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Шойгу вручил медали Героям России - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/medali-1808672477.html
Шойгу вручил медали Героям России
Шойгу вручил медали Героям России - РИА Новости, 10.08.2022
Шойгу вручил медали Героям России
Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям спецоперации на Украине, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:12
2022-08-10T20:03
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
луганская народная республика
украина
владимир путин
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям спецоперации на Украине, сообщили журналистам в ведомстве.Глава военного ведомства поблагодарил героев за самоотверженность, проявленную в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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Вручение медалей героям спецоперации на Украине
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безопасность, сергей шойгу, россия, луганская народная республика, украина, владимир путин
17:12 10.08.2022 (обновлено: 20:03 10.08.2022)
 
Шойгу вручил медали Героям России

Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной медали Героям России

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям спецоперации на Украине, сообщили журналистам в ведомстве.

"В среду министр обороны России Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине", — говорится в заявлении.

© Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших героизм при выполнении задач СВО. Кадр из видео
Министр обороны России Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших героизм при выполнении задач СВО. Кадр из видео
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших героизм при выполнении задач СВО. Кадр из видео
Глава военного ведомства поблагодарил героев за самоотверженность, проявленную в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

"Я поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой нашей Родины вашего подвига, вашей боевой работы. Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для армии, для Вооруженных сил. Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой живыми и невредимыми", — сказал Шойгу.

© Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших героизм при выполнении задач СВО. Кадр из видео
Министр обороны России Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших героизм при выполнении задач СВО. Кадр из видео
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу во время награждения военнослужащих, проявивших героизм при выполнении задач СВО. Кадр из видео
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВладимир Путин
 
 
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