https://ria.ru/20220810/rossiya-1808575892.html
Кириенко назвал изменения в мире временем России
Кириенко назвал изменения в мире временем России - РИА Новости, 10.08.2022
Кириенко назвал изменения в мире временем России
Россия как ни одна страна мира готова к перестройкам, адаптации и кардинальным переменам, поэтому текущие события в мире - это время РФ, считает первый... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:08
2022-08-10T14:08
2022-08-10T14:08
россия
сергей кириенко
в мире
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия как ни одна страна мира готова к перестройкам, адаптации и кардинальным переменам, поэтому текущие события в мире - это время РФ, считает первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко."Кризис - это уникальное время возможностей. Если хотите, я в этом абсолютно убежден, что это время России. Потому что история России последних столетий говорит о том, что мы, наверное, лучше, чем кто бы то ни был, способны к перестройке, адаптации, кардинальным изменениям нашей жизни. Двадцатый век дал нам огромное количество примеров и опытов, порой тяжелых, но опыта, который усвоен и многому нас научил, поэтому мы способны меняться и быстрее встраиваться в те происходящие изменения, не просто встраиваться, но и управлять этими изменениями", - сказал Кириенко на форуме молодых политологов России "Дигория".По его словам, надо быть готовым, что основная борьба будет за молодежь. "Атака на молодежь будет основной. С одной стороны, это вызов, а с другой стороны - это время изменений, время возможностей, и это время молодых. Мы должны так выстроить свою работу, чтобы российская молодежь, она у нас невероятно талантливая, интересная, чтоб они сумели воспользоваться этими возможностями", - отметил Кириенко.
https://ria.ru/20220617/putin-1796272959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кириенко, в мире
Кириенко назвал изменения в мире временем России
Кириенко считает, что Россия лучше всех в мире готова к адаптации и кардинальным переменам
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия как ни одна страна мира готова к перестройкам, адаптации и кардинальным переменам, поэтому текущие события в мире - это время РФ, считает первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Кризис - это уникальное время возможностей. Если хотите, я в этом абсолютно убежден, что это время России
. Потому что история России последних столетий говорит о том, что мы, наверное, лучше, чем кто бы то ни был, способны к перестройке, адаптации, кардинальным изменениям нашей жизни. Двадцатый век дал нам огромное количество примеров и опытов, порой тяжелых, но опыта, который усвоен и многому нас научил, поэтому мы способны меняться и быстрее встраиваться в те происходящие изменения, не просто встраиваться, но и управлять этими изменениями", - сказал Кириенко на форуме молодых политологов России "Дигория".
По его словам, надо быть готовым, что основная борьба будет за молодежь. "Атака на молодежь будет основной. С одной стороны, это вызов, а с другой стороны - это время изменений, время возможностей, и это время молодых. Мы должны так выстроить свою работу, чтобы российская молодежь, она у нас невероятно талантливая, интересная, чтоб они сумели воспользоваться этими возможностями", - отметил Кириенко.