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Авиакомпании ввели дополнительные рейсы на время размыва трассы Зея-Тыгда - РИА Новости, 10.08.2022
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Амурская область
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Авиакомпании ввели дополнительные рейсы на время размыва трассы Зея-Тыгда
Авиакомпании ввели дополнительные рейсы на время размыва трассы Зея-Тыгда - РИА Новости, 10.08.2022
Авиакомпании ввели дополнительные рейсы на время размыва трассы Зея-Тыгда
Дополнительные рейсы ввели авиакомпании на период аварийно-восстановительных работ на размытом участке трассы Зея – Тыгда в Амурской области, сообщил губернатор РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:00
2022-08-10T12:00
амурская область
зея (город)
благовещенск
амурская область
"аврора"
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 авг - РИА Новости. Дополнительные рейсы ввели авиакомпании на период аварийно-восстановительных работ на размытом участке трассы Зея – Тыгда в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.Циклон обрушился на Приамурье 5 августа. В понедельник на территории области был введен региональный режим ЧС. Остаются подтопленными 77 жилых домов и 155 приусадебных участков."Дополнительные рейсы введены авиакомпаниями на период аварийно-восстановительных работ на размытом участке трассы Зея – Тыгда. Дорога связывает Зейский район с областным центром и Магдагачинским районом. Ждем снижения уровня воды в реке Малая Грязнушка, где на 40-м километре произошел размыв подходов к мостовому сооружению", - цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.Он отметил, что сейчас дорожная организация завезла весь необходимый материал и спецтехнику для проведения работ. Как только позволит уровень воды, дорогу восстановят за сутки, заверил губернатор.Ранее сообщалось, что для обеспечения жителей Зейского района, пострадавшего от прохождения дождевого паводка, оперативной транспортной доступностью усилено воздушное сообщение.К регулярным рейсам по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Зея и в обратном направлении авиакомпания "Аврора" вводит дополнительные рейсы. Сейчас компания "Аврора" осуществляет воздушные перевозки по маршруту Хабаровск – Зея с посадкой в Благовещенске воздушными судами типа L-410 вместимостью 15 посадочных мест, с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.В четверг, 11 августа, будет выполнено два дополнительных рейса на воздушных судах Bombardier DHC-8-400 с компоновкой на 70 посадочных мест и на воздушных судах Ан-24 с компоновкой на 48 посадочных мест.В пятницу, 12 августа, и в понедельник, 15 августа, авиакомпания "Аврора" выполнит по одному рейсу на воздушном судне типа DHС-8-400, а 18 и 25 августа - по четвергам - полеты будут выполняться на самолетах Ан-24. Продажа билетов открыта на 11 и 12 августа, по мере согласования полетов билеты добавляются в агентскую базу продаж, уточнили в правительстве области.Кроме того, по маршруту Благовещенск – Зея регулярную перевозку пассажиров по понедельникам и субботам осуществляет авиакомпания ООО "СиЛА", воздушными судами типа L-410 вместимостью 15 посадочных мест.Дополнительно до конца месяца ГАУ Амурской области "Авиабаза" на Ан-2 с 12 местами для пассажиров будет выполнять два рейса в неделю в четверг и пятницу по маршруту Благовещенск – Зея с технической посадкой в Свободном. На текущей неделе к полетам приступят в пятницу. В настоящее время ГАУ Амурской области "Авиабаза" осуществляет вертолетные воздушные перевозки через размыв на 40-м километре автодороги Зея - Тыгда без взимания платы с пассажиров, организован их подвоз автобусами.
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РИА Новости
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зея (город), благовещенск, амурская область, "аврора", общество
12:00 10.08.2022
 
Авиакомпании ввели дополнительные рейсы на время размыва трассы Зея-Тыгда

Авиакомпании ввели дополнительные рейсы на время размыва трассы Зея-Тыгда в Приамурье

© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкПодтопленная улица из-за резкого подъема уровня в бассейне реки Зеи после прошедших сильных дождей
Подтопленная улица из-за резкого подъема уровня в бассейне реки Зеи после прошедших сильных дождей - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Евгений Земцов
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Подтопленная улица из-за резкого подъема уровня в бассейне реки Зеи после прошедших сильных дождей. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 авг - РИА Новости. Дополнительные рейсы ввели авиакомпании на период аварийно-восстановительных работ на размытом участке трассы Зея – Тыгда в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.
Циклон обрушился на Приамурье 5 августа. В понедельник на территории области был введен региональный режим ЧС. Остаются подтопленными 77 жилых домов и 155 приусадебных участков.
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"Дополнительные рейсы введены авиакомпаниями на период аварийно-восстановительных работ на размытом участке трассы Зея – Тыгда. Дорога связывает Зейский район с областным центром и Магдагачинским районом. Ждем снижения уровня воды в реке Малая Грязнушка, где на 40-м километре произошел размыв подходов к мостовому сооружению", - цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.
Он отметил, что сейчас дорожная организация завезла весь необходимый материал и спецтехнику для проведения работ. Как только позволит уровень воды, дорогу восстановят за сутки, заверил губернатор.
Ранее сообщалось, что для обеспечения жителей Зейского района, пострадавшего от прохождения дождевого паводка, оперативной транспортной доступностью усилено воздушное сообщение.
К регулярным рейсам по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Зея и в обратном направлении авиакомпания "Аврора" вводит дополнительные рейсы. Сейчас компания "Аврора" осуществляет воздушные перевозки по маршруту Хабаровск – Зея с посадкой в Благовещенске воздушными судами типа L-410 вместимостью 15 посадочных мест, с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
В четверг, 11 августа, будет выполнено два дополнительных рейса на воздушных судах Bombardier DHC-8-400 с компоновкой на 70 посадочных мест и на воздушных судах Ан-24 с компоновкой на 48 посадочных мест.
В пятницу, 12 августа, и в понедельник, 15 августа, авиакомпания "Аврора" выполнит по одному рейсу на воздушном судне типа DHС-8-400, а 18 и 25 августа - по четвергам - полеты будут выполняться на самолетах Ан-24. Продажа билетов открыта на 11 и 12 августа, по мере согласования полетов билеты добавляются в агентскую базу продаж, уточнили в правительстве области.
Кроме того, по маршруту Благовещенск – Зея регулярную перевозку пассажиров по понедельникам и субботам осуществляет авиакомпания ООО "СиЛА", воздушными судами типа L-410 вместимостью 15 посадочных мест.
Дополнительно до конца месяца ГАУ Амурской области "Авиабаза" на Ан-2 с 12 местами для пассажиров будет выполнять два рейса в неделю в четверг и пятницу по маршруту Благовещенск – Зея с технической посадкой в Свободном. На текущей неделе к полетам приступят в пятницу. В настоящее время ГАУ Амурской области "Авиабаза" осуществляет вертолетные воздушные перевозки через размыв на 40-м километре автодороги Зея - Тыгда без взимания платы с пассажиров, организован их подвоз автобусами.
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Амурская областьЗея (город)БлаговещенскАмурская область"Аврора"Общество
 
 
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