https://ria.ru/20220810/ukraina-1808629335.html

На Украине пригрозили новым ударом по ЛЭП на Запорожской АЭС

На Украине пригрозили новым ударом по ЛЭП на Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.08.2022

На Украине пригрозили новым ударом по ЛЭП на Запорожской АЭС

Глава компании "Энергоатом" (оператора украинских АЭС) Петр Котин не исключил, что украинские войска могут обстрелять линии электропередачи на Запорожской АЭС в РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:36

2022-08-10T15:36

2022-08-10T15:56

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава компании "Энергоатом" (оператора украинских АЭС) Петр Котин не исключил, что украинские войска могут обстрелять линии электропередачи на Запорожской АЭС в случае ее подключения к энергосистеме России.По словам Котина, российские специалисты, контролирующие Запорожскую атомную станцию, готовятся подключить ее к российской энергосети.При этом он пообещал, что станцию не удастся подготовить к подключению к энергосистеме РФ, в этом, по его словам, помогут украинские военные. "Это будет правильным решением с точки зрения Украины – перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость", - заявил он в интервью, опубликованном на сайте "РБК Украина".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220810/aes-1808545407.html

https://ria.ru/20220810/zaes-1808476484.html

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Дарья Буймова

в мире, рафаэль гросси, россия, киев, украина, запорожская аэс, магатэ