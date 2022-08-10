https://ria.ru/20220810/tayvan-1808732796.html

Пелоси назвала цель своего визита на Тайвань

Пелоси назвала цель своего визита на Тайвань - РИА Новости, 10.08.2022

Пелоси назвала цель своего визита на Тайвань

Целью визита делегации конгресса США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань было желание подтвердить существующий в регионе... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T20:43

2022-08-10T20:43

2022-08-10T20:43

в мире

тайвань

пекин

сша

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си цзиньпин

чжан цзюнь

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Целью визита делегации конгресса США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань было желание подтвердить существующий в регионе статус-кво. Об этом в среду заявила Пелоси во время общения с журналистами совместно с другими участниками поездки конгресса по Азии."Целью нашего визита на Тайвань было подтверждение сильных отношений, построенных на статусе-кво, который мы поддерживаем", - сообщила Пелоси."Нет никакого отступления от этого (статуса-кво), но мы не позволим Китаю изолировать Тайвань", - добавила она.Пелоси также отметила, что рассматривает Тайвань в качестве одной из "самых свободных демократий в мире".Со своей стороны глава комитета палаты по иностранным делам Грегори Микс также заявил, что законодатели на Тайване рассказывали о работе в конгрессе по законопроектам, касающимся острова. "Это не мы хотим изменить статус-кво, мы видим это от Пекина", - отметил Микс.Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг ранее заявил РИА Новости, что визит Пелоси повлечет значительный ответ Пекина, а ответственность за ситуацию лежит на США. Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, добавил он.

https://ria.ru/20220807/pelosi-1807802544.html

https://ria.ru/20220810/kitay-1808484338.html

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в мире, тайвань, пекин, сша, визит пелоси на тайвань, си цзиньпин, чжан цзюнь, нэнси пелоси