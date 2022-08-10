Россия и Белоруссия создали новую технологию для альтернативной энергетики

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Простой и безопасный метод создания кремний-германиевых пленок, позволяющих превращать бросовое тепло промышленных объектов в электроэнергию, создали ученые НИУ МИЭТ совместно с коллегами из Белоруссии. Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.Пленки на основе сплава кремния и германия – перспективный материал для термоэлектрических преобразователей, обладающий высокой стабильностью и эффективностью даже при температуре 800-1100 оС. Как объяснили ученые, применение таких пленок позволяет превращать в электроэнергию отводимое тепло на металлургических производствах, АЭС и других объектах промышленности с высокотемпературными процессами.Ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" совместно с коллегами из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). разработали новый метод получения пленочных кремний-германиевых структур, который, по их словам, значительно проще и безопаснее аналогов.Разработанный метод позволяет управлять концентрацией германия в широком диапазоне, благодаря чему возможно создание сплава с оптимальными свойствами, отметили авторы исследования. Достигается это за счет регулирования пористости второго элемента сплава, кремния.По словам ученых, предложенный подход расширит сферу применения таких пленок – например, они будут востребованы при производстве фотоприемников и элементов солнечной энергетики."Методика основана на недавно открытой в нашем университете возможности получать германий путем электрохимического восстановления диоксида германия из водных растворов на частицах легкоплавких металлов. Опубликованных аналогов нашей технологии создания пленок из этого сплава сегодня нет", – отметил Гаврилин.Исследование проводятся в рамках гранта Российского научного фонда № 20-19-00720. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследования оптических, электрических и термоэлектрических свойств полученных пленок.В НИУ МИЭТ работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030"."
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Простой и безопасный метод создания кремний-германиевых пленок, позволяющих превращать бросовое тепло промышленных объектов в электроэнергию, создали ученые НИУ МИЭТ совместно с коллегами из Белоруссии. Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.
Пленки на основе сплава кремния и германия – перспективный материал для термоэлектрических преобразователей, обладающий высокой стабильностью и эффективностью даже при температуре 800-1100 оС. Как объяснили ученые, применение таких пленок позволяет превращать в электроэнергию отводимое тепло на металлургических производствах, АЭС и других объектах промышленности с высокотемпературными процессами.
Ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" совместно с коллегами из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). разработали новый метод получения пленочных кремний-германиевых структур, который, по их словам, значительно проще и безопаснее аналогов.
"Подходы, применяемые сегодня для создания пленок кремний-германиевого сплава, имеют ряд проблем и требуют соблюдения особых условий, что мешает широкому внедрению этого материала. Наша методика призвана решить эту задачу", – рассказал доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Илья Гаврилин.
Разработанный метод позволяет управлять концентрацией германия в широком диапазоне, благодаря чему возможно создание сплава с оптимальными свойствами, отметили авторы исследования. Достигается это за счет регулирования пористости второго элемента сплава, кремния.
По словам ученых, предложенный подход расширит сферу применения таких пленок – например, они будут востребованы при производстве фотоприемников и элементов солнечной энергетики.
"Методика основана на недавно открытой в нашем университете возможности получать германий путем электрохимического восстановления диоксида германия из водных растворов на частицах легкоплавких металлов. Опубликованных аналогов нашей технологии создания пленок из этого сплава сегодня нет", – отметил Гаврилин.
Исследование проводятся в рамках гранта Российского научного фонда № 20-19-00720. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследования оптических, электрических и термоэлектрических свойств полученных пленок.
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