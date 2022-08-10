https://ria.ru/20220810/ubiystvo-1808636762.html

В Петербурге задержали подозреваемого по делу об убийстве "порноактрисы"

В Петербурге задержали подозреваемого по делу об убийстве "порноактрисы" - РИА Новости, 10.08.2022

В Петербурге задержали подозреваемого по делу об убийстве "порноактрисы"

Уголовное дело об убийстве возбудили в Петербурге после обнаружения тела девушки со множеством ножевых ранений - подозреваемый задержан, сообщает ГСУСК по... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:51

2022-08-10T15:51

2022-08-10T17:04

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбудили в Петербурге после обнаружения тела девушки со множеством ножевых ранений - подозреваемый задержан, сообщает ГСУСК по Санкт-Петербургу.Официально имя убитой не называется, но, по данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, речь якобы об Анастасии Гришман, известной как порноактриса и блогер.Ее сожитель якобы признался в убийстве. В одной из его аккаунтов в социальных сетях в среду на короткое время появилась история, где от имени его подруги сообщается, что он убил Гришман, "потому что Настя так хотела, а он согласился".Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.Из релиза же ГСУСК следует, что тело девушки 1996 года рождения "с множественными колото-резаными ранениями" нашли в среду в квартире на Южном шоссе в Петербурге, в связи с чем возбуждено уголовное дело об убийстве."По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области", – говорится в сообщении.Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Другие детали официально не раскрываются.

https://ria.ru/20220808/ubiystvo-1808103742.html

санкт-петербург

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Задержание мужчины, подозреваемого в убийстве порноактрисы В Петербурге задержан 24-летний подозреваемый по делу об "убийстве порноактрисы". Тело 26-летней девушки "с множественными колото-резаными ранениями" нашли в квартире на Южном шоссе. Официально имя убитой не называется, но, по данным некоторых изданий, речь об Анастасии Гришман, известной как вебкам-модель. Ее парень якобы уже признался в убийстве. В одном из аккаунтов под его именем в социальных сетях на короткое время появилась история, что он убил Гришман, "потому что Настя так хотела, а он согласился". 2022-08-10T15:51 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург