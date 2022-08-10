https://ria.ru/20220810/mar-a-lago-1808475110.html

Трамп заявил, что Байден знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго

Трамп заявил, что Байден знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго - РИА Новости, 10.08.2022

Трамп заявил, что Байден знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго

Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что нынешний американский лидер Джо Байден был в курсе обыска в поместье Мар-а-Лаго, несмотря на заверения Белого... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T03:12

2022-08-10T03:12

2022-08-10T03:28

в мире

сша

федеральное бюро расследований сша

карин жан-пьер

дональд трамп

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808214828_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_43eae57f506856f2e3a9c6ca3192e8ab.jpg

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что нынешний американский лидер Джо Байден был в курсе обыска в поместье Мар-а-Лаго, несмотря на заверения Белого дома в обратном.Обыск, который провели в понедельник сотрудники ФБР, сам Трамп связывает с нежеланием правящей Демократической партии допускать его к участию в президентских выборах 2024 года.Трамп и его сторонники регулярно обвиняют сына президента Байдена Хантера в зарубежных коррупционных сделках. Сам Джо Байден заверяет, что не следит за коммерческой деятельностью сына, но уверен в его невиновности.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник заверила журналистов, что Байден не знал заранее об обысках во флоридском поместье Трампа и не был информирован об их итогах.Местные СМИ утверждают, что агенты ФБР интересовались документами, которые мог забрать с собой Трамп из Белого дома, и изъяли несколько коробок с бумагами.Экс-президент продолжает осуждать случившееся. "Ужасное вчера стряслось в Мар-а-Лаго. Мы не лучше какой-нибудь страны третьего мира, банановая республика", — написал Трамп.Обыск он назвал продолжением политических гонений на него вслед за обвинениями в сговоре с Россией и двумя импичментами.

https://ria.ru/20220809/obysk-1808446055.html

https://ria.ru/20220809/tramp-1808406384.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, карин жан-пьер, дональд трамп, джо байден