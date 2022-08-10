Додон ожидает коллапс в молдавской власти осенью
Экс-президент Молдавии Додон спрогнозировал коллапс в госуправлении и социальный взрыв
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 авг – РИА Новости. Находящийся под домашним арестом бывший президент Молдавии Игорь Додон прогнозирует осенью коллапс в государственном управлении и социальный взрыв из-за серии политических и экономических провалов нынешних прозападных властей.
Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) ответственность за экономический кризис в стране.
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"Уже всем понятно: ситуация с каждым днем ухудшается, лучше с этой властью не будет. Осенью или зимой ситуация взорвется. Сама государственная система не выдержит с таким правлением. У них уже полный хаос. Эта система просто распадется. В какой-то момент, может, даже осенью, она не сможет функционировать. Без протестов, без того, чтобы было влияние народа извне. Понятно, что США и Запад следят за этим. Но я вам больше скажу, в ПДС все очень непросто. Группа из 16-17 депутатов была готова покинуть партию и создать свою фракцию в парламенте. Но из посольства (США в Молдавии) позвонили и поставили всех в один ряд", - сказал Додон в интервью изданию "Комсомольская правда в Молдове".
Экс-президент считает, что как только граждане получат первые платежки за отопление, начнутся массовые протесты. "И здесь будет неважно, что кто-то за Россию, а кто-то за Европу. В районах, в Кишиневе, в селах появятся палаточные городки. Если уже завтра появится такой палаточный городок в центре Кишинева, я вас уверяю, кишиневцы будут готовить для его обитателей горячие ужины! Для того, чтобы они протестовали против Майи Санду", - подчеркнул политик.
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Бывший президент Молдавии был задержан в конце мая и помещен под домашний арест, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и госизмене. На днях прокуроры заявили, что в суд было передано еще одно дело.
Додона обвиняют в том, что в бытность министром экономики в 2008 году он содействовал подписанию контракта на закупку электроэнергии, в результате которого государству был нанесен ущерб в размере 11,9 миллиона долларов. Следователи считают, что закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница попадала на счета подставных компаний. Сам экс-президент заявил, что его обвиняют в том, что в 2008 году он вел переговоры о закупке электроэнергии с Украины по более низкой цене, чем платили конечные потребители в соседних странах. Политик отметил, что подобные обвинения абсурдны и юристы могут легко объяснить, почему прокуроры так торопятся отправить это дело в суд, даже несмотря на отсутствие доказательств.
Додон и Партия социалистов, которую он ранее возглавлял, считают уголовные дела в его отношении политической расправой со стороны нынешней главы республики Майи Санду.