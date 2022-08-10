https://ria.ru/20220810/sukhari-1808503622.html
Хлебозавод в Саратовской области объяснил сухари "из будущего" на прилавках
Хлебозавод в Саратовской области объяснил сухари "из будущего" на прилавках - РИА Новости, 10.08.2022
Хлебозавод в Саратовской области объяснил сухари "из будущего" на прилавках
Сухари с датой производства 29 августа 2022 года появились на прилавках магазинов в Саратовской области из-за сбоя оборудования, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:32
2022-08-10T10:32
2022-08-10T11:17
происшествия
саратовская область
балаково
хлеб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808511677_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_26e4a331e2feebb9a9db53f7cda7c7b6.jpg
САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Сухари с датой производства 29 августа 2022 года появились на прилавках магазинов в Саратовской области из-за сбоя оборудования, сообщили РИА Новости в лаборатории ЗАО "Балаковохлеб".Ранее в социальных сетях была опубликована фотография сухарей производства ЗАО "Балаковохлеб", на которых стоит дата производства – 29 августа 2022 года."Дата ставится машиной автоматически. Это оборудование, мини-компьютер. В такую жару бывают сбои", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что работу оборудования должен контролировать человек, но в данном случае этого сделано не было. "Здесь была невнимательность работника, который должен был проверить дату во время укладки продукции", - пояснила представитель завода.
https://ria.ru/20220201/syrok-1770401700.html
саратовская область
балаково
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808511677_0:0:1281:960_1920x0_80_0_0_aff12d3150d56eb111625205a56a6d69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, балаково, хлеб
10:32 10.08.2022 (обновлено: 11:17 10.08.2022)
Хлебозавод в Саратовской области объяснил сухари "из будущего" на прилавках
Хлебозавод в Балаково объяснил сухари "из будущего" на прилавках сбоем оборудования
САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Сухари с датой производства 29 августа 2022 года появились на прилавках магазинов в Саратовской области из-за сбоя оборудования, сообщили РИА Новости в лаборатории ЗАО "Балаковохлеб".
Ранее в социальных сетях была опубликована фотография сухарей производства ЗАО "Балаковохлеб", на которых стоит дата производства – 29 августа 2022 года.
"Дата ставится машиной автоматически. Это оборудование, мини-компьютер. В такую жару бывают сбои", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что работу оборудования должен контролировать человек, но в данном случае этого сделано не было. "Здесь была невнимательность работника, который должен был проверить дату во время укладки продукции", - пояснила представитель завода.