https://ria.ru/20220810/ukraina-1808684038.html

"Это какая-то шутка?" Антироссийская петиция на Украине возмутила болгар

"Это какая-то шутка?" Антироссийская петиция на Украине возмутила болгар - РИА Новости, 10.08.2022

"Это какая-то шутка?" Антироссийская петиция на Украине возмутила болгар

Пользователи сайта Dnes.dir.bg резко отреагировали на опубликованную на Украине петицию с требованием запретить россиянам въезд на ближайшие 50 лет. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:47

2022-08-10T17:47

2022-08-10T18:17

владимир зеленский

украина

россия

москва

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пользователи сайта Dnes.dir.bg резко отреагировали на опубликованную на Украине петицию с требованием запретить россиянам въезд на ближайшие 50 лет.На днях обращение набрало более 25 тысяч голосов, теперь его должен рассмотреть офис президента Владимира Зеленского.Многие пользователи, в свою очередь, сочли такой шаг неразумным, а некоторые напомнили, кого действительно не нужно пускать в страну."Если клоун входит в замок, он не становится королем: это замок становится цирком", — отметил один из комментаторов."Это какая-то шутка?" — задался вопросом nDr."Это глупости по двум причинам. Первое: на Украине 15 процентов браков — между гражданами Украины и России. Что вы будете с ними делать? Второе: в настоящее время около двух миллионов гастарбайтеров с Украины работают и содержат свои семьи в России. Что, если Россия в ответ на решение Украины попросит этих людей покинуть страну? Это было бы равносильно ядерному взрыву", — считает Бай Иван."Лучше украинцам въезд в Европу запретить, да и американцам тоже", — добавил Коле."Они продолжают жить в каком-то своем воображаемом мире и думают, что, "может быть", это будет та же Украина, что и несколько месяцев назад! Очень наивно, сэр!" — считает Тея."Глупые украинцы никак не поймут, что во всех их бедах виноваты янки, это им надо запретить въезд в то, что останется от Украины!" — подытожили пользователи.Киев с 1 июля ввел визовый режим с Москвой. Россияне могут оформить визы в центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

владимир зеленский, украина, россия, москва