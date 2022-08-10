https://ria.ru/20220810/turizm-1808521894.html

Посол заявил, что ограничение туризма из России нарушает законы Эстонии

Посол заявил, что ограничение туризма из России нарушает законы Эстонии - РИА Новости, 10.08.2022

Посол заявил, что ограничение туризма из России нарушает законы Эстонии

Призывы ограничить свободу передвижения для россиян являются фактически отказом Эстонии от собственного законодательства и обязательств в рамках международного... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:50

2022-08-10T11:50

2022-08-10T11:50

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Призывы ограничить свободу передвижения для россиян являются фактически отказом Эстонии от собственного законодательства и обязательств в рамках международного права, сообщил посол РФ в Таллине Владимир Липаев."В самой Эстонии заявление госпожи Каллас вызвало скептицизм. Юристы сразу стали его анализировать. И вот эта мысль о том, что это нарушает международные соглашения — здесь тоже все это прекрасно понимают", — сказал Липаев.Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".До этого Владимир Зеленский говорил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, эстония, новости - туризм, туризм, туристы, кая каллас, законодательство