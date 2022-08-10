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Монах рассказал, можно ли пить пиво в монастырях - РИА Новости, 10.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220810/pivo-1808507076.html
Монах рассказал, можно ли пить пиво в монастырях
Монах рассказал, можно ли пить пиво в монастырях - РИА Новости, 10.08.2022
Монах рассказал, можно ли пить пиво в монастырях
Разливать пиво в монастырских трапезных можно, но это не принято, заявил РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков). РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:50
2022-08-10T10:50
религия
рязань
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Разливать пиво в монастырских трапезных можно, но это не принято, заявил РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков).Ранее СМИ сообщили о появлении аппарата по розливу пива в трапезной Рязанского кремля (имеет статус музея-заповедника)."Ну а почему нет, (в трапезных при монастырях) уместно разливать пиво в непостные дни. В православии, в отличие от ислама, нет запрета на спиртное. Даже Господь превращал воду в вино. Мы считаем греховным пьянство, а не употребление. Если человек выпьет кружку пива, ничего плохого с ним не случится. Другое дело, что у нас это просто не очень принято", - сказал Сенчуков.Он отметил, что в древности при монастырях пили пиво. "Пивоварение традиционно в западных монастырях, у нас – менее, и наше традиционное русское пиво ближе к квасу", - заключил собеседник агентства.Иеромонах также посоветовал в жару пить минеральную столовую воду, натуральный квас и воздержаться от сладких лимонадов, а также от крепких или плотных сортов пива.
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рязань
10:50 10.08.2022
 
Монах рассказал, можно ли пить пиво в монастырях

Монах прокомментировал сообщения о появлении пива в Рязанском кремле

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРязанский Кремль
Рязанский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Разливать пиво в монастырских трапезных можно, но это не принято, заявил РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков).
Ранее СМИ сообщили о появлении аппарата по розливу пива в трапезной Рязанского кремля (имеет статус музея-заповедника).
"Ну а почему нет, (в трапезных при монастырях) уместно разливать пиво в непостные дни. В православии, в отличие от ислама, нет запрета на спиртное. Даже Господь превращал воду в вино. Мы считаем греховным пьянство, а не употребление. Если человек выпьет кружку пива, ничего плохого с ним не случится. Другое дело, что у нас это просто не очень принято", - сказал Сенчуков.
Он отметил, что в древности при монастырях пили пиво. "Пивоварение традиционно в западных монастырях, у нас – менее, и наше традиционное русское пиво ближе к квасу", - заключил собеседник агентства.
Иеромонах также посоветовал в жару пить минеральную столовую воду, натуральный квас и воздержаться от сладких лимонадов, а также от крепких или плотных сортов пива.
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