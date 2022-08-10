https://ria.ru/20220810/leningrad-1808563442.html

Память уроженцев Пензенской области увековечили на Пискаревском кладбище

Память уроженцев Пензенской области увековечили на Пискаревском кладбище - РИА Новости, 10.08.2022

Память уроженцев Пензенской области увековечили на Пискаревском кладбище

Памятную плиту уроженцам Пензенской области, погибшим в боях за Ленинград в годы Великой Отечественной войны, открыли в среду на Пискаревском мемориальном... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:39

2022-08-10T13:39

2022-08-10T13:57

общество

олег мельниченко

александр беглов

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пензенская область

санкт-петербург

пензенская область

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ПЕНЗА, 10 авг - РИА Новости. Памятную плиту уроженцам Пензенской области, погибшим в боях за Ленинград в годы Великой Отечественной войны, открыли в среду на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба правительства области."Это была страшная война, героическая оборона. Тысячи жителей Пензенской области отдали жизнь за мирное небо над Ленинградом. К установленному памятному знаку могут приходить и петербуржцы, и пензенцы, чтобы выразить почтение и благодарность за великое освобождение от врага", - цитирует слова губернатора Пензенской области Олега Мельниченко пресс-служба.Пензенская область внесла вклад в спасение ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, тысячи пензенцев воевали на Ленинградском, Волховском и 2-м Прибалтийском фронтах, были участниками битвы за Ленинград, участвовали в кровопролитных боях на Невском пятачке. В Пензенскую область из Ленинграда и Ленинградской области было эвакуировано 15 промышленных предприятий и более 8 тысяч жителей.Олег Мельниченко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду приняли участие в церемонии, посвященной увековечиванию памяти уроженцев Пензенской области. Объект, посвященный пензенцам, стал частью большого мемориала, в котором отражена память о защитниках Ленинграда из разных уголков страны."Пензенская область стала землей, которая приютила и пригрела большое количество не только ленинградцев, но и жителей других городов и областей нашей Родины… Я хотел бы поблагодарить вас за ту помощь, содействие и внимание, которые оказываются живущим сейчас в Пензе жителям блокадного Ленинграда… Открытие памятной плиты говорит о том, что мы помним всех наших героев, независимо от того, откуда они. Они все наши, все ленинградцы, вечная им память", - цитирует слова Беглова пресс-служба.Пискаревское кладбище - крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились здесь, на северной окраине города, самой суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тысяч имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся здесь не будет опознана никогда.

https://ria.ru/20220125/piskarevka-1769425480.html

https://ria.ru/20220622/golod-1797183411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, олег мельниченко, александр беглов, ленинград, пензенская область, санкт-петербург