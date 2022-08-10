https://ria.ru/20220810/tseny-1808722744.html

В России подешевели телевизоры, миксеры и блендеры

В России подешевели телевизоры, миксеры и блендеры - РИА Новости, 10.08.2022

В России подешевели телевизоры, миксеры и блендеры

Цены на миксеры и блендеры в России в июле 2022 года по сравнению с июнем снизились на 4,8%, за этот же период подешевели моноблоки - на 4,5% телевизоры – на... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T19:58

2022-08-10T19:58

2022-08-10T20:06

экономика

технологии

россия

украина

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Цены на миксеры и блендеры в России в июле 2022 года по сравнению с июнем снизились на 4,8%, за этот же период подешевели моноблоки - на 4,5% телевизоры – на 2,2%, свидетельствуют данные Росстата."В группе электротоваров и других бытовых приборов стали дешевле: миксеры, блендеры – на 4,8%... Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров подешевели: моноблоки – на 4,5%, телевизоры – на 2,2%", - говорится в сообщении.В целом же в июле цены на электротовары и другие бытовые приборы снизились на 3,31%, с начала года выросли на 17,43%. Цены на телерадиотовары в июле снизились на 2,13%, с начала года выросли на 2,33%.В то же время среди электротоваров и других бытовых приборов в июле к июню подешевели швейные машины - на 4,7%, стиральные машины и микроволновые печи – на 3,8%, электроутюги – на 2,6%, бытовые плиты – на 2,5%, электрочайники – на 2,1%, светодиодные лампы – на 1,0%, электропылесосы, электрические батарейки – на 0,9%. Осветительные электрические лампы подорожали на 0,4%. Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров также подешевели флеш-накопители USB – на 1,2% и мониторы для настольного компьютера – на 0,9%. В то же время цены на компьютеры планшетные выросли на 0,1%.Коррекция цен наблюдается после их резкого взлета в марте - из-за санкций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине.На фоне роста цен в этот период ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику - на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений. При этом после проверок ФАС директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента, а "Технопарк-Центр", согласно сообщению службы, зафиксировал цены на ряд товаров.

https://ria.ru/20220727/smartfony-1805423933.html

https://ria.ru/20220727/medikamenty-1805431074.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, украина, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)