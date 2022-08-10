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Хлебозавод в Саратовской области объяснил сухари "из будущего" на прилавках - РИА Новости, 10.08.2022
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Хлебозавод в Саратовской области объяснил сухари "из будущего" на прилавках
Хлебозавод в Саратовской области объяснил сухари "из будущего" на прилавках - РИА Новости, 10.08.2022
Хлебозавод в Саратовской области объяснил сухари "из будущего" на прилавках
Сухари с датой производства 29 августа 2022 года появились на прилавках магазинов в Саратовской области из-за сбоя оборудования, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:32
2022-08-10T11:17
происшествия
саратовская область
балаково
хлеб
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САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Сухари с датой производства 29 августа 2022 года появились на прилавках магазинов в Саратовской области из-за сбоя оборудования, сообщили РИА Новости в лаборатории ЗАО "Балаковохлеб".Ранее в социальных сетях была опубликована фотография сухарей производства ЗАО "Балаковохлеб", на которых стоит дата производства – 29 августа 2022 года."Дата ставится машиной автоматически. Это оборудование, мини-компьютер. В такую жару бывают сбои", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что работу оборудования должен контролировать человек, но в данном случае этого сделано не было. "Здесь была невнимательность работника, который должен был проверить дату во время укладки продукции", - пояснила представитель завода.
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происшествия, саратовская область, балаково, хлеб
10:32 10.08.2022 (обновлено: 11:17 10.08.2022)
 
Хлебозавод в Саратовской области объяснил сухари "из будущего" на прилавках

Хлебозавод в Балаково объяснил сухари "из будущего" на прилавках сбоем оборудования

© UEFA Типичный Балаково! / ВКСухари производства ЗАО "Балаковохлеб"
Сухари производства ЗАО Балаковохлеб - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© UEFA Типичный Балаково! / ВК
Сухари производства ЗАО "Балаковохлеб"
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Сухари с датой производства 29 августа 2022 года появились на прилавках магазинов в Саратовской области из-за сбоя оборудования, сообщили РИА Новости в лаборатории ЗАО "Балаковохлеб".
Ранее в социальных сетях была опубликована фотография сухарей производства ЗАО "Балаковохлеб", на которых стоит дата производства – 29 августа 2022 года.
"Дата ставится машиной автоматически. Это оборудование, мини-компьютер. В такую жару бывают сбои", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что работу оборудования должен контролировать человек, но в данном случае этого сделано не было. "Здесь была невнимательность работника, который должен был проверить дату во время укладки продукции", - пояснила представитель завода.
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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ПроисшествияСаратовская областьБалаковоХлеб
 
 
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