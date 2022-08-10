https://ria.ru/20220810/rossiya-1808577582.html

Запад просчитался, надеясь на внутренние проблемы в России, заявил Кириенко

Запад просчитался, надеясь на внутренние проблемы в России, заявил Кириенко - РИА Новости, 10.08.2022

Запад просчитался, надеясь на внутренние проблемы в России, заявил Кириенко

Запад просчитался, полагая, что массированное давление извне на Россию в различных сферах приведет к внутренним проблемам и стране будет не до защиты своих... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:17

2022-08-10T14:17

2022-08-10T14:17

в мире

россия

нато

сергей кириенко

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Запад просчитался, полагая, что массированное давление извне на Россию в различных сферах приведет к внутренним проблемам и стране будет не до защиты своих геополитических интересов – российское общество ответило на это консолидацией, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Российское общество ответило на это агрессивное давление извне - так, как авторы этого давления не рассчитывали. Они же искренне были уверены - мы просто видели их документы, - что массированное сочетание экономических санкций, военного противостояния и, главное, информационно-технологической войны приведет к тому, что, максимум, месяц-полтора - и руководство России вынуждено будет заняться внутренними проблемами, а не защитой геополитических интересов России", - сказал Кириенко на форуме молодых политологов "Дигория".Кириенко отметил, что западные власти "просчитались кардинальным образом", потому что российское общество ответило на это давление совсем по-другому. "Вырос рейтинг доверия, рейтинг поддержки специальной военной операции. Вообще, консолидация российского общества - это ответ, который дали граждане нашей страны", - заявил Кириенко.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220723/zapad-1804351950.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, нато, сергей кириенко, санкции в отношении россии