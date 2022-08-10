https://ria.ru/20220810/pivo-1808507076.html

Монах рассказал, можно ли пить пиво в монастырях

Монах рассказал, можно ли пить пиво в монастырях - РИА Новости, 10.08.2022

Монах рассказал, можно ли пить пиво в монастырях

Разливать пиво в монастырских трапезных можно, но это не принято, заявил РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков). РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:50

2022-08-10T10:50

2022-08-10T10:50

религия

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Разливать пиво в монастырских трапезных можно, но это не принято, заявил РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков).Ранее СМИ сообщили о появлении аппарата по розливу пива в трапезной Рязанского кремля (имеет статус музея-заповедника)."Ну а почему нет, (в трапезных при монастырях) уместно разливать пиво в непостные дни. В православии, в отличие от ислама, нет запрета на спиртное. Даже Господь превращал воду в вино. Мы считаем греховным пьянство, а не употребление. Если человек выпьет кружку пива, ничего плохого с ним не случится. Другое дело, что у нас это просто не очень принято", - сказал Сенчуков.Он отметил, что в древности при монастырях пили пиво. "Пивоварение традиционно в западных монастырях, у нас – менее, и наше традиционное русское пиво ближе к квасу", - заключил собеседник агентства.Иеромонах также посоветовал в жару пить минеральную столовую воду, натуральный квас и воздержаться от сладких лимонадов, а также от крепких или плотных сортов пива.

https://rsport.ria.ru/20220731/pivo-1806230464.html

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