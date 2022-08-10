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В Сети певицу Наргиз заподозрили в беременности - РИА Новости, 10.08.2022
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Шоубиз
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В Сети певицу Наргиз заподозрили в беременности
В Сети певицу Наргиз заподозрили в беременности - РИА Новости, 10.08.2022
В Сети певицу Наргиз заподозрили в беременности
В социальных сетях певицу Наргиз заподозрили в беременности: артистка выложила фотографию, на котором возлюбленный держит ее за округлившийся живот. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:04
2022-08-10T11:04
шоубиз
знаменитости
наргиз (певица)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В социальных сетях певицу Наргиз заподозрили в беременности: артистка выложила фотографию, на котором возлюбленный держит ее за округлившийся живот.В комментариях ее поспешили поздравить с пополнением.Некоторые обратили внимание на возраст артистки – ей 51.Сейчас певица находится в Узбекистане. Ранее стало известно, что Наргиз не пустили в Россию.
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знаменитости, наргиз (певица), шоу-бизнес
11:04 10.08.2022
 
В Сети певицу Наргиз заподозрили в беременности

В Сети 51-летнюю певицу Наргиз заподозрили в четвертой беременности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наргиз Закирова на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку
Певица Наргиз Закирова на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В социальных сетях певицу Наргиз заподозрили в беременности: артистка выложила фотографию, на котором возлюбленный держит ее за округлившийся живот.

"Быть", – написала Наргиз.

© Фото : NARGIZНаргиз
Наргиз - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : NARGIZ
Наргиз
В комментариях ее поспешили поздравить с пополнением.

"Я в шоке, не каждая решилась бы на такое чудо", "Как я за вас рада!", "С возрастом материнство прекрасно и осознанно", "Какое счастье!", – отметили пользователи.

Некоторые обратили внимание на возраст артистки – ей 51.

"Вот серьезно, мне 41, у меня никак не получается забеременеть. Я поверю Наргиз, она темпераментная женщина", "Какая разница, сколько ей лет? Самое главное – пусть будут счастливы", – заявили в комментариях.

Сейчас певица находится в Узбекистане. Ранее стало известно, что Наргиз не пустили в Россию.
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