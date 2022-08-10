17:12 10.08.2022 (обновлено: 20:03 10.08.2022)
Шойгу вручил медали Героям России
Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной медали Героям России
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям спецоперации на Украине, сообщили журналистам в ведомстве.
"В среду министр обороны России Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине", — говорится в заявлении.
© Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших героизм при выполнении задач СВО. Кадр из видео
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших героизм при выполнении задач СВО. Кадр из видео
Глава военного ведомства поблагодарил героев за самоотверженность, проявленную в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.
"Я поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой нашей Родины вашего подвига, вашей боевой работы. Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для армии, для Вооруженных сил. Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой живыми и невредимыми", — сказал Шойгу.
© Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших героизм при выполнении задач СВО. Кадр из видео
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших героизм при выполнении задач СВО. Кадр из видео
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.