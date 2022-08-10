Запад просчитался, надеясь на внутренние проблемы в России, заявил Кириенко
Кириенко: Запад просчитался, думая, что России под давлением будет не до защиты интересов
© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Запад просчитался, полагая, что массированное давление извне на Россию в различных сферах приведет к внутренним проблемам и стране будет не до защиты своих геополитических интересов – российское общество ответило на это консолидацией, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Российское общество ответило на это агрессивное давление извне - так, как авторы этого давления не рассчитывали. Они же искренне были уверены - мы просто видели их документы, - что массированное сочетание экономических санкций, военного противостояния и, главное, информационно-технологической войны приведет к тому, что, максимум, месяц-полтора - и руководство России вынуждено будет заняться внутренними проблемами, а не защитой геополитических интересов России", - сказал Кириенко на форуме молодых политологов "Дигория".
Кириенко отметил, что западные власти "просчитались кардинальным образом", потому что российское общество ответило на это давление совсем по-другому. "Вырос рейтинг доверия, рейтинг поддержки специальной военной операции. Вообще, консолидация российского общества - это ответ, который дали граждане нашей страны", - заявил Кириенко.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.