https://ria.ru/20220810/tigrenok-1808544998.html

Тигренок, которого пытались украсть под Оренбургом, пройдет реабилитацию

Тигренок, которого пытались украсть под Оренбургом, пройдет реабилитацию - РИА Новости, 10.08.2022

Тигренок, которого пытались украсть под Оренбургом, пройдет реабилитацию

Тигренка Гектора, пострадавшего в зоопарке Оренбургской области в 2019 году, где его пытались украсть, и лечившегося после этого в Челябинске, отправят на... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:26

2022-08-10T12:26

2022-08-10T12:26

хорошие новости

оренбургская область

хабаровский край

бузулук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808542934_0:42:1600:942_1920x0_80_0_0_154407c1d682b86f9c7b536c8a97a932.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Тигренка Гектора, пострадавшего в зоопарке Оренбургской области в 2019 году, где его пытались украсть, и лечившегося после этого в Челябинске, отправят на реабилитацию в Хабаровский край, сообщил РИА Новости в среду ветврач и руководитель челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян.Инцидент произошёл в июне 2019 года на территории стадиона "Труд" в Бузулуке, где расположился гастролирующий зоолунапарк "БАРС". Местный житель в состоянии алкогольного опьянения пытался выкрасть детеныша амурского тигра по кличке Гектор. В это время проснулась тигрица и стала защищать своего малыша, ударив лапами мужчину. Суд признал виновным гражданина Казахстана и приговорил его к 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В результате кражи тигренок застрял между прутьями клетки, у него были повреждены суставы лап, на лечение его направили в Челябинск."Пришло время для тигренка. У нас решился вопрос, и скоро Гектор полетит туда, где живут тигры, и далее с ним будут работать узкие специалисты – в реабилитационный центр "Утес" (Хабаровский край). Рейс запланирован на 22 августа, но дату авиакомпания пока не подтвердила", - сказал Даллакян.Он уточнил, что сейчас идут подготовительные процедуры: транспортировка животного с инвалидностью - это определенные требования авиакомпании, в том числе определенные условия клетки-переноски.По его словам, тигренок направится в центр Дальнего Востока, где климат дополнит его реабилитацию, в которой он нуждается. "Там уже готовятся к приему… Там есть ландшафт, поле, где можно прятаться, и клетка, где можно делать все необходимые процедуры", - пояснил он.У тигренка была диагностирована деформация задних лап, искривление спины в результате несвоевременно оказанной медпомощи, сказал ветврач. "Все это время мы проводили физиотерапию, тигренок плавал в бассейне – это часть реабилитационных процедур…. Сейчас он очень активный", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220810/sovy-1808501725.html

оренбургская область

хабаровский край

бузулук

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оренбургская область, хабаровский край, бузулук