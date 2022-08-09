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Зеленский призвал Запад закрыть въезд для всех россиян на год - РИА Новости, 09.08.2022
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Зеленский призвал Запад закрыть въезд для всех россиян на год
Зеленский призвал Запад закрыть въезд для всех россиян на год - РИА Новости, 09.08.2022
Зеленский призвал Запад закрыть въезд для всех россиян на год
Страны Запада должны закрыть въезд для всех россиян на один год в качестве ответной меры против спецоперации, заявил в интервью Washington Post президент... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T02:28
2022-08-09T09:26
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Страны Запада должны закрыть въезд для всех россиян на один год в качестве ответной меры против спецоперации, заявил в интервью Washington Post президент Украины Владимир Зеленский.Собеседник газеты считает закрытие границ "самыми важными санкциями", которые, по его замыслу, позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.Президент Украины также призвал распространить эту меру на российских граждан, которые покинули страну."Какими бы ни были россияне, пускай едут в Россию", — считает политик.Зеленский утверждает, что "ответственность" за начало спецоперации по денацификации Украины несет "все население России".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, владимир зеленский
02:28 09.08.2022 (обновлено: 09:26 09.08.2022)
 
Зеленский призвал Запад закрыть въезд для всех россиян на год

Президент Украины Зеленский призвал Запад закрыть въезд для всех россиян на год

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Страны Запада должны закрыть въезд для всех россиян на один год в качестве ответной меры против спецоперации, заявил в интервью Washington Post президент Украины Владимир Зеленский.
Собеседник газеты считает закрытие границ "самыми важными санкциями", которые, по его замыслу, позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.
"Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию", — высказался Зеленский.
Президент Украины также призвал распространить эту меру на российских граждан, которые покинули страну.
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"Какими бы ни были россияне, пускай едут в Россию", — считает политик.
Зеленский утверждает, что "ответственность" за начало спецоперации по денацификации Украины несет "все население России".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассВладимир Зеленский
 
 
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