https://ria.ru/20220810/kitay-1808484338.html

Пекин пообещал Тайваню высокий уровень автономии при воссоединении с Китаем

Пекин пообещал Тайваню высокий уровень автономии при воссоединении с Китаем - РИА Новости, 10.08.2022

Пекин пообещал Тайваню высокий уровень автономии при воссоединении с Китаем

Воссоединение материкового Китая с Тайванем не навредит интересам других стран, в том числе их экономическим интересам на острове, Пекин обещает сохранить... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T08:31

2022-08-10T08:31

2022-08-10T08:31

в мире

си цзиньпин

китай

тайвань

пекин

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ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Воссоединение материкового Китая с Тайванем не навредит интересам других стран, в том числе их экономическим интересам на острове, Пекин обещает сохранить высокую автономность Тайваня и гарантировать соблюдение законных прав и интересов его жителей, говорится в опубликованной в среду "Белой книге".Документ под названием "Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху" совместно подготовили и опубликовали канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня и пресс-канцелярия Госсовета КНР. Китай регулярно публикует "Белые книги" по различным вопросам, чтобы пояснить свою политику по той или иной актуальной проблеме."Воссоединение Китая не нанесет ущерба законным интересам ни одного из государств, в том числе их экономическим интересам на Тайване, а принесет лишь больше благоприятных возможностей для развития всех стран, придаст больше позитивной энергии для процветания и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира, а также внесет больший вклад в построение "Сообщества единой судьбы человечества", достижение мира и развития во всем мире, и в прогресс человечества", - говорится в документе.Отмечается, что после воссоединения Китая с Тайванем все заинтересованные страны могут продолжать развивать экономические и культурные отношения с Тайванем, а с одобрения центрального правительства Китая иностранные государства смогут открывать на острове свои консульские учреждения и другие официальные или полуофициальные учреждения, международные организации и учреждения смогут открывать офисы на Тайване.В документе также указано, что уровень экономического развития Тайваня с развитой промышленностью и внешней торговлей, итак, уже относительно высок, а после воссоединения механизм экономического сотрудничества двух берегов Тайваньского пролива станет более совершенными, экономика Тайваня сможет активнее развиваться с неограниченным доступом на рынок материкового Китая, стабильными производственными и логистическими цепочками.Пекин также обещает, что при условии поддержания суверенитета, безопасности и интересов развития КНР, Тайвань сможет пользоваться высокой степенью автономии в качестве специального административного района, общественный строй и образ жизни тайваньских соотечественников будут уважаться, а частная собственность, религиозные убеждения, законные права и интересы жителей острова будут полностью гарантированы.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220810/vossoedinenie-1808483880.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220809/mid-1808447580.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, китай, тайвань, пекин