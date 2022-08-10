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НАТО воюет с Россией руками украинцев, заявил Кириенко - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/nato-1808572879.html
НАТО воюет с Россией руками украинцев, заявил Кириенко
НАТО воюет с Россией руками украинцев, заявил Кириенко - РИА Новости, 10.08.2022
НАТО воюет с Россией руками украинцев, заявил Кириенко
Руководство Украины отдало свою страну, территорию и граждан в использование для фундаментального противостояния Запада против России, заявил первый заместитель РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:58
2022-08-10T15:33
специальная военная операция на украине
нато
украина
россия
в мире
сергей кириенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Руководство Украины отдало свою страну, территорию и граждан в использование для фундаментального противостояния Запада против России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Руководство Украины... Они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, отдали людей, использовали. Они предоставили территорию Украины и граждан Украины для того, чтобы на этой территории их руками пытались выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества России", - сказал Кириенко на пленарной дискуссии "Новое время - новые правила креативного сектора" в рамках Российской креативной недели.Кириенко отметил, что этот блок НАТО воюет "на территории Украины, руками украинцев".
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нато, украина, россия, в мире, сергей кириенко, ситуация в днр и лнр
13:58 10.08.2022 (обновлено: 15:33 10.08.2022)
 
НАТО воюет с Россией руками украинцев, заявил Кириенко

Первый замглавы АП Кириенко заявил, что НАТО воюет против России руками украинцев

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Руководство Украины отдало свою страну, территорию и граждан в использование для фундаментального противостояния Запада против России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Руководство Украины... Они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, отдали людей, использовали. Они предоставили территорию Украины и граждан Украины для того, чтобы на этой территории их руками пытались выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества России", - сказал Кириенко на пленарной дискуссии "Новое время - новые правила креативного сектора" в рамках Российской креативной недели.
Кириенко отметил, что этот блок НАТО воюет "на территории Украины, руками украинцев".
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОУкраинаРоссияВ миреСергей КириенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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