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Россия и Белоруссия создали новую технологию для альтернативной энергетики - РИА Новости, 10.08.2022
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Наука
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Россия и Белоруссия создали новую технологию для альтернативной энергетики
Россия и Белоруссия создали новую технологию для альтернативной энергетики - РИА Новости, 10.08.2022
Россия и Белоруссия создали новую технологию для альтернативной энергетики
Простой и безопасный метод создания кремний-германиевых пленок, позволяющих превращать бросовое тепло промышленных объектов в электроэнергию, создали ученые НИУ РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:00
2022-08-10T09:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
технологии
национальный исследовательский университет «миэт»
россия
белоруссия
открытия - риа наука
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Простой и безопасный метод создания кремний-германиевых пленок, позволяющих превращать бросовое тепло промышленных объектов в электроэнергию, создали ученые НИУ МИЭТ совместно с коллегами из Белоруссии. Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.Пленки на основе сплава кремния и германия – перспективный материал для термоэлектрических преобразователей, обладающий высокой стабильностью и эффективностью даже при температуре 800-1100 оС. Как объяснили ученые, применение таких пленок позволяет превращать в электроэнергию отводимое тепло на металлургических производствах, АЭС и других объектах промышленности с высокотемпературными процессами.Ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" совместно с коллегами из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). разработали новый метод получения пленочных кремний-германиевых структур, который, по их словам, значительно проще и безопаснее аналогов.Разработанный метод позволяет управлять концентрацией германия в широком диапазоне, благодаря чему возможно создание сплава с оптимальными свойствами, отметили авторы исследования. Достигается это за счет регулирования пористости второго элемента сплава, кремния.По словам ученых, предложенный подход расширит сферу применения таких пленок – например, они будут востребованы при производстве фотоприемников и элементов солнечной энергетики."Методика основана на недавно открытой в нашем университете возможности получать германий путем электрохимического восстановления диоксида германия из водных растворов на частицах легкоплавких металлов. Опубликованных аналогов нашей технологии создания пленок из этого сплава сегодня нет", – отметил Гаврилин.Исследование проводятся в рамках гранта Российского научного фонда № 20-19-00720. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследования оптических, электрических и термоэлектрических свойств полученных пленок.В НИУ МИЭТ работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030"."
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навигатор абитуриента, университетская наука, технологии, национальный исследовательский университет «миэт», россия, белоруссия, открытия - риа наука
09:00 10.08.2022
 

Россия и Белоруссия создали новую технологию для альтернативной энергетики

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАтомная станция
Атомная станция - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Простой и безопасный метод создания кремний-германиевых пленок, позволяющих превращать бросовое тепло промышленных объектов в электроэнергию, создали ученые НИУ МИЭТ совместно с коллегами из Белоруссии. Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.
Пленки на основе сплава кремния и германия – перспективный материал для термоэлектрических преобразователей, обладающий высокой стабильностью и эффективностью даже при температуре 800-1100 оС. Как объяснили ученые, применение таких пленок позволяет превращать в электроэнергию отводимое тепло на металлургических производствах, АЭС и других объектах промышленности с высокотемпературными процессами.
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Ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" совместно с коллегами из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). разработали новый метод получения пленочных кремний-германиевых структур, который, по их словам, значительно проще и безопаснее аналогов.
"Подходы, применяемые сегодня для создания пленок кремний-германиевого сплава, имеют ряд проблем и требуют соблюдения особых условий, что мешает широкому внедрению этого материала. Наша методика призвана решить эту задачу", – рассказал доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Илья Гаврилин.
Разработанный метод позволяет управлять концентрацией германия в широком диапазоне, благодаря чему возможно создание сплава с оптимальными свойствами, отметили авторы исследования. Достигается это за счет регулирования пористости второго элемента сплава, кремния.
По словам ученых, предложенный подход расширит сферу применения таких пленок – например, они будут востребованы при производстве фотоприемников и элементов солнечной энергетики.
© Пресс-служба МИЭТРЭМ-изображения морфологии пленки Si1-xGex на разных этапах ее формирования: а) пористый кремний, b) частицы индия, c) нанонити германия, d) пленка Si1-xGex
РЭМ-изображения морфологии пленки Si1-xGex на разных этапах ее формирования
1 из 2
РЭМ-изображения морфологии пленки Si1-xGex на разных этапах ее формирования: а) пористый кремний, b) частицы индия, c) нанонити германия, d) пленка Si1-xGex
© Пресс-служба МИЭТ
© Фото предоставлено Ильей ГаврилинымДоцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Илья Гаврилин в научно-исследовательской лаборатории "Технология наноматериалов"
Доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Илья Гаврилин в научно-исследовательской лаборатории Технология наноматериалов
2 из 2
Доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Илья Гаврилин в научно-исследовательской лаборатории "Технология наноматериалов"
© Фото предоставлено Ильей Гаврилиным
1 из 2
РЭМ-изображения морфологии пленки Si1-xGex на разных этапах ее формирования: а) пористый кремний, b) частицы индия, c) нанонити германия, d) пленка Si1-xGex
© Пресс-служба МИЭТ
2 из 2
Доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Илья Гаврилин в научно-исследовательской лаборатории "Технология наноматериалов"
© Фото предоставлено Ильей Гаврилиным
"Методика основана на недавно открытой в нашем университете возможности получать германий путем электрохимического восстановления диоксида германия из водных растворов на частицах легкоплавких металлов. Опубликованных аналогов нашей технологии создания пленок из этого сплава сегодня нет", – отметил Гаврилин.
Исследование проводятся в рамках гранта Российского научного фонда № 20-19-00720. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследования оптических, электрических и термоэлектрических свойств полученных пленок.
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В НИУ МИЭТ работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030"."
 
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