13:58 10.08.2022 (обновлено: 15:33 10.08.2022)
НАТО воюет с Россией руками украинцев, заявил Кириенко
Первый замглавы АП Кириенко заявил, что НАТО воюет против России руками украинцев
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Руководство Украины отдало свою страну, территорию и граждан в использование для фундаментального противостояния Запада против России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Руководство Украины... Они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, отдали людей, использовали. Они предоставили территорию Украины и граждан Украины для того, чтобы на этой территории их руками пытались выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества России", - сказал Кириенко на пленарной дискуссии "Новое время - новые правила креативного сектора" в рамках Российской креативной недели.
Кириенко отметил, что этот блок НАТО воюет "на территории Украины, руками украинцев".
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