В Сети певицу Наргиз заподозрили в беременности
В Сети 51-летнюю певицу Наргиз заподозрили в четвертой беременности
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наргиз Закирова на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В социальных сетях певицу Наргиз заподозрили в беременности: артистка выложила фотографию, на котором возлюбленный держит ее за округлившийся живот.
"Быть", – написала Наргиз.
© Фото : NARGIZНаргиз
© Фото : NARGIZ
Наргиз
В комментариях ее поспешили поздравить с пополнением.
"Я в шоке, не каждая решилась бы на такое чудо", "Как я за вас рада!", "С возрастом материнство прекрасно и осознанно", "Какое счастье!", – отметили пользователи.
Некоторые обратили внимание на возраст артистки – ей 51.
"Вот серьезно, мне 41, у меня никак не получается забеременеть. Я поверю Наргиз, она темпераментная женщина", "Какая разница, сколько ей лет? Самое главное – пусть будут счастливы", – заявили в комментариях.
Сейчас певица находится в Узбекистане. Ранее стало известно, что Наргиз не пустили в Россию.
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