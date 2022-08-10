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На Украине пригрозили новым ударом по ЛЭП на Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/ukraina-1808629335.html
На Украине пригрозили новым ударом по ЛЭП на Запорожской АЭС
На Украине пригрозили новым ударом по ЛЭП на Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.08.2022
На Украине пригрозили новым ударом по ЛЭП на Запорожской АЭС
Глава компании "Энергоатом" (оператора украинских АЭС) Петр Котин не исключил, что украинские войска могут обстрелять линии электропередачи на Запорожской АЭС в РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:36
2022-08-10T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
россия
киев
украина
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава компании "Энергоатом" (оператора украинских АЭС) Петр Котин не исключил, что украинские войска могут обстрелять линии электропередачи на Запорожской АЭС в случае ее подключения к энергосистеме России.По словам Котина, российские специалисты, контролирующие Запорожскую атомную станцию, готовятся подключить ее к российской энергосети.При этом он пообещал, что станцию не удастся подготовить к подключению к энергосистеме РФ, в этом, по его словам, помогут украинские военные. "Это будет правильным решением с точки зрения Украины – перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость", - заявил он в интервью, опубликованном на сайте "РБК Украина".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220810/aes-1808545407.html
https://ria.ru/20220810/zaes-1808476484.html
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в мире, рафаэль гросси, россия, киев, украина, запорожская аэс, магатэ
15:36 10.08.2022 (обновлено: 15:56 10.08.2022)
 
На Украине пригрозили новым ударом по ЛЭП на Запорожской АЭС

Глава "Энергоатома" Котин допустил, что ВСУ могут обстрелять ЛЭП на Запорожской АЭС

© РИА НовостиОбломки украинского дрона-камикадзе, сбитого в Энергодаре у Запорожской АЭС
Обломки украинского дрона-камикадзе, сбитого в Энергодаре у Запорожской АЭС
© РИА Новости
Обломки украинского дрона-камикадзе, сбитого в Энергодаре у Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава компании "Энергоатом" (оператора украинских АЭС) Петр Котин не исключил, что украинские войска могут обстрелять линии электропередачи на Запорожской АЭС в случае ее подключения к энергосистеме России.
По словам Котина, российские специалисты, контролирующие Запорожскую атомную станцию, готовятся подключить ее к российской энергосети.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
12:28Специальная военная операция на Украине
В Госдуме возложили на США ответственность за обстрелы Запорожской АЭС
При этом он пообещал, что станцию не удастся подготовить к подключению к энергосистеме РФ, в этом, по его словам, помогут украинские военные. "Это будет правильным решением с точки зрения Украины – перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость", - заявил он в интервью, опубликованном на сайте "РБК Украина".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Фрагмент ракеты после обстрела на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
04:05Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области обвинили Киев в сознательном обстреле ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиРоссияКиевУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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