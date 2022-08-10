https://ria.ru/20220810/mar-a-lago-1808475110.html
Трамп заявил, что Байден знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
Трамп заявил, что Байден знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго - РИА Новости, 10.08.2022
Трамп заявил, что Байден знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что нынешний американский лидер Джо Байден был в курсе обыска в поместье Мар-а-Лаго, несмотря на заверения Белого... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T03:12
2022-08-10T03:12
2022-08-10T03:28
в мире
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федеральное бюро расследований сша
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что нынешний американский лидер Джо Байден был в курсе обыска в поместье Мар-а-Лаго, несмотря на заверения Белого дома в обратном.Обыск, который провели в понедельник сотрудники ФБР, сам Трамп связывает с нежеланием правящей Демократической партии допускать его к участию в президентских выборах 2024 года.Трамп и его сторонники регулярно обвиняют сына президента Байдена Хантера в зарубежных коррупционных сделках. Сам Джо Байден заверяет, что не следит за коммерческой деятельностью сына, но уверен в его невиновности.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник заверила журналистов, что Байден не знал заранее об обысках во флоридском поместье Трампа и не был информирован об их итогах.Местные СМИ утверждают, что агенты ФБР интересовались документами, которые мог забрать с собой Трамп из Белого дома, и изъяли несколько коробок с бумагами.Экс-президент продолжает осуждать случившееся. "Ужасное вчера стряслось в Мар-а-Лаго. Мы не лучше какой-нибудь страны третьего мира, банановая республика", — написал Трамп.Обыск он назвал продолжением политических гонений на него вслед за обвинениями в сговоре с Россией и двумя импичментами.
https://ria.ru/20220809/obysk-1808446055.html
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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, карин жан-пьер, дональд трамп, джо байден
03:12 10.08.2022 (обновлено: 03:28 10.08.2022)
Трамп заявил, что Байден знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
Экс-президент США Трамп заявил, что Байден знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что нынешний американский лидер Джо Байден был в курсе обыска в поместье Мар-а-Лаго, несмотря на заверения Белого дома в обратном.
Обыск, который провели в понедельник сотрудники ФБР
, сам Трамп связывает с нежеланием правящей Демократической партии допускать его к участию в президентских выборах 2024 года.
"Байден все знал об этом, так же, как он все знал о "сделках" Хантера (Байдена) ", — написал он в социальных сетях.
Трамп и его сторонники регулярно обвиняют сына президента Байдена Хантера в зарубежных коррупционных сделках. Сам Джо Байден заверяет, что не следит за коммерческой деятельностью сына, но уверен в его невиновности.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
во вторник заверила журналистов, что Байден не знал заранее об обысках во флоридском поместье Трампа и не был информирован об их итогах.
Местные СМИ утверждают, что агенты ФБР интересовались документами, которые мог забрать с собой Трамп из Белого дома, и изъяли несколько коробок с бумагами.
Экс-президент продолжает осуждать случившееся. "Ужасное вчера стряслось в Мар-а-Лаго. Мы не лучше какой-нибудь страны третьего мира, банановая республика", — написал Трамп.
Обыск он назвал продолжением политических гонений на него вслед за обвинениями в сговоре с Россией
и двумя импичментами.