https://ria.ru/20220810/kitay-1808402393.html

Запад никак не задушит Китай. Хотя очень старается

Запад никак не задушит Китай. Хотя очень старается - РИА Новости, 10.08.2022

Запад никак не задушит Китай. Хотя очень старается

В России, конечно, не могли не заметить такую новость: за семь месяцев этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29 процентов и составил 97,71... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T08:00

2022-08-10T08:00

2022-08-10T08:01

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сша

россия

китай

экономика

санкции

торговля

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В России, конечно, не могли не заметить такую новость: за семь месяцев этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29 процентов и составил 97,71 миллиарда долларов.Эта тема политизирована до предела — хотя бы потому, что у нас до сих пор брыкаются "эксперты", пытающиеся внушить россиянам бешеную идею насчет "соблюдения Китаем санкций" против нас. И если бы еще рост товарооборота шел только за счет наших поставок нефти и газа (это последний аргумент известно кого), так ведь Китай за указанный период ввез в Россию товаров на 36,26 миллиарда долларов — на 5,2 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Причем именно летом китайский экспорт ускорился. Открыт новый торговый маршрут из Сиани в Санкт-Петербург — речь о грузовых самолетах, под завязку набитых всякой электроникой. И не забудем разговор министров иностранных дел двух наших стран в Пномпене — на полях мероприятий АСЕАН, где решено было это и всякое другое сотрудничество резко расширить.Но все еще интереснее. Дело в том, что данные по российско-китайской торговле за семь месяцев года — только часть общей для Китая статистики всей внешней торговли за тот же срок. И здесь тоже можно увидеть много чего интересного и приятного.Для начала, товарооборот двух наших стран заметно обгоняет такие же данные по миру в целом: с ним китайская торговля выросла на 10,4 процента, дойдя до 3,5 триллиона долларов. При этом растет прежде всего экспорт, импорт отстает, образуется, как и раньше, торговый профицит, и отсюда — валютные запасы, которые теперь совсем не обязательно делаются в долларах США.Но, кроме России, есть и другие страны или регионы, с которыми тоже все обстоит очень хорошо. Партнеры Пекина по проекту "Пояс и путь" — это, конечно, не регион, это большая часть стран мира, куда входит и Россия. Так или иначе, они по части прироста цифр смотрятся неплохо — 19,8 процента. Если речь только о странах Юго-Восточной Азии, то и здесь рекорд: 13,2 процента в плюсе. Но такая же тенденция с Евросоюзом (8,8 процента) и США (11,8).Что из этого следует? В обычные и нормальные времена такая статистика могла бы служить наглядным пособием, как надо сочетать свободный рынок с разумным государственным регулированием. Например, инвестиции в торговую инфраструктуру ("Пояс и путь") возвращаются обратно в виде как минимум налогов от ускорившейся торговли. Есть и централизованные точечные акции — например, евросоюзовцы затравили страны типа Индонезии лживым и черным пиаром насчет того, что пальмовое масло вредно. А в реальности это самое полезное из растительных масел, фактически эликсир здоровья, что в Китае знают, поэтому решили на государственном уровне нарастить импорт такового именно из Индонезии.Но это все — в обычные и нормальные времена. А сейчас, если посмотреть только на заявления политиков из тех же США или Евросоюза (а не на торговую статистику), то картина вырисовывается вот какая: мир (ну хорошо, только Запад) выстраивает все новые руководимые демократиями торговые системы, в которых нет места Китаю.На продукцию и бизнес из Поднебесной наложено санкций немногим меньше, чем антироссийских. По части идиотизма таковых стеснения не замечено. Например, под санкциями сейчас практически все, что произведено в Синьцзяне — новом экономическом чуде Китая. Причина — "принудительный труд" там, особенно по части производства хлопка. Дальше выясняется, что до 90 процентов сбора хлопчатника для технических целей ведется комбайнами-роботами, управляемыми со спутников. Но все равно: "принудительный труд". И таких примеров сколько угодно.В общем, уже несколько лет, как Китай и торговые связи с ним западные идеологи и политики душат и душат. Но недодушивают — товарооборот с этой страной растет. В том числе и усилиями европейских и американских покупателей, заодно наращивающих валютные резервы Китая.А тогда совсем по-другому выглядит суть происходящего, например, в Тайваньском проливе и на самом острове Тайвань. Китайские деятели, до того проявлявшие ангельское терпение, начали рассказывать, что при нынешней власти (демократах) островитянам стали по нарастанию объяснять, что они не то чтобы не китайцы, но Пекин — это очень плохо, это не тот партнер, что нам нужен. Похоже на украинский сюжет? Очень.Далее. Сейчас во весь рост встала реальность в виде китайских санкций не столько против США (здесь можно говорить скорее о заморозке политического диалога), сколько против Тайваня, а точнее — против интересов американского бизнеса на острове. И тут начала вырисовываться очень эффектная картина того, кто от кого и в чем зависит.Китай — первый торговый партнер Тайваня, а США — только второй. И это так уже почти два десятилетия. Например, в прошлом году более 28 процентов экспорта острова шло на материк. Причем как раз за время правления демократов (с 2016 года) этот экспорт вырос почти на 71 процент.Стоит ли говорить, что для Китая Тайвань даже не входит в первую десятку партнеров.Но здесь существует сложная легенда насчет полупроводников, сводящаяся к тому, что по этой части Китай отстает и "стратегически зависим". Сложная она потому, что полупроводники бывают разными, но все же отметим, что Тайвань импортировал у собратьев не только заблокированный ныне санкциями песок — сырье для полупроводников. С одной стороны — да, 62 процента всего экспорта острова в Китай составляли именно чипы (по стоимости — 155 миллиардов долларов в год). Но шел и обратный поток того же товара. Например, тайваньцы купили в прошлом году у Китая — не всех, а только самых сложных, высшей категории — полупроводников на 20 миллиардов.И как здесь не вспомнить, что до самых недавних пор не Польша, не Германия и не другие европейские страны были главными торговыми партнерами Украины, а Россия и Китай (а иногда — Китай и Россия). И это несмотря на годами нараставшую официальную ненависть Киева ко всему российскому.В целом нынешний украино-тайваньский кризис выглядит как бешеная в своем идеализме попытка Запада пойти если не против законов природы, то против реальностей мировой экономики, потому что при нормальной ситуации Запад проигрывает рынки, конкуренцию и так далее совсем не западным игрокам. Вывод: ситуация должна стать ненормальной. Что мы вроде бы и наблюдаем. Но товарооборот Китая с миром все равно растет.

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https://ria.ru/20220718/politika-1802793744.html

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https://ria.ru/20220804/yuan-1807117289.html

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авторы, сша, россия, китай, экономика, санкции, торговля