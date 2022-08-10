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Египетский лоукостер AlMasria запустил рейсы из Петербурга в Хургаду
Египетский лоукостер AlMasria запустил рейсы из Петербурга в Хургаду - РИА Новости, 10.08.2022
Египетский лоукостер AlMasria запустил рейсы из Петербурга в Хургаду
Авиакомпания AlMasria запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду, сообщает "Воздушные ворота Северной столицы" — управляющая компания аэропорта "Пулково". РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:38
2022-08-10T10:38
2022-08-10T10:38
туризм
красное море
пулково (аэропорт)
airbus a320
авиасообщение
египет
хургада
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Авиакомпания AlMasria запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду, сообщает "Воздушные ворота Северной столицы" — управляющая компания аэропорта "Пулково"."Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов пополнился известным курортом на Красном море — Хургадой", — говорится в релизе.Уточняется, что перевозки будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам.На маршруте AlMasria эксплуатирует воздушное судно Airbus A320 вместимостью 175 мест.
https://ria.ru/20220810/puteshestviya-1808356841.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красное море, пулково (аэропорт), airbus a320, авиасообщение, египет, хургада, санкт-петербург, лоукостеры, новости - туризм, туризм
Египетский лоукостер AlMasria запустил рейсы из Петербурга в Хургаду
Египетская авиакомпания AlMasria открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду