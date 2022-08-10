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В Волгограде девочка подожгла школу - РИА Новости, 10.08.2022
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В Волгограде девочка подожгла школу
В Волгограде девочка подожгла школу - РИА Новости, 10.08.2022
В Волгограде девочка подожгла школу
Одиннадцатилетняя девочка устроила пожар в волгоградской школе № 92, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:22
2022-08-10T13:32
происшествия
волгоград
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 10 авг — РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка устроила пожар в волгоградской школе № 92, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ГУ МЧС, пожарные быстро справились с огнем, площадь пожара составила десять метров, никто не пострадал.В полиции добавили, что поджигательницу поставят на профилактический учет, а ее родители должны будут компенсировать ущерб.
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происшествия, волгоград, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:22 10.08.2022 (обновлено: 13:32 10.08.2022)
 
В Волгограде девочка подожгла школу

В Волгограде 11-летняя девочка из хулиганства подожгла школу

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиНа месте пожара в школе № 92 города Волгограда
На месте пожара в школе № 92 города Волгограда - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
На месте пожара в школе № 92 города Волгограда
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ВОЛГОГРАД, 10 авг — РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка устроила пожар в волгоградской школе № 92, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Девочка-подросток, гуляя на территории школы вместе со своей подругой, подожгла и засунула под дверь помещения школы бумагу, от которой начался пожар. В результате огнем было повреждено имущество, сумма ущерба устанавливается. Свой поступок девочка объяснила детской шалостью", — говорится в релизе.
По информации ГУ МЧС, пожарные быстро справились с огнем, площадь пожара составила десять метров, никто не пострадал.
В полиции добавили, что поджигательницу поставят на профилактический учет, а ее родители должны будут компенсировать ущерб.
 
ПроисшествияВолгоградМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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