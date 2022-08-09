02:28 09.08.2022 (обновлено: 09:26 09.08.2022)
Зеленский призвал Запад закрыть въезд для всех россиян на год
Президент Украины Зеленский призвал Запад закрыть въезд для всех россиян на год
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Страны Запада должны закрыть въезд для всех россиян на один год в качестве ответной меры против спецоперации, заявил в интервью Washington Post президент Украины Владимир Зеленский.
Собеседник газеты считает закрытие границ "самыми важными санкциями", которые, по его замыслу, позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.
"Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию", — высказался Зеленский.
Президент Украины также призвал распространить эту меру на российских граждан, которые покинули страну.
"Какими бы ни были россияне, пускай едут в Россию", — считает политик.
Зеленский утверждает, что "ответственность" за начало спецоперации по денацификации Украины несет "все население России".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.