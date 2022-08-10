https://ria.ru/20220810/podzhog-1808515814.html

В Волгограде девочка подожгла школу

В Волгограде девочка подожгла школу - РИА Новости, 10.08.2022

В Волгограде девочка подожгла школу

Одиннадцатилетняя девочка устроила пожар в волгоградской школе № 92, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:22

2022-08-10T11:22

2022-08-10T13:32

происшествия

волгоград

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 10 авг — РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка устроила пожар в волгоградской школе № 92, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ГУ МЧС, пожарные быстро справились с огнем, площадь пожара составила десять метров, никто не пострадал.В полиции добавили, что поджигательницу поставят на профилактический учет, а ее родители должны будут компенсировать ущерб.

волгоград

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, министерство внутренних дел рф (мвд россии)