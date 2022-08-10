https://ria.ru/20220810/nato-1808572879.html

НАТО воюет с Россией руками украинцев, заявил Кириенко

НАТО воюет с Россией руками украинцев, заявил Кириенко - РИА Новости, 10.08.2022

НАТО воюет с Россией руками украинцев, заявил Кириенко

Руководство Украины отдало свою страну, территорию и граждан в использование для фундаментального противостояния Запада против России, заявил первый заместитель РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:58

2022-08-10T13:58

2022-08-10T15:33

специальная военная операция на украине

нато

украина

россия

в мире

сергей кириенко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Руководство Украины отдало свою страну, территорию и граждан в использование для фундаментального противостояния Запада против России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Руководство Украины... Они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, отдали людей, использовали. Они предоставили территорию Украины и граждан Украины для того, чтобы на этой территории их руками пытались выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества России", - сказал Кириенко на пленарной дискуссии "Новое время - новые правила креативного сектора" в рамках Российской креативной недели.Кириенко отметил, что этот блок НАТО воюет "на территории Украины, руками украинцев".

https://ria.ru/20220804/kitay-1806955053.html

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

нато, украина, россия, в мире, сергей кириенко, ситуация в днр и лнр