https://ria.ru/20220810/sukhari-1808503622.html

Хлебозавод в Саратовской области объяснил сухари "из будущего" на прилавках

Хлебозавод в Саратовской области объяснил сухари "из будущего" на прилавках - РИА Новости, 10.08.2022

Хлебозавод в Саратовской области объяснил сухари "из будущего" на прилавках

Сухари с датой производства 29 августа 2022 года появились на прилавках магазинов в Саратовской области из-за сбоя оборудования, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:32

2022-08-10T10:32

2022-08-10T11:17

происшествия

саратовская область

балаково

хлеб

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САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Сухари с датой производства 29 августа 2022 года появились на прилавках магазинов в Саратовской области из-за сбоя оборудования, сообщили РИА Новости в лаборатории ЗАО "Балаковохлеб".Ранее в социальных сетях была опубликована фотография сухарей производства ЗАО "Балаковохлеб", на которых стоит дата производства – 29 августа 2022 года."Дата ставится машиной автоматически. Это оборудование, мини-компьютер. В такую жару бывают сбои", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что работу оборудования должен контролировать человек, но в данном случае этого сделано не было. "Здесь была невнимательность работника, который должен был проверить дату во время укладки продукции", - пояснила представитель завода.

https://ria.ru/20220201/syrok-1770401700.html

саратовская область

балаково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, саратовская область, балаково, хлеб