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Египетский лоукостер AlMasria запустил рейсы из Петербурга в Хургаду - РИА Новости, 10.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220810/loukoster-1808499115.html
Египетский лоукостер AlMasria запустил рейсы из Петербурга в Хургаду
Египетский лоукостер AlMasria запустил рейсы из Петербурга в Хургаду - РИА Новости, 10.08.2022
Египетский лоукостер AlMasria запустил рейсы из Петербурга в Хургаду
Авиакомпания AlMasria запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду, сообщает "Воздушные ворота Северной столицы" — управляющая компания аэропорта "Пулково". РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:38
2022-08-10T10:38
туризм
красное море
пулково (аэропорт)
airbus a320
авиасообщение
египет
хургада
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Авиакомпания AlMasria запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду, сообщает "Воздушные ворота Северной столицы" — управляющая компания аэропорта "Пулково"."Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов пополнился известным курортом на Красном море — Хургадой", — говорится в релизе.Уточняется, что перевозки будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам.На маршруте AlMasria эксплуатирует воздушное судно Airbus A320 вместимостью 175 мест.
https://ria.ru/20220810/puteshestviya-1808356841.html
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красное море, пулково (аэропорт), airbus a320, авиасообщение, египет, хургада, санкт-петербург, лоукостеры, новости - туризм, туризм
10:38 10.08.2022
 
Египетский лоукостер AlMasria запустил рейсы из Петербурга в Хургаду

Египетская авиакомпания AlMasria открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Авиакомпания AlMasria запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду, сообщает "Воздушные ворота Северной столицы" — управляющая компания аэропорта "Пулково".
"Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов пополнился известным курортом на Красном море — Хургадой", — говорится в релизе.
Уточняется, что перевозки будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам.
На маршруте AlMasria эксплуатирует воздушное судно Airbus A320 вместимостью 175 мест.
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02:38Туризм
Названы города, авиабилеты в которые в августе подешевели больше всего
 
ТуризмКрасное мореПулково (аэропорт)Airbus A320АвиасообщениеЕгипетХургадаСанкт-ПетербурглоукостерыНовости - ТуризмТуризм
 
 
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