https://ria.ru/20220810/mintsifry-1808489472.html
Минцифры предложило создать систему мониторинга состояния информсистем
Минцифры предложило создать систему мониторинга состояния информсистем - РИА Новости, 10.08.2022
Минцифры предложило создать систему мониторинга состояния информсистем
Минцифры РФ предлагает создать систему автоматического мониторинга, которая будет контролировать государственные информационные системы (ГИС) ведомств,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:22
2022-08-10T09:22
2022-08-10T09:22
технологии
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает создать систему автоматического мониторинга, которая будет контролировать государственные информационные системы (ГИС) ведомств, оказывающих госуслуги в электронной форме, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов."Органам и учреждениям (организациям), являющимся соответственно операторами (заказчиками) и собственниками информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг... в электронной форме... в срок до 1 июня 2023 года обеспечить организацию непрерывного контроля (мониторинг) и передачу в автоматическом режиме в федеральную государственную информационную систему "Федеральный ситуационный центр электронного правительства" необходимых сведений (данных)", - говорится в документе.Уточняется, что в 2021 году вследствие инцидентов в информационных системах МВД России пользователи столкнулись с проблемами при подаче заявлений на регистрацию транспортных средств, а также получении водительских прав. Инциденты в государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) "Электронный бюджет", оператором которой является Минфин, привели к ограничениям в ведении электронного бюджета. Кроме того, сбои, возникшие в работе информационных систем Минпромторга, стали причиной задержки отгрузки лекарственных препаратов в точки распространения для конечных потребителей.Согласно распоряжению, операторы ГИС должны будут передавать данные о сбоях в "Федеральный ситуационный центр электронного правительства", который предназначается для мониторинга технического состояния электронного взаимодействия информационных систем, входящих в инфраструктуру. Она обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие систем, а также контроль качества данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах."Предлагаемые проектом изменения правового регулирования и меры, принятые во исполнение норм, предложенных проектом постановления, позволят операторам информационных систем оперативно реагировать на инциденты и аварии, возникающие при их работе, и своевременно устранять негативные последствия таких инцидентов и аварий", - говорится в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20220808/shtraf-1808076305.html
https://ria.ru/20220804/mintsifry-1807267547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Минцифры предложило создать систему мониторинга состояния информсистем
Минцифры предложило создать систему автомониторинга состояния государственных информсистем
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает создать систему автоматического мониторинга, которая будет контролировать государственные информационные системы (ГИС) ведомств, оказывающих госуслуги в электронной форме, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов.
"Органам и учреждениям (организациям), являющимся соответственно операторами (заказчиками) и собственниками информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг... в электронной форме... в срок до 1 июня 2023 года обеспечить организацию непрерывного контроля (мониторинг) и передачу в автоматическом режиме в федеральную государственную информационную систему "Федеральный ситуационный центр электронного правительства" необходимых сведений (данных)", - говорится в документе.
Уточняется, что в 2021 году вследствие инцидентов в информационных системах МВД России
пользователи столкнулись с проблемами при подаче заявлений на регистрацию транспортных средств, а также получении водительских прав. Инциденты в государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) "Электронный бюджет", оператором которой является Минфин,
привели к ограничениям в ведении электронного бюджета. Кроме того, сбои, возникшие в работе информационных систем Минпромторга
, стали причиной задержки отгрузки лекарственных препаратов в точки распространения для конечных потребителей.
Согласно распоряжению, операторы ГИС должны будут передавать данные о сбоях в "Федеральный ситуационный центр электронного правительства", который предназначается для мониторинга технического состояния электронного взаимодействия информационных систем, входящих в инфраструктуру. Она обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие систем, а также контроль качества данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах.
"Предлагаемые проектом изменения правового регулирования и меры, принятые во исполнение норм, предложенных проектом постановления, позволят операторам информационных систем оперативно реагировать на инциденты и аварии, возникающие при их работе, и своевременно устранять негативные последствия таких инцидентов и аварий", - говорится в пояснительной записке к проекту.