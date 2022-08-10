https://ria.ru/20220810/ubiystvo-1808636762.html
В Петербурге задержали подозреваемого по делу об убийстве "порноактрисы"
В Петербурге задержали подозреваемого по делу об убийстве "порноактрисы" - РИА Новости, 10.08.2022
В Петербурге задержали подозреваемого по делу об убийстве "порноактрисы"
Уголовное дело об убийстве возбудили в Петербурге после обнаружения тела девушки со множеством ножевых ранений - подозреваемый задержан, сообщает ГСУСК по... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:51
2022-08-10T15:51
2022-08-10T17:04
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбудили в Петербурге после обнаружения тела девушки со множеством ножевых ранений - подозреваемый задержан, сообщает ГСУСК по Санкт-Петербургу.Официально имя убитой не называется, но, по данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, речь якобы об Анастасии Гришман, известной как порноактриса и блогер.Ее сожитель якобы признался в убийстве. В одной из его аккаунтов в социальных сетях в среду на короткое время появилась история, где от имени его подруги сообщается, что он убил Гришман, "потому что Настя так хотела, а он согласился".Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.Из релиза же ГСУСК следует, что тело девушки 1996 года рождения "с множественными колото-резаными ранениями" нашли в среду в квартире на Южном шоссе в Петербурге, в связи с чем возбуждено уголовное дело об убийстве."По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области", – говорится в сообщении.Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Другие детали официально не раскрываются.
https://ria.ru/20220808/ubiystvo-1808103742.html
санкт-петербург
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808668491_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c4774357afd271119b45d5043242f31e.jpg
Задержание мужчины, подозреваемого в убийстве порноактрисы
В Петербурге задержан 24-летний подозреваемый по делу об "убийстве порноактрисы". Тело 26-летней девушки "с множественными колото-резаными ранениями" нашли в квартире на Южном шоссе. Официально имя убитой не называется, но, по данным некоторых изданий, речь об Анастасии Гришман, известной как вебкам-модель. Ее парень якобы уже признался в убийстве. В одном из аккаунтов под его именем в социальных сетях на короткое время появилась история, что он убил Гришман, "потому что Настя так хотела, а он согласился".
2022-08-10T15:51
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
15:51 10.08.2022 (обновлено: 17:04 10.08.2022)
В Петербурге задержали подозреваемого по делу об убийстве "порноактрисы"
ГСУСК: в Петербурге задержали подозреваемого по делу об убийстве "порноактрисы"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости.
Уголовное дело об убийстве возбудили в Петербурге после обнаружения тела девушки со множеством ножевых ранений - подозреваемый задержан, сообщает
ГСУСК по Санкт-Петербургу.
Официально имя убитой не называется, но, по данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, речь якобы об Анастасии Гришман, известной как порноактриса и блогер.
Ее сожитель якобы признался в убийстве. В одной из его аккаунтов в социальных сетях в среду на короткое время появилась история, где от имени его подруги сообщается, что он убил Гришман, "потому что Настя так хотела, а он согласился".
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Из релиза же ГСУСК следует, что тело девушки 1996 года рождения "с множественными колото-резаными ранениями" нашли в среду в квартире на Южном шоссе в Петербурге
, в связи с чем возбуждено уголовное дело об убийстве.
"По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области", – говорится в сообщении.
Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Другие детали официально не раскрываются.