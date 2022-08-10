https://ria.ru/20220810/sanktsii-1808569740.html

Кириенко назвал число санкций, введенных против России

Кириенко назвал число санкций, введенных против России - РИА Новости, 10.08.2022

Кириенко назвал число санкций, введенных против России

На конец июля в отношении России было введено 1 160 экономических санкций, такого количества ограничений не вводилось никогда, заявил первый замруководителя... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:47

2022-08-10T13:47

2022-08-10T13:47

экономика

россия

сергей кириенко

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. На конец июля в отношении России было введено 1 160 экономических санкций, такого количества ограничений не вводилось никогда, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Посчитали на конец июля. Против России было введено 1 160 экономических санкций. Такого количества санкций не вводилось никогда и ни против одного государства", - сказал Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России "Дигория".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220809/volodin-1808207354.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, сергей кириенко, санкции в отношении россии