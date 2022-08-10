11:22 10.08.2022 (обновлено: 13:32 10.08.2022)
В Волгограде девочка подожгла школу
В Волгограде 11-летняя девочка из хулиганства подожгла школу
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиНа месте пожара в школе № 92 города Волгограда
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
На месте пожара в школе № 92 города Волгограда
ВОЛГОГРАД, 10 авг — РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка устроила пожар в волгоградской школе № 92, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Девочка-подросток, гуляя на территории школы вместе со своей подругой, подожгла и засунула под дверь помещения школы бумагу, от которой начался пожар. В результате огнем было повреждено имущество, сумма ущерба устанавливается. Свой поступок девочка объяснила детской шалостью", — говорится в релизе.
По информации ГУ МЧС, пожарные быстро справились с огнем, площадь пожара составила десять метров, никто не пострадал.
В полиции добавили, что поджигательницу поставят на профилактический учет, а ее родители должны будут компенсировать ущерб.