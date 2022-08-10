https://ria.ru/20220810/korma-1808496909.html

В Минсельхозе оценили ситуацию с кормами для домашних животных

В Минсельхозе оценили ситуацию с кормами для домашних животных - РИА Новости, 10.08.2022

В Минсельхозе оценили ситуацию с кормами для домашних животных

Выпуск кормов для домашних животных в РФ покрывает внутренние потребности, заявил Минсельхоз. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:59

2022-08-10T09:59

2022-08-10T10:21

общество

экономика

россия

алтайский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

nestle s.a.

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Выпуск кормов для домашних животных в РФ покрывает внутренние потребности, заявил Минсельхоз.Производитель кормов для домашних животных Purina (входит в концерн Nestle) приостановил производство и продажу кормов Friskies, а также Cat Chow и Dog Chow в России из-за сложностей при закупке и поставке сырья, сообщил накануне РИА Новости представитель горячей линии компании."Выпуск кормов в России (для домашних животных - ред.) закрывает внутренние потребности", - говорится на официальном канале министерства в мессенджере Telegram.Производство кормов для домашних животных в РФ активно развивается, так, в прошлом году оно выросло на 10,8%, а за первое полугодие текущего – на 8%, и объемы выпуска не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны, добавили в министерстве.Также Минсельхоз подчеркивает, что сегодня в сегменте производства кормов для домашних животных работают более 190 предприятий из 50 субъектов РФ. А основное промышленное производство сосредоточено в Алтайском крае, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской, Тверской областях и Мордовии. Кроме того, за последние годы свое производство в России организовали многие иностранные компании, напоминает министерство."Уход с российского рынка отдельных импортных брендов дает стимул отечественным производителям и дальше расширять ассортимент и наращивать мощности", - также уверены в Минсельхозе.

https://ria.ru/20220621/korm-1796920871.html

https://ria.ru/20220311/korm-1777600997.html

россия

алтайский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, экономика, россия, алтайский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), nestle s.a.