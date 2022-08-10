https://ria.ru/20220810/nargiz-1808501044.html

В Сети певицу Наргиз заподозрили в беременности

В Сети певицу Наргиз заподозрили в беременности - РИА Новости, 10.08.2022

В Сети певицу Наргиз заподозрили в беременности

В социальных сетях певицу Наргиз заподозрили в беременности: артистка выложила фотографию, на котором возлюбленный держит ее за округлившийся живот. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:04

2022-08-10T11:04

2022-08-10T11:04

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знаменитости

наргиз (певица)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В социальных сетях певицу Наргиз заподозрили в беременности: артистка выложила фотографию, на котором возлюбленный держит ее за округлившийся живот.В комментариях ее поспешили поздравить с пополнением.Некоторые обратили внимание на возраст артистки – ей 51.Сейчас певица находится в Узбекистане. Ранее стало известно, что Наргиз не пустили в Россию.

https://ria.ru/20220805/syabitova-1807402276.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, наргиз (певица), шоу-бизнес