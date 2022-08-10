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Тигренок, которого пытались украсть под Оренбургом, пройдет реабилитацию - РИА Новости, 10.08.2022
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Тигренок, которого пытались украсть под Оренбургом, пройдет реабилитацию
Тигренок, которого пытались украсть под Оренбургом, пройдет реабилитацию - РИА Новости, 10.08.2022
Тигренок, которого пытались украсть под Оренбургом, пройдет реабилитацию
Тигренка Гектора, пострадавшего в зоопарке Оренбургской области в 2019 году, где его пытались украсть, и лечившегося после этого в Челябинске, отправят на... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:26
2022-08-10T12:26
хорошие новости
оренбургская область
хабаровский край
бузулук
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Тигренка Гектора, пострадавшего в зоопарке Оренбургской области в 2019 году, где его пытались украсть, и лечившегося после этого в Челябинске, отправят на реабилитацию в Хабаровский край, сообщил РИА Новости в среду ветврач и руководитель челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян.Инцидент произошёл в июне 2019 года на территории стадиона "Труд" в Бузулуке, где расположился гастролирующий зоолунапарк "БАРС". Местный житель в состоянии алкогольного опьянения пытался выкрасть детеныша амурского тигра по кличке Гектор. В это время проснулась тигрица и стала защищать своего малыша, ударив лапами мужчину. Суд признал виновным гражданина Казахстана и приговорил его к 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В результате кражи тигренок застрял между прутьями клетки, у него были повреждены суставы лап, на лечение его направили в Челябинск."Пришло время для тигренка. У нас решился вопрос, и скоро Гектор полетит туда, где живут тигры, и далее с ним будут работать узкие специалисты – в реабилитационный центр "Утес" (Хабаровский край). Рейс запланирован на 22 августа, но дату авиакомпания пока не подтвердила", - сказал Даллакян.Он уточнил, что сейчас идут подготовительные процедуры: транспортировка животного с инвалидностью - это определенные требования авиакомпании, в том числе определенные условия клетки-переноски.По его словам, тигренок направится в центр Дальнего Востока, где климат дополнит его реабилитацию, в которой он нуждается. "Там уже готовятся к приему… Там есть ландшафт, поле, где можно прятаться, и клетка, где можно делать все необходимые процедуры", - пояснил он.У тигренка была диагностирована деформация задних лап, искривление спины в результате несвоевременно оказанной медпомощи, сказал ветврач. "Все это время мы проводили физиотерапию, тигренок плавал в бассейне – это часть реабилитационных процедур…. Сейчас он очень активный", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220810/sovy-1808501725.html
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оренбургская область, хабаровский край, бузулук
12:26 10.08.2022
 
Тигренок, которого пытались украсть под Оренбургом, пройдет реабилитацию

Тигренок Гектор, которого хотели украсть из зоопарка в Оренбуржье, пройдет реабилитацию

© Фото : Фонд зоозащиты "Спаси меня"Амурский тигр Гектор в челябинском фонде зоозащиты "Спаси меня"
Амурский тигр Гектор в челябинском фонде зоозащиты Спаси меня - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : Фонд зоозащиты "Спаси меня"
Амурский тигр Гектор в челябинском фонде зоозащиты "Спаси меня"
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Тигренка Гектора, пострадавшего в зоопарке Оренбургской области в 2019 году, где его пытались украсть, и лечившегося после этого в Челябинске, отправят на реабилитацию в Хабаровский край, сообщил РИА Новости в среду ветврач и руководитель челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян.
Инцидент произошёл в июне 2019 года на территории стадиона "Труд" в Бузулуке, где расположился гастролирующий зоолунапарк "БАРС". Местный житель в состоянии алкогольного опьянения пытался выкрасть детеныша амурского тигра по кличке Гектор. В это время проснулась тигрица и стала защищать своего малыша, ударив лапами мужчину. Суд признал виновным гражданина Казахстана и приговорил его к 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В результате кражи тигренок застрял между прутьями клетки, у него были повреждены суставы лап, на лечение его направили в Челябинск.
"Пришло время для тигренка. У нас решился вопрос, и скоро Гектор полетит туда, где живут тигры, и далее с ним будут работать узкие специалисты – в реабилитационный центр "Утес" (Хабаровский край). Рейс запланирован на 22 августа, но дату авиакомпания пока не подтвердила", - сказал Даллакян.
Он уточнил, что сейчас идут подготовительные процедуры: транспортировка животного с инвалидностью - это определенные требования авиакомпании, в том числе определенные условия клетки-переноски.
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По его словам, тигренок направится в центр Дальнего Востока, где климат дополнит его реабилитацию, в которой он нуждается. "Там уже готовятся к приему… Там есть ландшафт, поле, где можно прятаться, и клетка, где можно делать все необходимые процедуры", - пояснил он.
У тигренка была диагностирована деформация задних лап, искривление спины в результате несвоевременно оказанной медпомощи, сказал ветврач. "Все это время мы проводили физиотерапию, тигренок плавал в бассейне – это часть реабилитационных процедур…. Сейчас он очень активный", - добавил собеседник агентства.
 
Хорошие новостиОренбургская областьХабаровский крайБузулук
 
 
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