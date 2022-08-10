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В Казахстане пресекли контрабанду ста килограммов черной икры в Россию - РИА Новости, 10.08.2022
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В Казахстане пресекли контрабанду ста килограммов черной икры в Россию
В Казахстане пресекли контрабанду ста килограммов черной икры в Россию - РИА Новости, 10.08.2022
В Казахстане пресекли контрабанду ста килограммов черной икры в Россию
Казахстанские пограничники пресекли попытку нелегального провоза в Россию 100 килограммов черной икры, сообщила в среду пресс-служба Комитета национальной... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:42
2022-08-10T15:42
западно-казахстанская область
казахстан
россия
происшествия
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НУР-СУЛТАН, 10 авг – РИА Новости. Казахстанские пограничники пресекли попытку нелегального провоза в Россию 100 килограммов черной икры, сообщила в среду пресс-служба Комитета национальной безопасности республики."Шестого августа текущего года в автомобильном пункте пропуска "Сырым" Западно-Казахстанской области при проведении пограничного контроля двух грузовых автомашин, следовавших из Республики Казахстан в Российскую Федерацию, выявлены 8 термокоробок, укрытых от досмотровых мероприятий в винограде. В ходе вскрытия следственно-оперативной группой обнаружены банки с черной икрой весом около 100 килограмм", - говорится в сообщении.Поясняется, что выявленный груз передали в подразделения полиции МВД республики.
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западно-казахстанская область, казахстан, россия, происшествия
15:42 10.08.2022
 
В Казахстане пресекли контрабанду ста килограммов черной икры в Россию

Казахстанские пограничники пресекли контрабанду ста килограммов черной икры в Россию

© РИА Новости / Елена ВисенсЧерная икра
Черная икра - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Елена Висенс
Черная икра. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 10 авг – РИА Новости. Казахстанские пограничники пресекли попытку нелегального провоза в Россию 100 килограммов черной икры, сообщила в среду пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.
"Шестого августа текущего года в автомобильном пункте пропуска "Сырым" Западно-Казахстанской области при проведении пограничного контроля двух грузовых автомашин, следовавших из Республики Казахстан в Российскую Федерацию, выявлены 8 термокоробок, укрытых от досмотровых мероприятий в винограде. В ходе вскрытия следственно-оперативной группой обнаружены банки с черной икрой весом около 100 килограмм", - говорится в сообщении.
Поясняется, что выявленный груз передали в подразделения полиции МВД республики.
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Западно-Казахстанская областьКазахстанРоссияПроисшествия
 
 
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