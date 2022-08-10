https://ria.ru/20220810/loukoster-1808499115.html

Египетский лоукостер AlMasria запустил рейсы из Петербурга в Хургаду

Египетский лоукостер AlMasria запустил рейсы из Петербурга в Хургаду - РИА Новости, 10.08.2022

Египетский лоукостер AlMasria запустил рейсы из Петербурга в Хургаду

Авиакомпания AlMasria запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду, сообщает "Воздушные ворота Северной столицы" — управляющая компания аэропорта "Пулково". РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:38

2022-08-10T10:38

2022-08-10T10:38

туризм

красное море

пулково (аэропорт)

airbus a320

авиасообщение

египет

хургада

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Авиакомпания AlMasria запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду, сообщает "Воздушные ворота Северной столицы" — управляющая компания аэропорта "Пулково"."Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов пополнился известным курортом на Красном море — Хургадой", — говорится в релизе.Уточняется, что перевозки будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам.На маршруте AlMasria эксплуатирует воздушное судно Airbus A320 вместимостью 175 мест.

https://ria.ru/20220810/puteshestviya-1808356841.html

красное море

египет

хургада

санкт-петербург

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Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

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