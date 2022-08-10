15:43 10.08.2022 (обновлено: 15:56 10.08.2022)
Глава МАГАТЭ примет участие в заседании Совбеза ООН по Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси примет участие в заседании Совбеза ООН по Запорожской АЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси решил прервать отпуск и планирует принять участие в созываемом Россией заседании СБ ООН по Запорожской АЭС, сообщил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
"Связывался с коллегами из секретариата, они подтвердили, что господин Гросси, понимая значимость этого мероприятия, я имею в виду завтрашнее заседание СБ, решил прервать отпуск и видимо, будет завтра выступать в Совете Безопасности с докладом ", - сказал Ульянов в эфире канала "Россия 24".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.