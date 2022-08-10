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Посол заявил, что ограничение туризма из России нарушает законы Эстонии - РИА Новости, 10.08.2022
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Туризм
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Посол заявил, что ограничение туризма из России нарушает законы Эстонии
Посол заявил, что ограничение туризма из России нарушает законы Эстонии - РИА Новости, 10.08.2022
Посол заявил, что ограничение туризма из России нарушает законы Эстонии
Призывы ограничить свободу передвижения для россиян являются фактически отказом Эстонии от собственного законодательства и обязательств в рамках международного... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:50
2022-08-10T11:50
туризм
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новости - туризм
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туристы
кая каллас
законодательство
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Призывы ограничить свободу передвижения для россиян являются фактически отказом Эстонии от собственного законодательства и обязательств в рамках международного права, сообщил посол РФ в Таллине Владимир Липаев."В самой Эстонии заявление госпожи Каллас вызвало скептицизм. Юристы сразу стали его анализировать. И вот эта мысль о том, что это нарушает международные соглашения — здесь тоже все это прекрасно понимают", — сказал Липаев.Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".До этого Владимир Зеленский говорил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.
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россия, эстония, новости - туризм, туризм, туристы, кая каллас, законодательство
11:50 10.08.2022
 
Посол заявил, что ограничение туризма из России нарушает законы Эстонии

Посол Липаев: призыв ограничить туризм из России идет вразрез с законодательством Эстонии

© Pixabay / pride1979Старый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Pixabay / pride1979
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Призывы ограничить свободу передвижения для россиян являются фактически отказом Эстонии от собственного законодательства и обязательств в рамках международного права, сообщил посол РФ в Таллине Владимир Липаев.
"В самой Эстонии заявление госпожи Каллас вызвало скептицизм. Юристы сразу стали его анализировать. И вот эта мысль о том, что это нарушает международные соглашения — здесь тоже все это прекрасно понимают", — сказал Липаев.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".
До этого Владимир Зеленский говорил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.
Виза - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 18:28Туризм
Москва не планирует ответных мер против Риги из-за приостановки выдачи виз
 
ТуризмРоссияЭстонияНовости - ТуризмТуризмтуристыКая КалласЗаконодательство
 
 
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