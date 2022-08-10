Кириенко назвал число санкций, введенных против России
Кириенко заявил, что на конец июля против России ввели 1160 экономических санкций
© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. На конец июля в отношении России было введено 1 160 экономических санкций, такого количества ограничений не вводилось никогда, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Посчитали на конец июля. Против России было введено 1 160 экономических санкций. Такого количества санкций не вводилось никогда и ни против одного государства", - сказал Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России "Дигория".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.