николенко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, подавать заявки на получение украинской визы с территории России граждане РФ не имеют возможности, поскольку Киев разорвал дипломатические отношения.Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. В МИД Украины заявляли, что граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Владимир Зеленский 24 февраля в свете спецоперации России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мид украины, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
16:05 10.08.2022 (обновлено: 16:09 10.08.2022)
Никто из россиян не получил украинскую визу с 1 июля
Представитель МИД Украины Николенко: ни один из 112 россиян не получил визу с 1 июля