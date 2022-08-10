Тайваньский политик уверена, что США планируют войну против Китая
Тайваньский политик Джоанна Лэй назвала визит Пелоси первым актом военного сценария США
© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Архивное фото
ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань - лишь первый акт в длинном американском сценарии по сдерживанию Китая, который также подразумевает военные действия, заявила бывший член тайваньской партии Гоминьдан Джоанна Лэй (Лэй Цянь) в интервью телеканалу CGTN.
"Совершенно точно существует некий продуманный сценарий, и Нэнси Пелоси - лишь один акт из этого сценария. Отрицание и перекладывание вины на кого-то одного - это дешевые уловки политиков, которые хотят избежать ответственности, если что-то пойдет не так. Они планируют войну", - считает Лэй.
По ее словам, Австралия и Япония, которые сотрудничают в Азии в концепте Соединенных Штатов, а также различные дискуссии среди мирового сообщества о том, как Китай должен или будет возвращать Тайвань - "все это показывает, что сейчас очень много тех, кто планирует "военные игры". "США бы хотели провести "небольшую локальную войну", чтобы разрушить статус-кво, обрести контроль над ситуацией, сдержать экономический и региональный подъем Китая. У этого сценария очень много актов, и Пелоси - лишь начало одного из них", - заявила она.
В то же время, она отметила, что после того, как в США был вынесен на рассмотрение так называемый "Акт о политике Тайваня от 2022", "мы были в шаге от катастрофы". "Этот Акт изменит основы китайско-американских отношений. Он изменит политику "одного Китая" с позиции Соединенных Штатов. Если этот закон будет принят, то Тайвань точно станет элементом "королевского гамбита" в игре США против КНР... Но мы этого избежали, потому что они приостановили обсуждение этого законопроекта", - сказала Лэй.
Ранее американские сенаторы вынесли на рассмотрение законопроект, направленный на предоставление военной помощи Тайваню. Авторами документа под названием "Акт о политике Тайваня от 2022" выступили сенатор-демократ Роберт Менендес и его коллега по комитету от республиканской партии Линдси Грэм. Законопроект предлагает предоставить Тайваню военную помощь в размере 4,5 миллиарда долларов в течение следующих четырех лет. Помимо средств на укрепление оборонных возможностей острова, законопроектом предусматривается поддержка Тайваня по участию в международных организациях, укрепление торговых связей и признание его в статусе главного союзника за пределами НАТО. Также предполагается введение экономических санкций в отношении Китая в случае его враждебных действий против Тайваня.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.